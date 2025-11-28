Sexta, 28 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Bonoxs amplia acesso a jogos digitais na América Latina

Empresa conecta consumidores a conteúdos digitais com soluções regionais em dez países latino-americanos, promovendo inclusão no ecossistema gamer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 09h57

A Bonoxs, plataforma de distribuição de créditos digitais e gift cards, tem ampliado sua operação na América Latina com soluções de pagamento localizadas. Em dez países da região, a empresa passou a disponibilizar métodos de pagamento compatíveis com o contexto financeiro de cada mercado, facilitando a compra de conteúdos digitais sem a necessidade de cartões internacionais ou moedas estrangeiras.

A proposta é viabilizar o acesso a jogos e serviços digitais por meio de opções de pagamento regionais, como transferências bancárias, carteiras digitais e boletos. A estratégia contempla países com alta adesão ao consumo digital, mas com menor bancarização formal, o que limita a atuação de plataformas estrangeiras.

Segundo levantamento da Blackhawk Network Brasil, quatro em cada cinco pessoas entrevistadas compraram cartões-presente em 2025 e 86% dos entrevistados planejaram adquirir gift cards neste ano — um aumento de 12% em relação ao ano passado.

Entre as ações mais recentes, a Bonoxs firmou parceria com a desenvolvedora Wargaming para facilitar a comercialização oficial de conteúdos do jogo World of Tanks com preços locais. Iniciativas semelhantes foram realizadas com a empresa Nekki, responsável pela franquia Shadow Fight, com foco em mercados latino-americanos. Os acordos envolvem condições de pagamento adaptadas aos métodos mais utilizados em cada país.

"O nosso objetivo é adaptar as soluções aos contextos econômicos e operacionais da região. Isso permite que o público tenha mais autonomia e acesso aos jogos de forma compatível com sua realidade", explica Pedro Vasconcellos, country manager da Bonoxs no Brasil.

A Bonoxs também atua como canal de distribuição regional para publishers internacionais interessados em expandir sua presença na América Latina. Com operação segmentada por país, a empresa estabelece parcerias técnicas e comerciais que permitem maior capilaridade, mantendo conformidade com as exigências locais.

Para conhecer todas as soluções da Bonoxs, os jogos disponíveis por país e as condições de pagamento localizadas, basta acessar: www.bonoxs.com.

DENGUE
