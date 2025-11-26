Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TomTicket amplia integrações e reforça estratégia omnichannel

A TomTicket anuncia novas integrações e recursos que fortalecem sua estratégia omnichannel, oferecendo atendimento unificado, automações e mais efi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/11/2025 às 14h14
TomTicket amplia integrações e reforça estratégia omnichannel
Departamento de Marketing TomTicket

A TomTicket, plataforma especializada em atendimento omnichannel, anuncia a ampliação de suas integrações com canais e sistemas corporativos, reforçando a proposta de entregar uma experiência unificada e personalizada para empresas de todos os portes. A empresa amplia constantemente sua estrutura de conexão com WhatsApp, Messenger, e-mail corporativo, além de ferramentas complementares como APIs, webhooks, campos personalizados e domínios próprios. A proposta é permitir que cada negócio configure sua operação de atendimento de acordo com seus processos internos e necessidades estratégicas. Na prática, todos os canais conectados são transformados em chamados dentro de um único painel, com histórico unificado, automações e métricas consolidadas, facilitando o trabalho das equipes e a visão gerencial.

A sócia-diretora da TomTicket, Karen Willers, diz que as integrações são hoje o elemento central da estratégia da companhia. "As integrações são o coração da estratégia omnichannel da TomTicket. Elas garantem que diferentes canais e sistemas trabalhem de forma sincronizada, oferecendo ao cliente uma experiência fluida, sem interrupções", afirma.

De acordo com Karen, o investimento nessas integrações responde às principais dores das empresas: gestão de múltiplos canais, perda de histórico e processos fragmentados. "Centralizar toda a comunicação em um só lugar traz agilidade, rastreabilidade e padronização ao atendimento. Esse é um dos fatores que diferencia a TomTicket no mercado", destaca.

Novidades no ecossistema

Entre os lançamentos recentes, a TomTicket disponibilizou o recurso de Kanban, desenvolvido para facilitar o uso de métodos ágeis. Totalmente integrado ao ecossistema da plataforma, ele permite organizar chamados de forma visual, acompanhar o fluxo de trabalho em tempo real e identificar gargalos com mais precisão. Os benefícios incluem redução no tempo médio de resolução, distribuição mais equilibrada das tarefas e maior visibilidade sobre o andamento das demandas.

Para apoiar empresas que estão em processo de digitalização ou ampliando suas operações, a TomTicket oferece onboarding, treinamentos personalizados e acompanhamento próximo durante a implementação. O objetivo é garantir o uso pleno das funcionalidades e proporcionar autonomia aos clientes.

Transformação com integrações

Antes de utilizar as integrações da TomTicket, a empresa Link2Go não conseguia mensurar acionamentos feitos por canais externos como WhatsApp, Teams e e-mail. Essa limitação dificultava identificar pontos de melhoria e compreender o fluxo real das demandas. Com as integrações de WhatsApp, Messenger e e-mail corporativo, os chamados passaram a ser abertos automaticamente, eliminando a necessidade de que o cliente criasse tickets manualmente. O processo tornou-se mais natural e eficiente tanto para quem solicita suporte quanto para quem atende.

A adoção de APIs, campos personalizados e webhooks permitiu à Link2Go desenvolver um BI totalmente integrado ao TomTicket, oferecendo informações estratégicas para a diretoria. Com isso, as equipes N1 e N2 ganharam mais clareza sobre cada etapa da operação, facilitando análises, tomada de decisão e definição de planos de ação.

Segundo o gerente da Link2Go, Jhonatan Ranielli, as melhorias proporcionaram um atendimento mais ágil, mensurável e orientado por dados, elevando a qualidade das entregas e reforçando o relacionamento com os clientes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Knewin
Tecnologia Há 10 minutos

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI

Presença da Knewin no NVIDIA GTC e no Oracle AI World reforça sua liderança em IA aplicada à reputação corporativa e sinaliza a preparação para a n...

 Equipe Dr. Bruno Farnese
Tecnologia Há 30 minutos

Biópsia transperineal revela câncer de próstata em 24h

Nova técnica permite coleta em 24 horas, reduz riscos e melhora o diagnóstico do câncer de próstata

 Imagem de vectorpocket no Freepik
Tecnologia Há 46 minutos

Baratão Combustíveis amplia atuação como subadquirente

Empresa passa a controlar processamento das transações financeiras em sua plataforma, ganha autonomia sobre o fluxo de pagamentos e projeta expansã...

 Imagem de rawpixel.com no Freepik
Tecnologia Há 1 hora

App da Baratão atinge milhões de downloads em lojas de apps

Plataforma já ultrapassa quatro milhões de downloads e lidera categoria “Auto” com avaliação de 4,9 estrelas na Google Play

Imagem de Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Autoatendimento cresce nos CSCs e melhora a eficiência

Levantamento da plataforma MIA, do IEG, mostra que dois terços dos CSCs brasileiros já adotam soluções de autoatendimento, especialmente em RH, fin...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.62 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI
Senado Federal Há 4 minutos

Inclusão no currículo escolar de defesa da vida desde a concepção avança
Senado Federal Há 4 minutos

Regulamentação da profissão de multimídia vai a sanção
Senado Federal Há 4 minutos

CDH aprova exigência de avaliação prática para intérpretes de Libras
Justiça Há 5 minutos

STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,82%
Euro
R$ 6,19 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 508,707,23 +3,02%
Ibovespa
158,331,30 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias