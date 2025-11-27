Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Recuperadora de crédito deve negociar R$ 2 bi em títulos

Tecnologias como IA e big data e sensibilidade humana são ferramentas da Global no combate à inadimplência B2B

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/11/2025 às 10h49
Recuperadora de crédito deve negociar R$ 2 bi em títulos
Adobe Stock/Reprodução

A Global — Hub de Soluções de Relacionamento e Cobrança e recuperadora de crédito B2B — projeta processar mais de 1,8 milhão de títulos em atraso até o final de 2025, ultrapassando R$ 2,1 bilhões provenientes de 2,5 mil empresas brasileiras. Nos últimos cinco anos, mais de R$ 3 bilhões foram recuperados pela empresa.

Neste ano, as soluções digitais passaram a responder por parcela crescente dos acordos firmados. Atualmente, 54% das negociações ocorrem por canais digitais, com destaque para o WhatsApp, usado em 45% dos acordos. Ferramentas autônomas e a Soph-IA, inteligência artificial desenvolvida pela empresa, são responsáveis por 10% das regularizações.

"Os canais digitais permitem contato conforme a disponibilidade do devedor. Mesmo com ferramentas automatizadas, a atuação humana continua indispensável no processo de negociação"

De duplicatas à inteligência artificial

A operação atual contrasta com o início da companhia. A Global nasceu em 1994, quando Edson André de Sá, então gestor financeiro em Joinville, passou a levar para casa as duplicatas que o setor não conseguia cobrar dentro do prazo operacional. A atividade doméstica foi estruturada com apoio da família e evoluiu para uma empresa voltada ao ambiente corporativo.

Com o avanço da carteira de clientes, a empresa passou a diferenciar procedimentos conforme as características de cada setor econômico. A inadimplência no B2B varia segundo o tipo de contrato, o papel do insumo no processo produtivo e o comportamento de pagamento dos compradores. "No segmento de TI, a interrupção do serviço após o não pagamento reduz a perda, mas tende a diminuir a recuperação posterior. Em alimentos e bebidas, a dinâmica é distinta porque supermercados e restaurantes não podem operar sem itens básicos do estoque"

A empresa também estruturou processos internos apoiados em tecnologia desde os primeiros anos. Ainda no período da internet discada, disponibilizou aos clientes acesso remoto às informações de cobrança. No fim da década de 1990, ampliou a atuação para Paraná e Rio Grande do Sul e criou o escritório jurídico André de Sá Advogados Associados, especializado em cobrança judicial.

O desenvolvimento de sistemas próprios acompanhou a expansão. Um software interno passou a integrar registros de cobrança com os ERPs dos clientes, permitindo a troca diária de arquivos e o acompanhamento de pagamentos realizados e pendentes. A escalabilidade desse modelo apoiou a etapa seguinte: a abertura da primeira sede própria em 2002, em Joinville.

A partir daí, a Global ampliou seu ecossistema por meio de novas empresas e aquisições: Gestão One (B2C), Connect Smart Data (Big Data), Neocredit (análise de crédito), Global Plus (SaaS para gestão de cobrança) e My Loop (plataforma omnichannel e IA generativa). O grupo reúne hoje mais de 900 colaboradores distribuídos entre unidades em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 15 minutos

Escovas técnicas mantêm higienização eficiente de vidrarias em laboratórios

A importância da higienização de vidrarias laboratoriais, especialmente balões volumétricos de 10ml, enfatiza o papel das escovas técnicas em crina...

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 17 horas

Faiston anuncia Marcelo Laurato como novo diretor de Vendas

Executivo traz consigo experiência de 20 anos na área de Tecnologia

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 19 horas

Solo Network volta a figurar entre as 500 Maiores do Sul

Empresa volta ao ranking das 500 Maiores do Sul e passa a integrar a lista do Financial Times das empresas que mais crescem nas Américas, impulsion...

 Knewin
Tecnologia Há 20 horas

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI

Presença da Knewin no NVIDIA GTC e no Oracle AI World reforça sua liderança em IA aplicada à reputação corporativa e sinaliza a preparação para a n...

 Equipe Dr. Bruno Farnese
Tecnologia Há 20 horas

Biópsia transperineal revela câncer de próstata em 24h

Nova técnica permite coleta em 24 horas, reduz riscos e melhora o diagnóstico do câncer de próstata

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
2.64 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Escovas técnicas mantêm higienização eficiente de vidrarias em laboratórios
Segurança Pública Há 43 minutos

BM lança Operação Papai Noel 2025 em Tenente Portela
Economia Há 50 minutos

Inflação do aluguel cai 0,11% em 12 meses; 1º recuo desde maio de 2024
Gestão Pública Há 58 minutos

Vista Gaúcha antecipa salários e benefícios aos servidores
Entretenimento Há 1 hora

Autora celebra o livro físico na era das conexões virtuais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,31%
Euro
R$ 6,21 +0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,743,42 +0,61%
Ibovespa
158,393,47 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias