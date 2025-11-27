Olimpíada Internacional Russa PROD abre inscrições

A primeira edição da Olimpíada Internacional de Desenvolvimento Industrial de Software PROD está com inscrições abertas para estudantes do ensino fundamental e médio do Brasil. Pela primeira vez, a competição também aceitará participantes de 8º a 3º ano do ensino médio, falantes de inglês, de qualquer país do mundo.

A PROD é a primeira olimpíada voltada para estudantes que oferece contato direto com desafios reais do setor tecnológico. Os participantes poderão analisar problemas de negócios de grandes companhias, estudar sistemas de software e processos de automação, além de desenvolver seus próprios aplicativos e serviços voltados ao aumento de eficiência e à redução de custos. A experiência permite que os jovens compreendam como funcionam os líderes da indústria e se preparem para enfrentar, no futuro, desafios corporativos de forma estratégica e inovadora.

A Olimpíada Internacional PROD permitirá a todos os estudantes do mundo dar um mergulho no setor de IT com grandes perspectivas ainda antes de entrarem na universidade e escolherem seu trajeto profissional. Os estudantes poderão desenvolver competências práticas, receber informações dos líderes da indústria, ganhar experiência de trabalho em equipe e interação com colegas de outros países.

Todas as etapas da Olimpíada Internacional PROD, exceto a final, decorrem online, permitindo aos estudantes participarem da competição a partir de qualquer lugar do mundo. Os finalistas serão convidados a Moscou para participar da final de equipes, sendo todas as despesas de alojamento e alimentação assumidas pela organização.

A Olimpíada é realizada por empresas líderes e por academia da Rússia

Universidade Central — uma das líderes do ensino com enfoque prático que está entre os melhores estabelecimentos de ensino superior da Rússia;

— uma das líderes do ensino com enfoque prático que está entre os melhores estabelecimentos de ensino superior da Rússia; Grupo T-Tekhnologii — um dos fundadores da indústria fintech global, um dos maiores ecossistemas financeiros do mundo;

— um dos fundadores da indústria fintech global, um dos maiores ecossistemas financeiros do mundo; Faculdade de Ciências da Computação da Universidade Nacional de Pesquisa Escola Superior da Economia, uma das maiores universidades russas.



Os participantes terão oportunidade de trabalhar com supervisão de peritos em IT que criaram o setor fintech na Rússia e até no mundo. O Grupo T Tekhnologii, cujo centro é o ecossistema digital do maior banco online da Rússia, está desenvolvendo serviços móveis e digitais que estabelecem referências tanto no mercado russo como globalmente.

As inscrições estarão abertas até 2 de dezembro no site da Olimpíada Internacional de Desenvolvimento Industrial de Software para estudantes escolares. Para participar da Olimpíada não é preciso ter elevadas competências de programação, basta lógica e conhecimento de informática dentro do currículo-base.

Este ano a Olimpíada PROD terá a sua terceira edição, mas é pela primeira vez que se torna internacional, ficando disponível para estudantes de todo o mundo em dois idiomas: russo e inglês.

Em 2024, a Olimpíada recebeu mais de 10 mil candidaturas, tendo sido selecionados mais de 4 mil estudantes falantes de russo da Rússia e mais de 23 países, incluindo Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, China e Peru. Na final, se encontraram em Moscou 235 estudantes escolares de 49 regiões da Rússia e da Bielorrússia. 57 deles foram vencedores e medalhados da Olimpíada.

Em todas as etapas da Olimpíada os participantes terão suporte dos principais professores e peritos da Universidade Central, do Grupo T-Tekhnologii e da Escola Superior de Economia:

5 a 8 de dezembro: primeira etapa de seleção — teste de conhecimento dos fundamentos de matemática e programação de computadores;

— teste de conhecimento dos fundamentos de matemática e programação de computadores; 15 a 25 de janeiro: segunda etapa de seleção — solução de um caso em um ou vários trajetos: front-end, back-end, programação de software móvel e engenharia MLOps, a nova vertente. Poderão participar nesta etapa: vencedores e medalhados da primeira etapa deste ano e da segunda etapa do ano passado, além dos vencedores dos hackathons PROD realizados;

— solução de um caso em um ou vários trajetos: front-end, back-end, programação de software móvel e engenharia MLOps, a nova vertente. Poderão participar nesta etapa: vencedores e medalhados da primeira etapa deste ano e da segunda etapa do ano passado, além dos vencedores dos hackathons PROD realizados; 12 a 24 de fevereiro: ronda individual da etapa final — desenvolvimento individual de um pequeno projeto especificado pela Olimpíada;

— desenvolvimento individual de um pequeno projeto especificado pela Olimpíada; 13 a 17 de março: ronda de equipes da etapa final — defesa de projeto a ser desenvolvido com orientação de mentores, programadores de software experientes, perante um júri pela equipe;

— defesa de projeto a ser desenvolvido com orientação de mentores, programadores de software experientes, perante um júri pela equipe; 18 de março: cerimônia de entrega de prêmios aos vencedores em Moscou.



Os vencedores e os medalhados da Olimpíada receberão:

Russian Language & Cultural Linguistics Programme — curso de russo grátis para participantes estrangeiros — que será disponível aos 18 anos de idade, após conclusão do ensino médio;

— curso de russo grátis para participantes estrangeiros — que será disponível aos 18 anos de idade, após conclusão do ensino médio; Possibilidade de estudar grátis numa das melhores universidades da Rússia, a Universidade Central, ou de obter um desconto para estudar no programa «Desenho e desenvolvimento de produtos informáticos» e outros programas da Faculdade de Ciências de Computação da Escola Superior da Economia;

numa das melhores universidades da Rússia, a Universidade Central, ou de obter um desconto para estudar no programa «Desenho e desenvolvimento de produtos informáticos» e outros programas da Faculdade de Ciências de Computação da Escola Superior da Economia; Acesso facilitado ao estágio no Grupo T-Tekhnologii ;

; Brindes da Olimpíada PROD.



Universidade Central é um estabelecimento de ensino superior russo inovador que está implementando a abordagem STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) no ensino superior. É uma universidade focada na prática, criada em parceria com mais de 60 das maiores empresas do país. A Universidade Central integra a lista dos melhores estabelecimentos de ensino superior da Rússia e o top-10 das universidades mais concorridas. A Universidade Central levou equipes nacionais em olimpíadas internacionais à vitória três vezes: em 2024 e 2025 na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial (IOAI) e na Olimpíada Internacional de Cibersegurança (ICO) em 2025. As equipes nacionais demonstraram um nível elevadíssimo de preparação.

Grupo T-Tekhnologii é uma empresa tecnológica que está desenvolvendo um ecossistema de serviços financeiros e lifestyle para clientes particulares e negócios por meio de aplicativos móveis e serviços digitais. O ecossistema é baseado em um dos maiores bancos online do mundo, com 53 milhões de clientes.