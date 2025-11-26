Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Faiston anuncia Marcelo Laurato como novo diretor de Vendas

Executivo traz consigo experiência de 20 anos na área de Tecnologia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/11/2025 às 19h03
Faiston anuncia Marcelo Laurato como novo diretor de Vendas
Adobe Stock/Reprodução

A Faiston, empresa especializada em soluções e serviços gerenciados de infraestrutura de TI, anuncia a chegada de Marcelo Laurato como novo diretor de Vendas, reforçando o plano de expansão iniciado este ano, com a ampliação do portfólio de serviços e a consolidação de parcerias no setor de tecnologia.

Com mais de 20 anos de atuação em tecnologia, incluindo liderança de equipes de vendas, desenvolvimento de canais e estratégias de mercado, Laurato assume a missão de acelerar o crescimento comercial da Faiston em um momento em que a empresa consolida sua atuação como provedora completa de infraestrutura, serviços e conectividade.

"Este ano foi decisivo para reposicionar a Faiston como uma empresa orientada a serviços, escala e atendimento de alta performance. A chegada do Marcelo ocorre no momento certo, quando ampliamos nossa capacidade técnica, expandimos parcerias e crescemos de forma consistente no mercado corporativo. A experiência dele em construir operações comerciais sólidas contribuirá diretamente para acelerarmos nossos próximos passos", Josivan Costa, CRO da empresa.

"A Faiston está em um momento de crescimento real, sustentado por entregas consistentes, serviços que evoluíram muito e uma visão clara de mercado. Entrar para liderar essa próxima etapa é uma oportunidade de contribuir para uma empresa que já se diferencia pela capacidade técnica e pela proximidade com o cliente", afirma Laurato.

Com a nova diretoria, a Faiston se prepara para ampliar presença no mercado corporativo em 2026, aprofundando a integração entre operações, serviços e suporte técnico, pilares que sustentam a estratégia anunciada pela companhia neste ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 2 horas

Solo Network volta a figurar entre as 500 Maiores do Sul

Empresa volta ao ranking das 500 Maiores do Sul e passa a integrar a lista do Financial Times das empresas que mais crescem nas Américas, impulsion...

 Knewin
Tecnologia Há 3 horas

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI

Presença da Knewin no NVIDIA GTC e no Oracle AI World reforça sua liderança em IA aplicada à reputação corporativa e sinaliza a preparação para a n...

 Equipe Dr. Bruno Farnese
Tecnologia Há 3 horas

Biópsia transperineal revela câncer de próstata em 24h

Nova técnica permite coleta em 24 horas, reduz riscos e melhora o diagnóstico do câncer de próstata

 Imagem de vectorpocket no Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Baratão Combustíveis amplia atuação como subadquirente

Empresa passa a controlar processamento das transações financeiras em sua plataforma, ganha autonomia sobre o fluxo de pagamentos e projeta expansã...

 Imagem de rawpixel.com no Freepik
Tecnologia Há 4 horas

App da Baratão atinge milhões de downloads em lojas de apps

Plataforma já ultrapassa quatro milhões de downloads e lidera categoria “Auto” com avaliação de 4,9 estrelas na Google Play

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 31°
27° Sensação
1.97 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Faiston anuncia Marcelo Laurato como novo diretor de Vendas
Saúde Há 20 minutos

Estado inaugura centro de atendimento do Programa Saúde 60+ RS no Hospital Bruno Born, em Lajeado
Câmara Há 20 minutos

Conselho de Ética arquiva representação contra o deputado José Medeiros
Senado Federal Há 20 minutos

Embargos de terras pelo Ibama são ilegais, conclui subcomissão
Geral Há 20 minutos

CNU 1: Governo convoca 3,9 mil aprovados para vagas em órgãos federais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,78%
Euro
R$ 6,19 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 511,311,14 +3,51%
Ibovespa
158,554,94 pts 1.7%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias