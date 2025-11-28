Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Laçador de Ofertas ajuda a promover o turismo gaúcho

Criada na região da Serra Gaúcha, a agência atua no cenário nacional e oferece uma seleção estruturada de hotéis, gastronomia e atrações para turistas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 14h04
Laçador de Ofertas ajuda a promover o turismo gaúcho
Imagem de jcomp no Freepik

Fundado em 2011, o Laçador de Ofertas surgiu com o objetivo de ampliar o acesso do público a experiências diferenciadas em gastronomia, hospedagem e lazer na Serra Gaúcha. A Online Travel Agency (OTA) foi, inicialmente, concebida como uma plataforma regional de promoções, e rapidamente ganhou projeção nacional, se consolidando como uma das referências em turismo e entretenimento, com destaque para destinos como Gramado e Canela.

Para Maurício Pazdzicki, CEO do Laçador de Ofertas, a região reúne condições favoráveis ao empreendedorismo. Segundo ele, os gaúchos se destacam pelo comprometimento em impulsionar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento da região. "Ao mesmo tempo, é um dos destinos mais desejados do Brasil. Assim, vimos a oportunidade de criar uma OTA que respeitasse essa cultura, conectando o potencial do destino com uma jornada de compra simples, organizada e confiável para o turista", explica.

O sócio e COO, Castor Ruiz, reforça que a proximidade e o conhecimento da realidade local foram determinantes na escolha da região como foco da operação. "Vivemos a rotina da região, sabemos o que o turista procura e nosso objetivo era montar uma curadoria de hotéis, gastronomia e experiências que traduzem bem essa essência local. Focar no Rio Grande do Sul foi uma decisão estratégica e natural", analisa.

Em setembro de 2025, o 13º Boletim do Observatório do Turismo apontou um crescimento de 116% no turismo em Gramado, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O fluxo internacional também registrou aumento expressivo, chegando a cerca de 42% no mesmo período, segundo dados noticiados pelo portal Acontece Gramado.

Da compra à experiência

Na prática, a plataforma foi pensada para ser simples e intuitiva. Ao acessar a OTA, o cliente escolhe as experiências ou hospedagens desejadas, adiciona ao carrinho e finaliza a compra online. Em seguida, recebe um voucher digital com instruções e, na maioria dos casos, basta apresentá-lo diretamente ao estabelecimento parceiro. "Nosso objetivo é que o processo de planejar a viagem seja fluido, prático e sem ruído: do clique à experiência real", afirma Ruiz.

Com a premissa de garantir segurança, clareza e praticidade na compra, Pazdzicki afirma que a empresa mantém monitoramento contínuo com dois objetivos: fricção mínima e máxima segurança. "Trabalhamos com ferramentas de mercado combinadas a inteligência própria de comportamento do usuário. Isso nos permite identificar padrões atípicos e analisar cada caso conforme o histórico e a ação dentro da plataforma", detalha.

A OTA também utiliza tecnologias como 3DS e reconhecimento facial, além de processos internos que revisam diariamente indicadores de risco e qualidade da experiência. Segundo o CEO, essa combinação pode assegurar transações seguras, transparentes e confiáveis.

Antes de chegar ao ar, cada oferta passa por uma curadoria. "Avaliamos a qualidade do parceiro, o padrão de atendimento, a reputação e, sempre que possível, testamos as experiências presencialmente. Acompanhamos avaliações e feedbacks constantemente. A regra é simples: só entra no Laçador aquilo que entregar exatamente aquilo que promete", informa Maurício.

A oferta da OTA estrutura-se em três pilares: Entretenimento, Gastronomia e Hotéis. No campo do Entretenimento estão parques, atrações temáticas e passeios típicos da Serra Gaúcha; na Gastronomia, cafés coloniais, fondues, restaurantes temáticos e experiências vinculadas à cultura local; e, em Hotéis, a plataforma reúne desde pousadas até resorts. A ideia é permitir que o viajante construa a viagem inteira dentro da plataforma.

Como aproveitar melhor a viagem?

Para que o cliente aproveite a experiência ao máximo o destino, Ruiz recomenda atenção às informações de cada oferta: validade, necessidade de reserva e datas de bloqueio. "Planejar com antecedência também faz toda diferença. Um roteiro equilibrado, sem excessos no mesmo dia, transforma a viagem. Quanto mais o cliente entende a dinâmica do destino, mais leve e prazerosa é a viagem", orienta.

Maurício acrescenta que as dúvidas mais frequentes referem-se à validade e ao agendamento das experiências, por isso esses dados são destacados em cada oferta. "Também atendemos muitos viajantes que querem entender como combinar experiências, horários e logística do destino. Nosso atendimento pode ajudar justamente a orientar e dar segurança para que o uso dos vouchers seja tranquilo", informa. O foco principal da plataforma Laçador de Ofertas é ser lembrada como um parceiro de viagem capaz de resolver a logística do turista antes mesmo do embarque.

Para acessar todas as experiências disponíveis, basta acessar: lacadordeofertas.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 48 minutos

Redes sociais impulsionam compras de flores no Brasil, diz CEO

Visual, emoção e algoritmos fortalecem o comércio social e ampliam o alcance das floriculturas no ambiente digital

 Pixabay
Tecnologia Há 1 hora

Digitalização acelera profissionalização no Brasil, aponta especialista

Trabalhadores autônomos trabalham com sistemas de gestão, automação e inteligência artificial para ampliar produtividade e fortalecer pequenos negó...

 Techdengue
Tecnologia Há 2 horas

Uso de tecnologia fortalece ações contra a dengue em Minas

Levantamento realizado pela Aero Engenharia, responsável pelo programa Techdengue, aponta resultados significativos no enfrentamento da dengue no e...

 Pixlog Tecnologia
Tecnologia Há 3 horas

Pixlog é uma das Top 10 premiadas no Show Florestal

Evento reconheceu as principais tecnologias que estão impulsionando a inovação e a sustentabilidade no setor florestal.

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Especialista avalia gestão de TI como centro de custo

Estudo revela que a falta de visão estratégica na tecnologia limita inovação, escala e eficiência nas organizações.

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.73 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 43 minutos

Redes sociais impulsionam compras de flores no Brasil, diz CEO
Tecnologia Há 58 minutos

Digitalização acelera profissionalização no Brasil, aponta especialista
Entretenimento Há 1 hora

Kwai entrega prêmio anual a criadores de conteúdo
Tecnologia Há 2 horas

Uso de tecnologia fortalece ações contra a dengue em Minas
Câmara Há 3 horas

Comissão debate desestatização da hidrovia do Rio Madeira, em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,010,80 -0,19%
Ibovespa
158,863,02 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias