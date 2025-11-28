Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bahia bate recorde na atração de turistas internacionais

O Estado recebeu mais de 166 mil estrangeiros, superando o recorde de 2019; Diretor da agência de turismo receptivo Bahia Terra explica como tem si...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 14h33
Bahia bate recorde na atração de turistas internacionais
Imagem de Freepik

Em novembro, a Bahia obteve recorde histórico na atração de turistas internacionais: de janeiro a outubro de 2025, o estado recebeu mais de 166 mil estrangeiros, superando o recorde, até então, de todo o ano de 2019, quando foram registrados 152 mil visitantes do exterior.

Segundo as informações, que foram divulgadas pela Setur-BA, nos primeiros dez meses de 2025, os aeroportos baianos tiveram um aumento de 56,5% na chegada de turistas de outros países, em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento revela que, no Nordeste, a expansão foi de 47,4%. Já no Brasil, o crescimento foi de 42,2%. Com o desembarque de 166,4 mil estrangeiros, a Bahia superou Pernambuco e Ceará, que receberam 80,7 mil e 90,4 mil visitantes, respectivamente.

Na visão de Felipe Oliveira Pedreira, diretor da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, a notícia do recorde representa uma conquista para o estado diante de todo o trabalho do setor público e privado.

"Diversos fatores contribuíram de forma decisiva para que a Bahia superasse o desempenho de 2019, principalmente a divulgação do destino no exterior e reorganização do trabalho interno", salienta.

Agências receptivas têm papel importante

A Bahia Terra Turismo estruturou suas operações para dar conta da alta demanda registrada em 2025. A agência investiu na capacitação e contratação de novos colaboradores, inclusive bilíngues.

Pedreira revela que a empresa tem investido em serviços e experiências com objetivo de atender os principais pedidos vindos de turistas internacionais. "Os serviços de passeios e transfers são os mais contratados, como os transfers para Ilha de Boipeba, passeios de catamarã para Morro de São Paulo e os passeios de escunas para Ilha dos Frades", conta.

Pedreira frisa que o trabalho das agências receptivas pode ajudar a distribuir esse fluxo de forma mais equilibrada pelos destinos baianos. "O trabalho das agências é fundamental para apresentar os destinos da Bahia de acordo com o perfil de cada turista", afirma.

Estado se destaca também no turismo doméstico

Recentemente, Porto Seguro (BA) conquistou um posto entre os cinco locais favoritos dos brasileiros para passar as férias com a família, como revelou um levantamento realizado pelo Booking.com divulgado pela Secretaria de Comunicação Social do estado. Para tanto, o local demonstrou que atende a elementos como opções de lazer, história e cultura com potencial para agradar crianças e adultos.

Além do turismo de lazer, a Bahia tem ganhado destaque com o turismo de eventos. Este ano, a região conquistou o prêmio de "Melhor Destino para Eventos do Brasil". O reconhecimento foi entregue na 6ª edição do Prêmio Live, o chamado Megafone de Ouro, durante cerimônia realizada na Casa Charlô, em São Paulo (SP), no dia 31 de julho.

A premiação é realizada pela Promoview e leva em consideração elementos como ações de marketing, transmissão de conteúdo, experiências de marca e eventos, além da junção de atrativos turísticos com infraestrutura de alto padrão para a realização de encontros corporativos, conforme repercutido pelo Governo do estado da Bahia.

Segundo o especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, já é possível antecipar expectativas para a alta temporada de verão 2025/2026 com base nos números já obtidos. "Diante do trabalho que vem sendo feito, a expectativa é de um novo recorde para o próximo ano", celebra o diretor.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Turismo Há 2 horas

Austrália amplia opções de estudo e trabalho para imigrantes

Comunidade brasileira no país concentra 48 mil pessoas. Ana Santana, diretora-geral das empresas Schultz, observa que mudanças nas políticas de imi...

 Natalya Zaritskaya
Turismo Há 2 dias

Planejar viagem com crianças inclui cuidados com documentos

Para viagens nacionais e internacionais, os responsáveis devem ficar atentos as regras específicas de cada destino

 Freepik - Banco de imagem
Turismo Há 2 dias

Italianos no exterior poderão solicitar identidade na Itália

A partir de junho de 2026, os italianos no exterior poderão solicitar a identidade eletrônica (Carta di Identità Elettronica) na Itália.

 Imagem de Freepik
Turismo Há 3 dias

Emissão de vistos EB-1 e EB-2 registram alta

Emissão de vistos permanentes para brasileiros aumentou em alguns meses de 2024 e 2025, em meio a medidas migratórias mais rígidas do governo Trump...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 6 dias

Setur encerra Roadshow Internacional no Chile com foco no turismo em todas as estações

Foto: Divulgação /SeturA Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) concluiu o último Roadshow Internacional de 2025, realizado em S...

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.31 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Entretenimento Há 12 minutos

Serviços de redirecionamento facilitam compras na Black Friday dos EUA
Senado Federal Há 12 minutos

Sem consenso, exame de proficiência pode mudar a carreira de médico
Justiça Há 12 minutos

Moraes vota para condenar cinco PMs do DF a 16 anos de prisão
Imposto de Renda Há 24 minutos

Isenção do Imposto de Renda vai beneficiar mais de 800 mil contribuintes no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 27 minutos

FastPay lança plataforma que integra autonomia e eficiência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,49%
Euro
R$ 6,18 -0,45%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,010,66 -0,55%
Ibovespa
159,643,23 pts 0.81%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias