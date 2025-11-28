Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uso de tecnologia fortalece ações contra a dengue em Minas

Levantamento realizado pela Aero Engenharia, responsável pelo programa Techdengue, aponta resultados significativos no enfrentamento da dengue no e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 12h27
Uso de tecnologia fortalece ações contra a dengue em Minas
Techdengue

O uso de tecnologias digitais e sistemas de análise territorial tem contribuído para reorganizar as ações de enfrentamento à dengue no estado de Minas Gerais. A aplicação de drones e ferramentas de inteligência geográfica auxiliou na identificação de áreas de risco, na orientação de intervenções preventivas e na priorização de zonas críticas pelos municípios.

Segundo o levantamento da empresa, as estratégias adotadas colaboraram para uma redução superior a 90% nos registros da doença em comparação ao ano anterior. As estimativas indicam que cerca de 1,4 milhão de casos podem ter sido evitados no período analisado.

As projeções também sugerem impactos sobre atendimentos ambulatoriais, internações e óbitos. De acordo com os cálculos técnicos fornecidos pela empresa, a combinação de ações e análises territoriais pode ter contribuído para evitar cerca de 1,3 milhão de atendimentos, 80 mil internações e mais de 500 óbitos.

O modelo utilizado reúne práticas de vigilância epidemiológica e análise geoespacial. Com drones e sistemas digitais, equipes municipais puderam identificar potenciais focos do mosquito Aedes aegypti, inclusive em áreas de difícil acesso, e antecipar cenários com base em padrões ambientais e climáticos.

O levantamento também aponta que mais de 130 mil hectares foram mapeados em aproximadamente 600 municípios mineiros, o que corresponde a cerca de 60% do território urbano do estado. A cobertura auxiliou na organização das ações de campo e na definição de prioridades operacionais.

As atividades contam com o suporte do programa Techdengue, que integra informações geográficas, climáticas e epidemiológicas para apoiar gestores públicos na tomada de decisões. Para Cláudio Ribeiro, CEO da Aero Engenharia, "o uso de drones e análise de dados amplia a capacidade de identificação de áreas prioritárias e contribui para decisões baseadas em evidências".

Diversos estados têm observado a experiência mineira como referência para modelos semelhantes de vigilância territorial. A adoção de ferramentas digitais reflete uma tendência crescente no planejamento de políticas públicas voltadas ao controle do Aedes aegypti.

Sobre a Aero Engenharia﻿ Aero Engenharia

Fundada em 2016, a Aero Engenharia atua com inteligência geográfica aplicada à engenharia, desenvolvendo soluções de análise de dados e geoinformação para setores públicos e privados.

Sobre o Techdengue Techdengue

O Techdengue utiliza drones, inteligência geoespacial e análise de dados territoriais para apoiar municípios na identificação de áreas de risco e no planejamento de ações de enfrentamento às arboviroses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 46 minutos

Redes sociais impulsionam compras de flores no Brasil, diz CEO

Visual, emoção e algoritmos fortalecem o comércio social e ampliam o alcance das floriculturas no ambiente digital

 Pixabay
Tecnologia Há 1 hora

Digitalização acelera profissionalização no Brasil, aponta especialista

Trabalhadores autônomos trabalham com sistemas de gestão, automação e inteligência artificial para ampliar produtividade e fortalecer pequenos negó...

 Pixlog Tecnologia
Tecnologia Há 3 horas

Pixlog é uma das Top 10 premiadas no Show Florestal

Evento reconheceu as principais tecnologias que estão impulsionando a inovação e a sustentabilidade no setor florestal.

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Especialista avalia gestão de TI como centro de custo

Estudo revela que a falta de visão estratégica na tecnologia limita inovação, escala e eficiência nas organizações.
Tecnologia Há 4 horas

Bonoxs amplia acesso a jogos digitais na América Latina

Empresa conecta consumidores a conteúdos digitais com soluções regionais em dez países latino-americanos, promovendo inclusão no ecossistema gamer

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.73 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 43 minutos

Redes sociais impulsionam compras de flores no Brasil, diz CEO
Tecnologia Há 58 minutos

Digitalização acelera profissionalização no Brasil, aponta especialista
Entretenimento Há 1 hora

Kwai entrega prêmio anual a criadores de conteúdo
Tecnologia Há 2 horas

Uso de tecnologia fortalece ações contra a dengue em Minas
Câmara Há 3 horas

Comissão debate desestatização da hidrovia do Rio Madeira, em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,010,80 -0,19%
Ibovespa
158,863,02 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias