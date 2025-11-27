Grupo Skill integra ranking das melhores de tecnologia

O Grupo Skill, empresa brasileira que atua no desenvolvimento de tecnologias para gestão empresarial, recebeu pelo quarto ano consecutivo a certificação Great Place to Work (GPTW). Além da recorrência na certificação, a organização também passou a integrar o ranking nacional das melhores empresas de tecnologia para trabalhar no Brasil em 2025, na posição 79 de 140 empresas premiadas. A lista contempla organizações avaliadas por critérios de clima organizacional, governança interna e percepção dos colaboradores.

Criado na década de 1980 e presente no Brasil desde 1997, o GPTW utiliza metodologia baseada em pesquisa de clima, que exige participação mínima de colaboradores e índice de favorabilidade igual ou superior a 70% para que a organização seja certificada. O processo também considera práticas internas de gestão e ações voltadas ao ambiente de trabalho.

Ao alcançar novamente os requisitos da certificação, o Grupo Skill se destaca entre milhares de empresas avaliadas em todo o país. A CEO, Viviam Posterli, ressalta que ocupar uma posição de destaque no ranking nacional reflete a consistência do trabalho realizado pela equipe: "Estar entre as melhores empresas de tecnologia do Brasil é um marco importante para nós. Isso mostra que crescemos sem abrir mão daquilo que mais valorizamos: as pessoas. Nosso ambiente de trabalho, nossa cultura e nossa forma de colaborar dizem muito sobre o que construímos juntos".

A GPTW revisa anualmente seus processos e auditorias, mantendo os parâmetros de avaliação alinhados às práticas globais. O reconhecimento indica que a empresa atendeu integralmente aos requisitos da certificação.

O Grupo Skill atua há mais de quatro décadas no desenvolvimento de tecnologias e sistemas voltados à gestão empresarial, incluindo soluções de automação fiscal, gestão financeira, integração de dados e plataformas corporativas, além de serviços técnicos e suporte. A empresa atende organizações de diferentes segmentos e portes em diversas regiões do país.