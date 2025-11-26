App da Baratão atinge milhões de downloads em lojas de apps

O aplicativo da Baratão Combustíveis alcançou um marco expressivo ao figurar entre os mais procurados da categoria "Auto" na Google Play. Com mais de quatro milhões de downloads e uma avaliação média de 4,9 estrelas, o app é uma das principais plataformas digitais voltadas à economia e fidelização de motoristas no Brasil.

Segundo Ricardo Fiorillo, diretor da empresa, o crescimento orgânico e a alta receptividade entre os usuários refletem uma estratégia centrada em tecnologia, relacionamento e funcionalidades tangíveis. "Esta marca reforça nosso compromisso de fazer o motorista brasileiro economizar de verdade", afirma.

A plataforma opera em mais de 2 mil postos parceiros e oferece recursos como cashback instantâneo, parcelamento de débitos veiculares e IPVA, mapa inteligente de preços em tempo real e programas de fidelidade com elementos de gamificação, como o Check-in Diário e o Indique e Ganhe. O aplicativo também integra carteiras digitais e convênios corporativos, com foco em ampliar sua relevância no cotidiano dos motoristas.

Fiorillo afirma que o desempenho digital do app segue as estratégias de crescimento da empresa, servindo também como uma forma de aproximar a marca dos consumidores, sem abrir mão do atendimento humano. "A partir dele, analisamos comportamentos de uso, localização e frequência de abastecimento para oferecer recompensas personalizadas e comunicação inteligente", explica.

Uma pesquisa da Octadesk em parceria com a Opinion Box, divulgada pela CNN Brasil, reforça a importância de iniciativas como essa. O estudo aponta que 84% dos consumidores participam de programas de fidelidade, e 44% valorizam descontos especiais em compras futuras. O modelo adotado pela Baratão busca se alinhar a esse comportamento, oferecendo funcionalidades recorrentes e uma experiência digital integrada.

A empresa também projeta novos passos para o aplicativo. Entre as metas estão a expansão internacional para países da América Latina, como Paraguai, Uruguai e Argentina, além da ampliação de serviços financeiros e o avanço no plano de abertura de capital. Até 2026, a Baratão pretende atingir 10 milhões de usuários, 4 mil postos parceiros e movimentar R$ 450 milhões em transações mensais.

"A Baratão segue buscando redefinir o mercado de abastecimento no Brasil. Em breve, avançaremos no plano de Oferta Pública Inicial (IPO), tornando a marca uma das primeiras plataformas de economia e fidelização do setor a abrir capital no país", afirma Ricardo.

A empresa aposta agora em uma tecnologia própria de pagamentos, inteligência de dados e Inteligência Artificial aplicada à experiência do usuário, com o objetivo de tornar a jornada de economia mais personalizada.

"Nosso foco continua sendo o mesmo desde o início: entregar a experiência e os preços reduzidos, sem pensar apenas em lucro, mas em escala e impacto positivo para milhões de brasileiros", conclui Fiorillo.

Para saber mais, basta acessar: https://usebaratao.com.br/