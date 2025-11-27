Olimpíada Internacional Russa PROD abre inscrições

A primeira edição da Olimpíada Internacional de Desenvolvimento Industrial de Software PROD está com inscrições abertas para estudantes do ensino fundamental e médio do Brasil. Pela primeira vez, a competição também aceitará participantes de 8º a 3º ano do ensino médio, falantes de inglês, de qualquer país do mundo.
A PROD é a primeira olimpíada voltada para estudantes que oferece contato direto com desafios reais do setor tecnológico. Os participantes poderão analisar problemas de negócios de grandes companhias, estudar sistemas de software e processos de automação, além de desenvolver seus próprios aplicativos e serviços voltados ao aumento de eficiência e à redução de custos. A experiência permite que os jovens compreendam como funcionam os líderes da indústria e se preparem para enfrentar, no futuro, desafios corporativos de forma estratégica e inovadora.
A Olimpíada Internacional PROD permitirá a todos os estudantes do mundo dar um mergulho no setor de IT com grandes perspectivas ainda antes de entrarem na universidade e escolherem seu trajeto profissional. Os estudantes poderão desenvolver competências práticas, receber informações dos líderes da indústria, ganhar experiência de trabalho em equipe e interação com colegas de outros países.
Todas as etapas da Olimpíada Internacional PROD, exceto a final, decorrem online, permitindo aos estudantes participarem da competição a partir de qualquer lugar do mundo. Os finalistas serão convidados a Moscou para participar da final de equipes, sendo todas as despesas de alojamento e alimentação assumidas pela organização.
A Olimpíada é realizada por empresas líderes e por academia da Rússia
Os participantes terão oportunidade de trabalhar com supervisão de peritos em IT que criaram o setor fintech na Rússia e até no mundo. O Grupo T Tekhnologii, cujo centro é o ecossistema digital do maior banco online da Rússia, está desenvolvendo serviços móveis e digitais que estabelecem referências tanto no mercado russo como globalmente.
As inscrições estarão abertas até 2 de dezembro no site da Olimpíada Internacional de Desenvolvimento Industrial de Software para estudantes escolares. Para participar da Olimpíada não é preciso ter elevadas competências de programação, basta lógica e conhecimento de informática dentro do currículo-base.
Este ano a Olimpíada PROD terá a sua terceira edição, mas é pela primeira vez que se torna internacional, ficando disponível para estudantes de todo o mundo em dois idiomas: russo e inglês.
Em 2024, a Olimpíada recebeu mais de 10 mil candidaturas, tendo sido selecionados mais de 4 mil estudantes falantes de russo da Rússia e mais de 23 países, incluindo Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, China e Peru. Na final, se encontraram em Moscou 235 estudantes escolares de 49 regiões da Rússia e da Bielorrússia. 57 deles foram vencedores e medalhados da Olimpíada.
Em todas as etapas da Olimpíada os participantes terão suporte dos principais professores e peritos da Universidade Central, do Grupo T-Tekhnologii e da Escola Superior de Economia:
Os vencedores e os medalhados da Olimpíada receberão:
Universidade Central é um estabelecimento de ensino superior russo inovador que está implementando a abordagem STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) no ensino superior. É uma universidade focada na prática, criada em parceria com mais de 60 das maiores empresas do país. A Universidade Central integra a lista dos melhores estabelecimentos de ensino superior da Rússia e o top-10 das universidades mais concorridas. A Universidade Central levou equipes nacionais em olimpíadas internacionais à vitória três vezes: em 2024 e 2025 na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial (IOAI) e na Olimpíada Internacional de Cibersegurança (ICO) em 2025. As equipes nacionais demonstraram um nível elevadíssimo de preparação.
Grupo T-Tekhnologii é uma empresa tecnológica que está desenvolvendo um ecossistema de serviços financeiros e lifestyle para clientes particulares e negócios por meio de aplicativos móveis e serviços digitais. O ecossistema é baseado em um dos maiores bancos online do mundo, com 53 milhões de clientes.