Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Escovas técnicas mantêm higienização eficiente de vidrarias em laboratórios

A importância da higienização de vidrarias laboratoriais, especialmente balões volumétricos de 10ml, enfatiza o papel das escovas técnicas em crina...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/11/2025 às 12h08
Escovas técnicas mantêm higienização eficiente de vidrarias em laboratórios
Freepik

A higienização adequada de equipamentos laboratoriais é fundamental para garantir a precisão de análises e a segurança dos profissionais envolvidos. Nesse contexto, as escovas técnicas especializadas desempenham papel crucial na limpeza de vidrarias delicadas, como balões volumétricos, provetas, buretas e pipetas, que são amplamente utilizadas em laboratórios de pesquisa, diagnóstico e controle de qualidade.

Balões volumétricos, em particular, requerem cuidados específicos durante a higienização. Esses equipamentos de vidro, essenciais para preparação de soluções com concentração precisa, devem ser limpos com produtos que não danifiquem suas superfícies internas delicadas, mantendo sua calibração e funcionalidade. Segundo Jefferson Weinberger, diretor comercial da Weinberger, “a escolha correta de ferramentas de limpeza impacta diretamente na confiabilidade dos resultados laboratoriais”.

Fabricantes especializados em escovas técnicas há décadas desenvolvem produtos adaptados a essas necessidades específicas. A utilização de materiais como crina animal revestida em PVC garante eficácia na remoção de resíduos sem comprometer a integridade das vidrarias. De acordo com Jefferson Weinberger, diretor comercial da Weinberger, “produtos como a Escova para balão volumétrico 10ml em crina representam soluções otimizadas para laboratórios que buscam combinar segurança, durabilidade e desempenho”.

A indústria de escovas técnicas acompanha rigorosamente as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), garantindo que os produtos atendam aos padrões de higiene requeridos em ambientes laboratoriais e hospitalares. Essa conformidade é essencial para manter a confiança dos profissionais, como gestores laboratoriais, na segurança e eficiência dos processos.

Para otimizar os processos de higienização e manter a excelência operacional, a seleção de escovas técnicas especializadas representa um investimento estratégico em segurança, qualidade e eficiência, reforça Jefferson: “Investir em ferramentas adequadas reduz riscos de contaminação e prolonga a vida útil dos equipamentos”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 2 horas

Recuperadora de crédito deve negociar R$ 2 bi em títulos

Tecnologias como IA e big data e sensibilidade humana são ferramentas da Global no combate à inadimplência B2B

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 17 horas

Faiston anuncia Marcelo Laurato como novo diretor de Vendas

Executivo traz consigo experiência de 20 anos na área de Tecnologia

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 19 horas

Solo Network volta a figurar entre as 500 Maiores do Sul

Empresa volta ao ranking das 500 Maiores do Sul e passa a integrar a lista do Financial Times das empresas que mais crescem nas Américas, impulsion...

 Knewin
Tecnologia Há 20 horas

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI

Presença da Knewin no NVIDIA GTC e no Oracle AI World reforça sua liderança em IA aplicada à reputação corporativa e sinaliza a preparação para a n...

 Equipe Dr. Bruno Farnese
Tecnologia Há 20 horas

Biópsia transperineal revela câncer de próstata em 24h

Nova técnica permite coleta em 24 horas, reduz riscos e melhora o diagnóstico do câncer de próstata

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
2.64 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Escovas técnicas mantêm higienização eficiente de vidrarias em laboratórios
Segurança Pública Há 43 minutos

BM lança Operação Papai Noel 2025 em Tenente Portela
Economia Há 50 minutos

Inflação do aluguel cai 0,11% em 12 meses; 1º recuo desde maio de 2024
Gestão Pública Há 58 minutos

Vista Gaúcha antecipa salários e benefícios aos servidores
Entretenimento Há 1 hora

Autora celebra o livro físico na era das conexões virtuais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,31%
Euro
R$ 6,21 +0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,743,42 +0,61%
Ibovespa
158,393,47 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias