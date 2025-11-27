Recuperadora de crédito deve negociar R$ 2 bi em títulos

A Global — Hub de Soluções de Relacionamento e Cobrança e recuperadora de crédito B2B — projeta processar mais de 1,8 milhão de títulos em atraso até o final de 2025, ultrapassando R$ 2,1 bilhões provenientes de 2,5 mil empresas brasileiras. Nos últimos cinco anos, mais de R$ 3 bilhões foram recuperados pela empresa.

Neste ano, as soluções digitais passaram a responder por parcela crescente dos acordos firmados. Atualmente, 54% das negociações ocorrem por canais digitais, com destaque para o WhatsApp, usado em 45% dos acordos. Ferramentas autônomas e a Soph-IA, inteligência artificial desenvolvida pela empresa, são responsáveis por 10% das regularizações.

"Os canais digitais permitem contato conforme a disponibilidade do devedor. Mesmo com ferramentas automatizadas, a atuação humana continua indispensável no processo de negociação"

De duplicatas à inteligência artificial

A operação atual contrasta com o início da companhia. A Global nasceu em 1994, quando Edson André de Sá, então gestor financeiro em Joinville, passou a levar para casa as duplicatas que o setor não conseguia cobrar dentro do prazo operacional. A atividade doméstica foi estruturada com apoio da família e evoluiu para uma empresa voltada ao ambiente corporativo.

Com o avanço da carteira de clientes, a empresa passou a diferenciar procedimentos conforme as características de cada setor econômico. A inadimplência no B2B varia segundo o tipo de contrato, o papel do insumo no processo produtivo e o comportamento de pagamento dos compradores. "No segmento de TI, a interrupção do serviço após o não pagamento reduz a perda, mas tende a diminuir a recuperação posterior. Em alimentos e bebidas, a dinâmica é distinta porque supermercados e restaurantes não podem operar sem itens básicos do estoque"

A empresa também estruturou processos internos apoiados em tecnologia desde os primeiros anos. Ainda no período da internet discada, disponibilizou aos clientes acesso remoto às informações de cobrança. No fim da década de 1990, ampliou a atuação para Paraná e Rio Grande do Sul e criou o escritório jurídico André de Sá Advogados Associados, especializado em cobrança judicial.

O desenvolvimento de sistemas próprios acompanhou a expansão. Um software interno passou a integrar registros de cobrança com os ERPs dos clientes, permitindo a troca diária de arquivos e o acompanhamento de pagamentos realizados e pendentes. A escalabilidade desse modelo apoiou a etapa seguinte: a abertura da primeira sede própria em 2002, em Joinville.

A partir daí, a Global ampliou seu ecossistema por meio de novas empresas e aquisições: Gestão One (B2C), Connect Smart Data (Big Data), Neocredit (análise de crédito), Global Plus (SaaS para gestão de cobrança) e My Loop (plataforma omnichannel e IA generativa). O grupo reúne hoje mais de 900 colaboradores distribuídos entre unidades em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.