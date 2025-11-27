UNIFAHE e Arbe investem em tecnologia e valor acessível

O cenário do ensino a distância no Brasil atravessa uma fase de transformação, na qual o desafio central é aliar a expansão do acesso à garantia de rigor acadêmico. Nesse contexto, a UNIFAHE oficializou a integração de sua estrutura ao ecossistema da Arbe EdTech, estabelecendo um novo modelo operacional. A iniciativa implementa o conceito de "Consultive Learning Ecosystem", uma solução que unifica tecnologia, consultoria e inovação pedagógica para assegurar escalabilidade com qualidade.

Segundo Thiago Mourão, diretor administrativo da instituição, a mudança transcende a simples adoção de ferramentas digitais. "Mais do que adotar um sistema, entramos em um novo modo de pensar a educação. A tecnologia da Arbe não substitui o humano — ela potencializa a experiência acadêmica e administrativa, dando mais autonomia e fluidez à jornada do aluno", afirma.

A operação integrada já impacta os indicadores de desempenho e a gestão da instituição, refletindo-se em resultados quantitativos e qualitativos. Marinho Belo, diretor comercial, aponta que a otimização dos processos internos gerou avanços expressivos. "Tivemos um crescimento de mais de 150% em matrículas, além de uma redução expressiva nas reclamações, mais agilidade na emissão de diplomas e melhoria significativa no atendimento. Tudo isso se reflete em um aluno mais satisfeito e engajado", relata.

A nova estrutura utiliza a solução "All in One", que combina o Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) com a Gestão da Experiência de Aprendizagem (LXM), permitindo o acompanhamento de trilhas personalizadas e garantindo a conformidade regulatória com o Ministério da Educação (MEC), como a emissão de diplomas digitais.

No pilar pedagógico, a produção de conteúdo foi reformulada para garantir alinhamento com as exigências do mercado e da regulação educacional. Everton Carvalho, diretor de marketing e responsável pelo desenvolvimento de conteúdo, destaca que a prioridade é a consistência acadêmica. "Nosso foco é ser referência nacional em qualidade e efetividade de conteúdo. Cada material é cuidadosamente elaborado por um time pedagógico multidisciplinar, formado por mestres e doutores, que asseguram a coerência acadêmica, a relevância e o alinhamento às diretrizes do MEC, aos PDIs e aos PPCs", explica.

O corpo técnico da instituição trabalha com referências bibliográficas atualizadas e roteiros estruturados em metodologias ativas, além de observar a transversalidade da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos cursos de educação.

O projeto reafirma a missão institucional de democratizar o acesso ao ensino superior sem comprometer a excelência. A integração entre a infraestrutura tecnológica e o capital humano visa provar que é possível oferecer uma formação robusta mantendo valores acessíveis. Para a instituição, a combinação entre gestão eficiente e conteúdo qualificado é o caminho para reduzir a evasão e promover uma ascensão profissional real para os estudantes, consolidando um modelo de EAD que atende tanto aos requisitos regulatórios quanto às expectativas dos alunos.



