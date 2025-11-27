Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Grupo Skill integra ranking das melhores de tecnologia

Grupo Skill recebe certificação Great Place to Work (GPTW) pelo quarto ano consecutivo e ocupa a 79ª posição entre 140 organizações no ranking naci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/11/2025 às 18h33
Grupo Skill integra ranking das melhores de tecnologia
Imagem feita com IA Freepik

O Grupo Skill, empresa brasileira que atua no desenvolvimento de tecnologias para gestão empresarial, recebeu pelo quarto ano consecutivo a certificação Great Place to Work (GPTW). Além da recorrência na certificação, a organização também passou a integrar o ranking nacional das melhores empresas de tecnologia para trabalhar no Brasil em 2025, na posição 79 de 140 empresas premiadas. A lista contempla organizações avaliadas por critérios de clima organizacional, governança interna e percepção dos colaboradores.

Criado na década de 1980 e presente no Brasil desde 1997, o GPTW utiliza metodologia baseada em pesquisa de clima, que exige participação mínima de colaboradores e índice de favorabilidade igual ou superior a 70% para que a organização seja certificada. O processo também considera práticas internas de gestão e ações voltadas ao ambiente de trabalho.
Ao alcançar novamente os requisitos da certificação, o Grupo Skill se destaca entre milhares de empresas avaliadas em todo o país. A CEO, Viviam Posterli, ressalta que ocupar uma posição de destaque no ranking nacional reflete a consistência do trabalho realizado pela equipe: "Estar entre as melhores empresas de tecnologia do Brasil é um marco importante para nós. Isso mostra que crescemos sem abrir mão daquilo que mais valorizamos: as pessoas. Nosso ambiente de trabalho, nossa cultura e nossa forma de colaborar dizem muito sobre o que construímos juntos".

A GPTW revisa anualmente seus processos e auditorias, mantendo os parâmetros de avaliação alinhados às práticas globais. O reconhecimento indica que a empresa atendeu integralmente aos requisitos da certificação.

O Grupo Skill atua há mais de quatro décadas no desenvolvimento de tecnologias e sistemas voltados à gestão empresarial, incluindo soluções de automação fiscal, gestão financeira, integração de dados e plataformas corporativas, além de serviços técnicos e suporte. A empresa atende organizações de diferentes segmentos e portes em diversas regiões do país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Canva
Tecnologia Há 19 minutos

Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025

A pesquisa da Wake e Opinion Box indica que a Black Friday 2025 deve ser marcada por consumidores mais confiantes e pela força do social commerce. ...

 Foto: Pixabay
Tecnologia Há 33 minutos

Apenas 19,2% dos especialistas em TI no Brasil são mulheres

Segundo o Observatório Softex, para atingir a paridade de gênero no setor de TI até 2030, seria necessário incorporar 53,5 mil novas mulheres por ano

 PROD
Tecnologia Há 5 horas

Olimpíada Internacional Russa PROD abre inscrições

A Olimpíada Internacional Russa PROD abriu inscrições para estudantes brasileiros e jovens de 8º ao 3º ano do ensino médio de vários países. A comp...

 Faculdade Unifahe
Tecnologia Há 5 horas

UNIFAHE e Arbe investem em tecnologia e valor acessível

UNIFAHE adota sistema que integra tecnologia e suporte consultivo para otimizar o ensino a distância. Iniciativa preserva política de valores acess...

 Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Mercado de tecnologia impulsiona demanda por especialistas

Pesquisa aponta déficit de mais de 530 mil profissionais de TI. Consultoria especializada em SAP Business One oferece cursos para ampliar a formaçã...

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
26° Sensação
2.35 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025
Justiça Há 15 minutos

Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
Direitos Humanos Há 15 minutos

Mulher fora do trabalho tem 3 vezes mais risco de sofrer violência
Sistema prisional Há 15 minutos

Concluída a nona fase da Operação Mute no sistema prisional do Rio Grande do Sul
Câmara Há 15 minutos

Congresso derruba vetos de Lula ao licenciamento ambiental

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,43%
Euro
R$ 6,21 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,670,10 +1,46%
Ibovespa
158,359,77 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias