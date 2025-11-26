Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Autoatendimento cresce nos CSCs e melhora a eficiência

Levantamento da plataforma MIA, do IEG, mostra que dois terços dos CSCs brasileiros já adotam soluções de autoatendimento, especialmente em RH, fin...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/11/2025 às 15h13
Autoatendimento cresce nos CSCs e melhora a eficiência
Imagem de Freepik

De acordo com dados levantados pela MIA, plataforma de dados do IEG sobre Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) brasileiros, 66% dos Centros oferecem serviços de autoatendimento, em especial nas áreas de Recursos Humanos (82%), Financeiro (54%) e Tecnologia da Informação (38%). Lara Pessanha, sócia do IEG e responsável pela área de Inteligência de Mercado da instituição, afirma que o principal motivo que impulsionou a adoção do autoatendimento é a busca por escalabilidade e eficiência operacional.

"O CSC é criado para gerar eficiência, mas o volume de demandas tende a crescer e o autoatendimento permite absorver um volume muito maior de solicitações 24/7 sem precisar aumentar a equipe", explica. No contexto dos CSCs, o autoatendimento é definido como a capacidade de o funcionário resolver a própria demanda ou obter uma informação de forma totalmente autônoma, em qualquer horário, sem interação direta com um atendente humano.

A especialista ressalta que a maioria das interações de autoatendimento é realizada por meio de chatbots que, graças à inteligência artificial generativa, estão mais assertivos, humanizados e eficientes. "É uma mudança que beneficia os dois lados: colaboradores resolvem suas demandas com mais autonomia e rapidez, enquanto o CSC ganha tempo e reduz o volume de tickets repetitivos", acrescenta.

Entre os benefícios mais concretos analisados pela MIA, Lara destaca a economia gerada pela não necessidade de novas contratações e o ganho de autonomia e experiência para o colaborador, que passa a resolver suas demandas de forma imediata. Já entre as barreiras mais comuns que impedem os CSCs de adotarem o autoatendimento, a especialista aponta fatores culturais e processuais. "Os maiores desafios são a resistência à mudança, a falta de padronização de processos e manter as bases de conhecimento atualizadas. Além disso, os fatores culturais mais importantes são: ter um foco real na experiência do usuário e comunicação interna para conseguir engajar os usuários no uso do autoatendimento", alerta.

Equilíbrio entre tecnologia e atendimento humano

Para garantir esse equilíbrio, Lara explica que o ideal é que o autoatendimento seja responsável por resolver tarefas transacionais e informacionais, enquanto o suporte humano deve atuar em situações mais complexas ou que exigem maior sensibilidade. Na avaliação da profissional, a eficiência do autoatendimento depende diretamente de uma base tecnológica sólida, que envolva integração de sistemas, experiência do usuário (UX), inteligência artificial e automação. "Possuir uma interface simples e intuitiva é essencial, possuir integração com o ERP e sistemas auxiliares é importante para conseguir buscar as informações dos clientes para retornos efetivos e automação para executar tarefas já padronizadas é essencial", conclui a sócia do IEG.

Para mais informações, basta acessar: https://ieg.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Knewin
Tecnologia Há 5 minutos

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI

Presença da Knewin no NVIDIA GTC e no Oracle AI World reforça sua liderança em IA aplicada à reputação corporativa e sinaliza a preparação para a n...

 Equipe Dr. Bruno Farnese
Tecnologia Há 25 minutos

Biópsia transperineal revela câncer de próstata em 24h

Nova técnica permite coleta em 24 horas, reduz riscos e melhora o diagnóstico do câncer de próstata

 Imagem de vectorpocket no Freepik
Tecnologia Há 41 minutos

Baratão Combustíveis amplia atuação como subadquirente

Empresa passa a controlar processamento das transações financeiras em sua plataforma, ganha autonomia sobre o fluxo de pagamentos e projeta expansã...

 Imagem de rawpixel.com no Freepik
Tecnologia Há 55 minutos

App da Baratão atinge milhões de downloads em lojas de apps

Plataforma já ultrapassa quatro milhões de downloads e lidera categoria “Auto” com avaliação de 4,9 estrelas na Google Play

DinPayz
Tecnologia Há 2 horas

Embedded payments ganham força no mercado global

CEO da DinPayz explica como os pagamentos embutidos estão redefinindo a gestão empresarial e ampliando receitas

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.62 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI
Senado Federal Há 4 minutos

Inclusão no currículo escolar de defesa da vida desde a concepção avança
Senado Federal Há 4 minutos

Regulamentação da profissão de multimídia vai a sanção
Senado Federal Há 4 minutos

CDH aprova exigência de avaliação prática para intérpretes de Libras
Justiça Há 5 minutos

STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,82%
Euro
R$ 6,19 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 508,707,23 +3,02%
Ibovespa
158,331,30 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias