Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Especialista avalia gestão de TI como centro de custo

Estudo revela que a falta de visão estratégica na tecnologia limita inovação, escala e eficiência nas organizações.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 10h39
Especialista avalia gestão de TI como centro de custo
Freepik

Durante muitos anos, investimentos em tecnologia da informação (TI) foram classificados apenas como despesas. Em grande parte das empresas brasileiras, sugerir um aumento no orçamento nesse setor ainda provoca resistência. Essa percepção, porém, tem freado a inovação e comprometido o potencial de crescimento das organizações.

Mesmo nesse cenário, números da International Data Corporation (IDC), analisados pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), mostram que o investimento total em Tecnologia da Informação no Brasil atingiu US$ 58,6 bilhões em 2024, colocando o país na 10ª posição do ranking mundial de gastos em software, hardware e serviços.

Segundo Lucas Vanzin, cofounder e CEO da EVEO, empresa especializada em soluções de nuvem e data center, essa mentalidade mantém a TI em um papel reativo. “Quando a área é tratada apenas como suporte, ela fica restrita a resolver problemas do dia a dia. Isso impede o time de pensar no futuro, antecipar necessidades e impulsionar a transformação digital”, afirma.

Ele explica que o resultado é um cenário em que muitas empresas buscam soluções prontas no exterior, criando dependência tecnológica e custos elevados. Essa tendência, segundo Vanzin, ignora o fato de que o país já conta com provedores nacionais capazes de entregar infraestrutura robusta, como data centers Tier III, com vantagens relevantes para o mercado local. “Existem provedores brasileiros com capacidade real de escala, suporte próximo e custos previsíveis, mas essa opção muitas vezes não é considerada por falta de visão estratégica”, destaca.

Lucas ainda cita que mudança de cenário ocorre quando a TI passa a integrar o núcleo estratégico da empresa. Nessa transição, a operação ganha escalabilidade e os profissionais conseguem antecipar demandas, permitindo que os custos deixem de aumentar e passem a ser otimizados com base em resultados. “Entre os benefícios estão maior segurança, controle de dados e decisões orientadas por informações em tempo real”, avalia.

No entanto, apenas adquirir tecnologia não garante impacto. Um estudo citado pelo executivo, o HR Strategy 2025, aponta que 53% das iniciativas de transformação digital falham por falta de alinhamento entre estratégia e execução. “Não adianta implementar automação ou inteligência artificial se os dados não estiverem estruturados ou se a equipe não estiver preparada para extrair valor disso”, acrescenta Vanzin.

Para o especialista, o primeiro passo é mudar a pergunta que orienta a tomada de decisão. Em vez de focar apenas no custo, o ideal é avaliar o valor que a tecnologia gera. Soluções de analytics, por exemplo, podem reduzir ciclos de decisão, enquanto infraestruturas de baixa latência aumentam a produtividade de equipes que dependem de operações em tempo real.

“Cada real investido em TI precisa estar vinculado a ganhos de eficiência, segurança ou competitividade. Isso só acontece quando os profissionais de tecnologia participam das decisões estratégicas”, reforça o executivo.

Vanzin conclui que manter a visão de TI como custo pode impedir avanços essenciais. “No ritmo atual do mercado, quem não mudar essa mentalidade corre o risco de ficar para trás. Investir em tecnologia deixou de ser luxo e se tornou uma questão de sobrevivência. O Brasil só vai avançar quando enxergar a TI como motor estratégico de crescimento”, finaliza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pixlog Tecnologia
Tecnologia Há 3 minutos

Pixlog é uma das Top 10 premiadas no Show Florestal

Evento reconheceu as principais tecnologias que estão impulsionando a inovação e a sustentabilidade no setor florestal.
Tecnologia Há 1 hora

Bonoxs amplia acesso a jogos digitais na América Latina

Empresa conecta consumidores a conteúdos digitais com soluções regionais em dez países latino-americanos, promovendo inclusão no ecossistema gamer

 (Reprodução/Alice)
Tecnologia Há 15 horas

IA amplia rastreamento de câncer de mama e colo do útero

Com o câncer de mama como o tipo que mais mata mulheres no Brasil e a taxa de mamografias do país sendo menor que 40%, a operadora de saúde Alice p...

 Canva
Tecnologia Há 16 horas

Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025

A pesquisa da Wake e Opinion Box indica que a Black Friday 2025 deve ser marcada por consumidores mais confiantes e pela força do social commerce. ...

 Foto: Pixabay
Tecnologia Há 16 horas

Apenas 19,2% dos especialistas em TI no Brasil são mulheres

Segundo o Observatório Softex, para atingir a paridade de gênero no setor de TI até 2030, seria necessário incorporar 53,5 mil novas mulheres por ano

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
29° Sensação
1.94 km/h Vento
43% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Pixlog é uma das Top 10 premiadas no Show Florestal
Tecnologia Há 20 minutos

Especialista avalia gestão de TI como centro de custo
Câmara Há 20 minutos

Comissão do Esporte debate preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026
Economia Há 20 minutos

Taxa de desemprego cai para 5,4%, a menor desde 2012
Festa • Natal Há 33 minutos

Natal da Feliz Cidade promete encantar Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,26%
Euro
R$ 6,18 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 520,075,11 +0,39%
Ibovespa
158,937,10 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias