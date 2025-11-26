Quarta, 26 de Novembro de 2025
Baratão Combustíveis amplia atuação como subadquirente

Empresa passa a controlar processamento das transações financeiras em sua plataforma, ganha autonomia sobre o fluxo de pagamentos e projeta expansã...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/11/2025 às 15h43
Baratão Combustíveis amplia atuação como subadquirente
Imagem de vectorpocket no Freepik

A Baratão Combustíveis foi habilitada como subadquirente, modelo que permite controlar o processamento das transações financeiras realizadas em sua plataforma, e passa a operar com autonomia sobre o fluxo de pagamentos. Com mais de 3 milhões de usuários e 2 mil postos parceiros em operação nacional, a empresa poderá criar soluções financeiras próprias, como plataformas white label — sistemas que permitem a outras marcas utilizar sua estrutura com identidade própria. Ricardo Fiorillo, Chief Marketing Officer da Baratão Combustíveis, revela que além de técnica, a decisão também foi estratégica, com o objetivo de democratizar o acesso a meios de pagamento eficientes dentro do setor automotivo.

"Essa autonomia era um passo natural no nosso processo de maturidade tecnológica. Além de reduzir taxas, ela nos permite criar novas soluções financeiras, como parcelamento de abastecimentos, antecipação de recebíveis e integração direta com programas de benefícios", conta o executivo.

De acordo com o diretor, a mudança visa fortalecer o ecossistema financeiro da companhia e ampliar suas frentes de atuação no mercado. "Agora, controlamos de ponta a ponta todo o fluxo de pagamentos, cashback e repasses, o que nos permite oferecer condições aos postos e mais funcionalidades aos consumidores".

O ecossistema financeiro da Baratão Combustíveis conecta postos de combustíveis, distribuidoras, cooperativas, bancos, fintechs, empresas de benefícios e motoristas.

"Tornar-se subadquirente coloca a Baratão no caminho de se consolidar como uma fintech completa do segmento de mobilidade e energia. Isso nos possibilita oferecer outros serviços como emissão de meios de pagamento próprios, soluções white label para redes de postos e integração com programas corporativos de abastecimento e frota", comenta o diretor.

Para o executivo, a atuação como subadquirente vai impactar positivamente o relacionamento com os postos parceiros e com os consumidores finais. Ele explica que, para os postos, o modelo pode reduzir taxas de processamento e melhorar a liquidez financeira, enquanto o consumidor final pode ter acesso a maior estabilidade nas transações.

"Os postos também ganham acesso a ferramentas de gestão de vendas, cashback e fidelização, dentro de um painel único integrado à operação do aplicativo. Já os consumidores encontram novos meios de pagamento, incluindo carteiras digitais e parcelamento", conta Fiorillo.

Projeções e expansão

O diretor da Baratão Combustíveis observa que a digitalização do setor de varejo de combustíveis e dos meios de pagamento é inevitável, e ressalta que a empresa busca se posicionar como a principal plataforma de pagamentos e fidelização para o segmento no Brasil.

"Com uma estrutura totalmente digital e adaptável, nosso objetivo é simplificar a vida dos postos e motoristas, trazendo para o setor automotivo o mesmo nível de inovação que já transformou mercados como o de delivery, mobilidade e e-commerce", declara o profissional.

A empresa irá priorizar uma sinergia total entre o novo modelo de atuação financeira e os programas de fidelidade já existentes. Agora, o cashback, as Baratinhas e todos os programas de fidelidade passam a ser financiados e processados dentro da própria estrutura financeira da Baratão.

Para o profissional, essa união entre tecnologia financeira e relacionamento com o cliente permite à Baratão criar experiências personalizadas, como cashback e campanhas de pontos baseadas no histórico de consumo.

"Para nós, a subadquirência é o passo que transforma a Baratão de uma startup de descontos em uma infraestrutura de pagamentos, fidelização e economia. Buscamos construir um modelo que une tecnologia financeira robusta e propósito social forte", reforça.

Com a subadquirência, a Baratão Combustíveis projeta um crescimento de 400% ao ano e uma meta de R$ 450 milhões em transações mensais até 2026. O objetivo é que, nos próximos dois anos, mais de 70% de todas as transações realizadas via aplicativo sejam processadas diretamente pela Baratão.

Para mais informações, basta acessar:usebaratao.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
