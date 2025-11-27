Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IA amplia rastreamento de câncer de mama e colo do útero

Com o câncer de mama como o tipo que mais mata mulheres no Brasil e a taxa de mamografias do país sendo menor que 40%, a operadora de saúde Alice p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/11/2025 às 19h48
IA amplia rastreamento de câncer de mama e colo do útero
(Reprodução/Alice)

Apesar de o câncer de mama ser o tipo que mais mata mulheres no Brasil, com cerca de 19 mil mortes por ano, menos de 40% das brasileiras em idade de rastreamento não estão com a mamografia em dia, segundo o Sistema Único de Saúde (SUS). Quando se fala do câncer de colo do útero, o cenário também é crítico, com aproximadamente 6 mil mortes anuais que são em grande parte evitáveis com a detecção precoce.

Para enfrentar esse desafio, a Alice, operadora de planos de saúde, passou a usar inteligência artificial (IA) para localizar mulheres com exames preventivos atrasados e engajá-las ativamente no rastreamento.

A população elegível para a mamografia é de pessoas com mais de 40 anos que possuam mamas, mesmo sem sintomas ou sinais de câncer. O primeiro passo da IA é fazer um contato ativo para confirmar informações e verificar se há algum grau de risco. Nos casos complexos, como quando a pessoa já fez cirurgia ou possui nódulos, o agente encaminha a paciente para o atendimento humano, garantindo a segurança do processo.

A inteligência artificial também é responsável por auxiliar no agendamento do procedimento quando identifica um perfil sem riscos que aceita realizar o exame após as verificações. Além disso, o agente pode tirar dúvidas comuns sobre como o exame é feito, quanto tempo demora e sobre questões administrativas, sempre fundamentado em protocolos internacionais de saúde. O objetivo é eliminar ou encurtar distâncias burocráticas que podem impedir a pessoa de realizar a mamografia.

O uso da IA demonstra o foco da operadora em fortalecer a coordenação de cuidado, princípio que norteia seu modelo de saúde. Conforme explica Cesar Ferreira, líder médico de saúde digital na Alice, a tecnologia não visa substituir o diagnóstico: "A IA não substitui o olhar humano do profissional de saúde. Ela amplia a nossa capacidade de cuidar. Em vez de analisar imagens ou emitir laudos, ela atua nos bastidores, identificando quem precisa de atenção e garantindo que o cuidado certo chegue na hora certa", ressalta.

O impacto já é notável entre as mais de 28 mil pessoas da população-alvo, em que aproximadamente 4 mil ainda não realizaram um dos exames preventivos previstos (14,3%). Nas primeiras semanas de uso, a Alice já observou taxas de engajamento superiores às registradas por lembretes automáticos no aplicativo, tradicionalmente na faixa de 20% a 30%. Até o fim do ano, o mesmo agente de IA será expandido para o rastreamento de câncer do colo do útero, com o exame Papanicolau.

Segundo o Inca, o câncer de mama é o mais incidente entre mulheres no Brasil, e o câncer do colo do útero é o terceiro mais comum, apesar de quase totalmente evitável com rastreamento regular. "O verdadeiro avanço não está só em usar IA, mas em integrá-la a um modelo de cuidado que valoriza a prevenção e a continuidade. É isso que faz diferença nos desfechos de saúde das pessoas", finaliza o médico.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Canva
Tecnologia Há 3 horas

Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025

A pesquisa da Wake e Opinion Box indica que a Black Friday 2025 deve ser marcada por consumidores mais confiantes e pela força do social commerce. ...

 Foto: Pixabay
Tecnologia Há 4 horas

Apenas 19,2% dos especialistas em TI no Brasil são mulheres

Segundo o Observatório Softex, para atingir a paridade de gênero no setor de TI até 2030, seria necessário incorporar 53,5 mil novas mulheres por ano

 Imagem feita com IA Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Grupo Skill integra ranking das melhores de tecnologia

Grupo Skill recebe certificação Great Place to Work (GPTW) pelo quarto ano consecutivo e ocupa a 79ª posição entre 140 organizações no ranking naci...

 PROD
Tecnologia Há 8 horas

Olimpíada Internacional Russa PROD abre inscrições

A Olimpíada Internacional Russa PROD abriu inscrições para estudantes brasileiros e jovens de 8º ao 3º ano do ensino médio de vários países. A comp...

 Faculdade Unifahe
Tecnologia Há 8 horas

UNIFAHE e Arbe investem em tecnologia e valor acessível

UNIFAHE adota sistema que integra tecnologia e suporte consultivo para otimizar o ensino a distância. Iniciativa preserva política de valores acess...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 32°
22° Sensação
1.08 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Saúde Há 1 hora

Agência determina retirada do mercado de vinagre de maçã
Educação Há 1 hora

Governo Leite promove terceiro Encontro Estadual de Educação Antirracista e reforça compromisso com equidade e diversidade no RS
Geral Há 2 horas

Justiça decide manter Marcinho VP em presídio federal
Câmara Há 2 horas

Parlamentares derrubam vetos a projeto que trata da remuneração dos servidores do Senado
Justiça Há 2 horas

Moraes autoriza Heleno e Nogueira a receberem visitas na prisão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,00%
Euro
R$ 6,21 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,295,12 -0,60%
Ibovespa
158,359,77 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias