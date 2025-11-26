Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI

Presença da Knewin no NVIDIA GTC e no Oracle AI World reforça sua liderança em IA aplicada à reputação corporativa e sinaliza a preparação para a n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/11/2025 às 16h19
Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI
Knewin

A participação da Knewin em dois dos principais eventos internacionais de inteligência artificial — o NVIDIA GTC e o Oracle AI World, realizados em outubro nos Estados Unidos — reforça o avanço da empresa na adoção de IA generativa e sua liderança em tecnologia aplicada à reputação corporativa. As imersões em Washington DC e Las Vegas também impulsionam a preparação para o webinar "De Dados a Decisões — Como o Knewin AI impulsiona resultados reputacionais", que será realizado em 3 de dezembro, às 14h, com participação de Lucas dos Santos (CEO), Fabiano Duarte Beppler (Co-founder e CTO) e Jaqueline Jurkovich (Supervisora Comercial).

Lucas, Fabiano e Jaqueline farão parte da apresentação que mostrará, na prática, como o Knewin AI evoluiu desde seu lançamento em junho de 2025, trazendo uma nova visão sobre o papel da inteligência artificial na comunicação e na reputação corporativa.

Representando a Knewin nos eventos internacionais, Lucas dos Santos e Fabiano Duarte Beppler participaram de conteúdos conduzidos por nomes como Jensen Huang, fundador da NVIDIA, e Larry Ellison, fundador da Oracle. Para Fabiano, a participação nos dois encontros reforça o compromisso da empresa em acompanhar o que há de mais avançado na área.

Segundo ele, "a presença da Knewin em dois dos principais eventos de IA do mundo mostra a dimensão das nossas ações em trazer para a empresa e, principalmente, para nossos clientes, o que há de mais moderno dessa tecnologia. Lucas (CEO) e eu (CTO), ambos fundadores da Knewin, estivemos presentes no Oracle AI World (Las Vegas) e NVIDIA GTC (Washington DC) agora em outubro."

Fabiano destaca que eles tiveram acesso direto às discussões mais estratégicas do setor: "Tivemos a oportunidade de participar das palestras do Larry Ellison, fundador da Oracle, e Jensen Huang, fundador da NVIDIA, entre outras tantas palestras sobre como empresas globais estão definindo o presente e futuro da IA."

A imersão reforçou uma convicção importante para a liderança da Knewin — a de que a IA será parte central de todas as operações, incluindo comunicação e reputação. Como explica o CTO: "Ficou claro para nós que IA é uma tecnologia que está entrando em nossas vidas em todas as áreas que pudermos imaginar. Na Knewin, não é diferente. Estamos acelerando o uso de IA em nossos processos de negócio em toda a empresa com o objetivo maior de entregar ainda mais valor para nossos clientes."

Essa visão também está alinhada com o trabalho conduzido por Jaqueline Jurkovich, Supervisora Comercial da Knewin, que atua diretamente com clientes em suas estratégias de reputação. O reforço da IA nas soluções da empresa impacta diretamente o trabalho consultivo realizado pela equipe comercial e de atendimento.

Fabiano ressalta ainda que a Knewin está preparada para liderar esse movimento: "IA traz uma mudança de paradigma onde várias ações do nosso dia a dia estão sendo repensadas, aperfeiçoadas. Voltamos com mais energia e com a certeza de que a Knewin deve liderar o uso de IA para o setor de gestão de reputação corporativa, afinal somos a empresa com a maior cobertura de conteúdo noticioso da América Latina."

Em um ambiente no qual a opinião pública se forma em múltiplos canais, a escuta ativa precisa ser ampla, contínua e integrada. A reputação de uma marca é construída — e impactada — em notícias, rádio, TV, fóruns, espaços digitais e, principalmente, redes sociais. De acordo com o relatório Digital 2025 (We Are Social + Meltwater), mais de 5 bilhões de pessoas utilizam mídias sociais no mundo — mais de 60% da população mundial — e no Brasil, esse índice ultrapassa 85% dos internautas, reforçando a necessidade de incluir essas plataformas nas estratégias de comunicação e inteligência de dados. É nesse contexto que a atualização do Knewin AI ganha relevância: permitir que marcas compreendam, em tempo real, como narrativas se formam e se desdobram entre imprensa e conversação social.

Webinar em 3 de dezembro apresentará nova fase do Knewin AI

Lançado em junho de 2025, o Knewin AI passa agora a integrar coleta e análise de redes sociais, consolidando uma visão reputacional multicanal — que já abrangia rádio, TV, impresso e digital. No webinar do dia 3 de dezembro, Lucas, Fabiano e Jaqueline apresentarão, de forma integrada, como a inteligência artificial transforma dados dispersos em decisões estratégicas e insights aplicáveis.

Com a participação dos três executivos, o evento unirá visão estratégica, profundidade tecnológica e perspectiva prática de aplicação junto ao mercado.

Serviço

Webinar — "De Dados a Decisões: Como o Knewin AI impulsiona resultados reputacionais"
Data e hora: 03 de dezembro, às 14h
Investimento: gratuito
Inscrição: https://www.knewin.com/webinar/knewin-ai-de-dados-a-decisoes/

Sobre a Knewin

Fundada em 2011, a Knewin é um ecossistema completo para gestão de reputação empresarial, com soluções para monitoramento de mídia, gestão de reputação, benchmarking competitivo, tendências do setor, gestão de crise, PR estratégico e divulgação de notícias. Com a maior cobertura de conteúdo jornalístico da América Latina, a empresa avança agora para uma nova era com o Knewin AI, ampliando o uso de inteligência artificial generativa para apoiar decisões estratégicas com mais precisão, contexto e velocidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Equipe Dr. Bruno Farnese
Tecnologia Há 24 minutos

Biópsia transperineal revela câncer de próstata em 24h

Nova técnica permite coleta em 24 horas, reduz riscos e melhora o diagnóstico do câncer de próstata

 Imagem de vectorpocket no Freepik
Tecnologia Há 40 minutos

Baratão Combustíveis amplia atuação como subadquirente

Empresa passa a controlar processamento das transações financeiras em sua plataforma, ganha autonomia sobre o fluxo de pagamentos e projeta expansã...

 Imagem de rawpixel.com no Freepik
Tecnologia Há 54 minutos

App da Baratão atinge milhões de downloads em lojas de apps

Plataforma já ultrapassa quatro milhões de downloads e lidera categoria “Auto” com avaliação de 4,9 estrelas na Google Play

Imagem de Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Autoatendimento cresce nos CSCs e melhora a eficiência

Levantamento da plataforma MIA, do IEG, mostra que dois terços dos CSCs brasileiros já adotam soluções de autoatendimento, especialmente em RH, fin...

 DinPayz
Tecnologia Há 2 horas

Embedded payments ganham força no mercado global

CEO da DinPayz explica como os pagamentos embutidos estão redefinindo a gestão empresarial e ampliando receitas

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.62 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI
Senado Federal Há 4 minutos

Inclusão no currículo escolar de defesa da vida desde a concepção avança
Senado Federal Há 4 minutos

Regulamentação da profissão de multimídia vai a sanção
Senado Federal Há 4 minutos

CDH aprova exigência de avaliação prática para intérpretes de Libras
Justiça Há 5 minutos

STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,82%
Euro
R$ 6,19 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 508,707,23 +3,02%
Ibovespa
158,331,30 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias