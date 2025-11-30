Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Miss Brasil 2025 cogita deixar concursos e seguir vida religiosa se tornando freira

Maria Gabriela Lacerda diz viver discernimento espiritual e afirma que não descarta tornar-se freira após homenagem a Nossa Senhora Aparecida no Miss Universo 2025

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informação Só Notícia Boa
30/11/2025 às 22h24
Miss Brasil 2025 cogita deixar concursos e seguir vida religiosa se tornando freira
(Foto: Divulgação Redes Sociais)

A Miss Brasil 2025 e Top 30 no Miss Universo, Maria Gabriela Lacerda, afirmou que atravessa um período de intenso discernimento espiritual e considera a possibilidade de seguir a vida religiosa. Em entrevista ao podcast católico Santo Flow, a modelo contou que já fazia acompanhamento vocacional antes do concurso e destacou que a ideia de se tornar freira não está descartada.

Segundo ela, o fortalecimento dessa caminhada de fé vem se intensificando nos últimos anos. Maria Gabriela relatou que chegou a cogitar abandonar a carreira de miss após realizar uma consagração mariana. A jovem explicou que o ambiente dos concursos exige constância e firmeza, pois envolve pressões e valores que, para ela, nem sempre se aproximam do estilo de vida espiritual que busca.

Na conversa, a miss disse que permanece aberta ao chamado religioso e que mantém diálogo frequente com sacerdotes para compreender melhor sua vocação. O tema ganhou repercussão poucos dias depois da homenagem feita por ela a Nossa Senhora Aparecida durante o desfile de trajes típicos do Miss Universo 2025, gesto que circulou nas redes sociais e chamou atenção do público.

A homenagem no Miss Universo

Durante o desfile preliminar de trajes típicos, Maria Gabriela entrou na passarela representando a padroeira do Brasil. O figurino levou cerca de sete meses para ser produzido, mobilizou 15 profissionais e teve custo aproximado de R$ 130 mil. As peças foram bordadas manualmente, cristal por cristal, em um processo artesanal detalhado.

A apresentação se destacou entre as mais comentadas do evento, principalmente após a miss declarar que dedicou o traje como expressão pública de sua fé. Nas redes, ela escreveu que a espiritualidade é parte essencial de sua identidade, recebendo elogios de seguidores pela escolha.

Natural do Piauí, Maria Gabriela tem mais de 200 mil seguidores e atua como embaixadora do projeto Mães da Sé, que apoia famílias em busca de pessoas desaparecidas desde 1996.

Fé e cotidiano

Na entrevista, a miss contou que o catolicismo fez parte de sua formação desde a infância, influenciada pela família materna. Ela estudou em escola franciscana e afirmou que a religião sempre apareceu para ela como um caminho natural, não como imposição. A mudança mais profunda em sua relação com a fé aconteceu após a morte do pai, quando tinha nove anos.

Com o tempo, esse fortalecimento espiritual se refletiu no dia a dia. Maria Gabriela disse que, em alguns momentos, chegou a usar véu para cobrir os cabelos como sinal de devoção e pensou em abrir mão de etapas tradicionais dos concursos, como o desfile de trajes de banho. Para ela, conciliar o universo das competições com a vivência religiosa nem sempre é simples, mas a prioridade da fé tem falado mais alto.

Chamado religioso em aberto

Maria Gabriela reforçou que a decisão de entrar para uma ordem religiosa ainda não está tomada, mas segue em avaliação constante. Ela revelou que procura orientação regular de religiosos e lembrou que o próprio irmão vive experiência dedicada à Igreja, como noviço franciscano.

A miss afirmou que entende a busca espiritual como um processo gradual e contínuo. Mesmo no auge da carreira, disse que pode optar por uma mudança radical caso reconheça na vida religiosa um propósito maior.

Trajetória nos concursos

A piauiense acumula trajetória extensa em concursos de beleza. Em 2021, ficou em segundo lugar no Miss Universo Brasil, recebeu a faixa de Miss Simpatia e continuou disputando nos anos seguintes. Antes disso, venceu o Miss Teen Brasil e representou o país no Miss Teen Mundial 2018, terminando no Top 12.

Além de modelo, Maria Gabriela também atua como jornalista. Em 2024, trabalhou como repórter do Miss Universe Brasil, entrevistando convidados e participantes do evento.

 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 14 horas

Três das cinco linhas da CPTM em SP têm interrupções neste domingo

Sistema que utiliza ônibus foi acionado

 Com área total de 1.532 metros quadrados, EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul, recebeu a construção de um novo prédio -Foto: Jéssica Seibt/Ascom SOP
Obras Há 17 horas

Governo Leite investiu R$ 29 milhões em 32 obras escolares finalizadas entre outubro e novembro

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), concluiu 32 obras em 31 escolas da Rede Estadual, entre outubro e novembro, co...
Geral Há 19 horas

Hoje é Dia: Dezembro Vermelho, pessoas com deficiência e samba em foco

Confira as efemérides da semana entre 30 de novembro e 6 de dezembro.

 Rio Grande do Sul consolida posição de destaque na perícia criminal brasileira -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 2 dias

Referência em genética forense, o IGP conquista a primeira acreditação do Inmetro entre laboratórios estaduais

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) alcançou, nesta semana, um marco histórico para a perícia criminal brasileira. A Divisão de Genética Forense (D...
Geral Há 2 dias

Brasileira é eleita para comando do Programa Hidrológico da Unesco

Cristiane Battiston será a primeira mulher a presidir conselho do PHI

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
18° Sensação
1.34 km/h Vento
97% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Isenção do IR injeta R$ 28 bilhões na economia, diz Lula
Esportes Há 3 horas

Corinthians e Botafogo empatam e estacionam na tabela do Brasileirão
Esportes Há 3 horas

Fortaleza bate Atlético-MG e fica perto de sair do Z4 do Brasileirão
Crime fatal Há 5 horas

Homem morre após briga em residência perto da BR-386, em Carazinho
Fé vocacional Há 5 horas

Miss Brasil 2025 cogita deixar concursos e seguir vida religiosa se tornando freira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 485,768,80 -5,68%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias