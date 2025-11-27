Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novo Atlas de Risco a Inundações apresenta diagnóstico atualizado de áreas vulneráveis no RS

O Governo do Rio Grande do Sul está contando, desde terça-feira (25/11), com um novo diagnóstico técnico sobre as áreas suscetíveis a inundações no...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/11/2025 às 18h03
Novo Atlas de Risco a Inundações apresenta diagnóstico atualizado de áreas vulneráveis no RS
Atlas foi lançado durante 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, em Vitória (ES) -Foto: Ascom Sema

O Governo do Rio Grande do Sul está contando, desde terça-feira (25/11), com um novo diagnóstico técnico sobre as áreas suscetíveis a inundações no Estado. Lançado durante o 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, em Vitória (ES), o Atlas de Risco a Inundações do RS foi desenvolvido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a Defesa Civil Estadual e o Serviço Geológico do Brasil (SGB).

O estudo é uma atualização do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, publicado pela ANA em 2014, e previsto no Plano Nacional de Recursos Hídricos. O documento visa indicar as cidades com maior risco de inundação. Para isso, reúne informações sobre a frequência e os impactos das cheias em áreas urbanizadas situadas ao longo dos rios em cada município do Estado, de modo a auxiliar na priorização de medidas para prevenção e mitigação de impactos e embasar políticas públicas.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destaca que o atlas oferece uma base técnica sólida para qualificar as políticas públicas e aprimorar a prevenção. “O estudo é resultado de um grande esforço conjunto e será decisivo para apoiar os municípios na construção de estratégias mais eficazes diante dos eventos meteorológicos extremos”, avalia.

O documento oferece subsídios estratégicos para definição de prioridades de investimento, elaboração de planos de contingência, instalação ou melhoria de sistemas de alerta, construção de obras de proteção, zoneamento de áreas de risco e fortalecimento da gestão integrada entre Estado e municípios.

Dados obtidos

O levantamento revela que 346 municípios do RS, cerca de 70% de todo o Estado, apresentam risco significativo de inundações ou enxurradas. Entre os 346 municípios analisados, o estudo identificou:

  • 43 com risco muito alto;
  • 82 com risco alto;
  • 108 com risco médio;
  • e 113 com risco baixo.

As regiões com maior concentração de risco são a Bacia do Guaíba, abrangendo rios como Sinos, Caí, Gravataí e Taquari-Antas e a calha do rio Uruguai, incluindo municípios como Uruguaiana, Itaqui, São Borja e Porto Xavier.

Para classificar o risco municipal, o novo atlas utilizou três abordagens complementares:

  • manchas de inundação geradas por simulações hidrológicas;
  • método hidrológico, que cruza dados de vazões e eventos registrados;
  • e análise qualitativa baseada no histórico de desastres do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2Id).

A classificação final considera sempre o maior risco identificado, garantindo uma abordagem conservadora e alinhada à segurança da população. O estudo contou com a colaboração da Defesa Civil e da Sema, que incorporaram dados locais e informações sobre vulnerabilidade e resiliência dos municípios.

Recomendações para o futuro

O RS foi escolhido para iniciar a atualização nacional do atlas após as cheias registradas em 2023 e, especialmente, em 2024, consideradas entre os eventos hidrológicos mais graves já observados no Brasil. A publicação busca fortalecer e acelerar a implementação de políticas públicas e investimentos voltados à prevenção e redução de riscos e danos provocados por enxurradas e inundações, alinhando-se ao objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Plano Rio Grande.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é o programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Felipe Borges/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Meio ambiente Há 1 dia

Governo Leite impulsiona transição energética com licenciamento de empreendimentos em Osório e Viamão

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu, em novembro, duas Licenças Prévias e de Instalação Unificadas para empreendimentos de arm...

 Nova licença atesta o cumprimento de todas as exigências ambientais necessárias para a operação da usina -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 2 dias

Governo Leite entrega licença de operação para primeira usina de etanol de trigo do Brasil

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), entregou...

 Aldeia Campo Molhado, em Maquiné, durante a construção do plano de vida para a aldeia -Foto: Divulgação/ONG Aepim
Meio ambiente Há 3 dias

Governo do Estado investe R$ 4 milhões em ações sustentáveis para comunidades indígenas no RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e do Departamento de Biodiversidade, promove uma série de açõe...

 Espetáculo gratuito de Zizi Possi foi em homenagem aos voluntários da enchente de 2024 -Foto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado homenageia voluntários das enchentes com espetáculo “Choro das Águas” de Zizi Possi

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates),...

 -
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo emite licenças ambientais para ampliação industrial em Carlos Barbosa e para construção de oceanário em Gramado

O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), ...

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
26° Sensação
2.35 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025
Justiça Há 15 minutos

Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
Direitos Humanos Há 15 minutos

Mulher fora do trabalho tem 3 vezes mais risco de sofrer violência
Sistema prisional Há 15 minutos

Concluída a nona fase da Operação Mute no sistema prisional do Rio Grande do Sul
Câmara Há 15 minutos

Congresso derruba vetos de Lula ao licenciamento ambiental

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,43%
Euro
R$ 6,21 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,670,10 +1,46%
Ibovespa
158,359,77 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias