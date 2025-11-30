Miss Brasil 2025 cogita deixar concursos e seguir vida religiosa se tornando freira

A Miss Brasil 2025 e Top 30 no Miss Universo, Maria Gabriela Lacerda, afirmou que atravessa um período de intenso discernimento espiritual e considera a possibilidade de seguir a vida religiosa. Em entrevista ao podcast católico Santo Flow, a modelo contou que já fazia acompanhamento vocacional antes do concurso e destacou que a ideia de se tornar freira não está descartada.

Segundo ela, o fortalecimento dessa caminhada de fé vem se intensificando nos últimos anos. Maria Gabriela relatou que chegou a cogitar abandonar a carreira de miss após realizar uma consagração mariana. A jovem explicou que o ambiente dos concursos exige constância e firmeza, pois envolve pressões e valores que, para ela, nem sempre se aproximam do estilo de vida espiritual que busca.

Na conversa, a miss disse que permanece aberta ao chamado religioso e que mantém diálogo frequente com sacerdotes para compreender melhor sua vocação. O tema ganhou repercussão poucos dias depois da homenagem feita por ela a Nossa Senhora Aparecida durante o desfile de trajes típicos do Miss Universo 2025, gesto que circulou nas redes sociais e chamou atenção do público.

A homenagem no Miss Universo

Durante o desfile preliminar de trajes típicos, Maria Gabriela entrou na passarela representando a padroeira do Brasil. O figurino levou cerca de sete meses para ser produzido, mobilizou 15 profissionais e teve custo aproximado de R$ 130 mil. As peças foram bordadas manualmente, cristal por cristal, em um processo artesanal detalhado.

A apresentação se destacou entre as mais comentadas do evento, principalmente após a miss declarar que dedicou o traje como expressão pública de sua fé. Nas redes, ela escreveu que a espiritualidade é parte essencial de sua identidade, recebendo elogios de seguidores pela escolha.

Natural do Piauí, Maria Gabriela tem mais de 200 mil seguidores e atua como embaixadora do projeto Mães da Sé, que apoia famílias em busca de pessoas desaparecidas desde 1996.

Fé e cotidiano

Na entrevista, a miss contou que o catolicismo fez parte de sua formação desde a infância, influenciada pela família materna. Ela estudou em escola franciscana e afirmou que a religião sempre apareceu para ela como um caminho natural, não como imposição. A mudança mais profunda em sua relação com a fé aconteceu após a morte do pai, quando tinha nove anos.

Com o tempo, esse fortalecimento espiritual se refletiu no dia a dia. Maria Gabriela disse que, em alguns momentos, chegou a usar véu para cobrir os cabelos como sinal de devoção e pensou em abrir mão de etapas tradicionais dos concursos, como o desfile de trajes de banho. Para ela, conciliar o universo das competições com a vivência religiosa nem sempre é simples, mas a prioridade da fé tem falado mais alto.

Chamado religioso em aberto

Maria Gabriela reforçou que a decisão de entrar para uma ordem religiosa ainda não está tomada, mas segue em avaliação constante. Ela revelou que procura orientação regular de religiosos e lembrou que o próprio irmão vive experiência dedicada à Igreja, como noviço franciscano.

A miss afirmou que entende a busca espiritual como um processo gradual e contínuo. Mesmo no auge da carreira, disse que pode optar por uma mudança radical caso reconheça na vida religiosa um propósito maior.

Trajetória nos concursos

A piauiense acumula trajetória extensa em concursos de beleza. Em 2021, ficou em segundo lugar no Miss Universo Brasil, recebeu a faixa de Miss Simpatia e continuou disputando nos anos seguintes. Antes disso, venceu o Miss Teen Brasil e representou o país no Miss Teen Mundial 2018, terminando no Top 12.

Além de modelo, Maria Gabriela também atua como jornalista. Em 2024, trabalhou como repórter do Miss Universe Brasil, entrevistando convidados e participantes do evento.