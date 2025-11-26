Faiston anuncia Marcelo Laurato como novo diretor de Vendas

A Faiston, empresa especializada em soluções e serviços gerenciados de infraestrutura de TI, anuncia a chegada de Marcelo Laurato como novo diretor de Vendas, reforçando o plano de expansão iniciado este ano, com a ampliação do portfólio de serviços e a consolidação de parcerias no setor de tecnologia.

Com mais de 20 anos de atuação em tecnologia, incluindo liderança de equipes de vendas, desenvolvimento de canais e estratégias de mercado, Laurato assume a missão de acelerar o crescimento comercial da Faiston em um momento em que a empresa consolida sua atuação como provedora completa de infraestrutura, serviços e conectividade.

"Este ano foi decisivo para reposicionar a Faiston como uma empresa orientada a serviços, escala e atendimento de alta performance. A chegada do Marcelo ocorre no momento certo, quando ampliamos nossa capacidade técnica, expandimos parcerias e crescemos de forma consistente no mercado corporativo. A experiência dele em construir operações comerciais sólidas contribuirá diretamente para acelerarmos nossos próximos passos", Josivan Costa, CRO da empresa.

"A Faiston está em um momento de crescimento real, sustentado por entregas consistentes, serviços que evoluíram muito e uma visão clara de mercado. Entrar para liderar essa próxima etapa é uma oportunidade de contribuir para uma empresa que já se diferencia pela capacidade técnica e pela proximidade com o cliente", afirma Laurato.

Com a nova diretoria, a Faiston se prepara para ampliar presença no mercado corporativo em 2026, aprofundando a integração entre operações, serviços e suporte técnico, pilares que sustentam a estratégia anunciada pela companhia neste ano.