Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025

A pesquisa da Wake e Opinion Box indica que a Black Friday 2025 deve ser marcada por consumidores mais confiantes e pela força do social commerce. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/11/2025 às 19h28
Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025
Canva

A Wake, empresa de tecnologia para o varejo, em parceria com a Opinion Box, divulgou os resultados da pesquisa sobre o comportamento de consumo para a Black Friday 2025, apontando um cenário de maior confiança, seletividade e maturidade nas compras online. De acordo com o levantamento, 83% dos brasileiros afirmam ter intenção de comprar na Black Friday, número que reforça a consolidação da data como o principal evento promocional do varejo nacional.

O e-commerce segue como o canal mais utilizado: 83% dos consumidores compram em marketplaces, enquanto 72% preferem adquirir produtos diretamente nos sites oficiais das marcas de varejo. O dado evidencia que, mesmo com a ascensão de novos formatos de descoberta e compra, os ambientes tradicionais de comércio digital continuam sendo referência para quem busca variedade, comparação de preços e confiança.

O estudo também mostra a força das redes sociais na jornada de consumo. O social commerce deve dominar as vendas em 2025: 83% dos consumidores descobrem produtos no Instagram e 80% no TikTok, e 48% já realizam compras diretamente por social shops. Além disso, sete em cada dez brasileiros estão dispostos a testar ou já compraram pelo TikTok Shop, mostrando a consolidação da integração entre conteúdo, experiência e conversão digital.

Outro fator que atrai a atenção são as promoções personalizadas: 26% dos participantes apontam os cupons exclusivos como o formato mais eficiente, seguidos por descontos diretos nos produtos (20%) e ofertas combinadas, como kits promocionais (16%). Esses dados evidenciam que o consumidor busca benefícios tangíveis e experiências diferenciadas, indo além da simples redução de preço.

A análise da Wake aponta que a Black Friday deixou de ser apenas um pico de vendas e se tornou um momento crucial para construção de relacionamento, reputação e fidelização. Em um cenário de consumidores mais críticos e conectados, integrar catálogo, checkout e experiência dentro das redes sociais surge como um dos caminhos mais promissores para marcas que desejam ampliar alcance e relevância.

Com esses resultados, a pesquisa evidencia tendências que devem orientar as estratégias do varejo digital ao longo de 2025, especialmente no que diz respeito à integração de canais, ao fortalecimento do social commerce e ao uso de conteúdo como ferramenta de influência e decisão. O levantamento também reforça a importância de marcas acompanharem de perto o comportamento do consumidor e ajustarem suas ações a partir de dados concretos, em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico.

