Lupa de Ouro reconhece projeto da Servier

Pela segunda vez consecutiva, o laboratório Servier do Brasil foi reconhecido com o prêmio Lupa de Ouro, promovido pelo Sindicato da Indústria de P...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/11/2025 às 19h28
Contexto

Pela segunda vez consecutiva, o laboratório Servier do Brasil foi reconhecido com o prêmio Lupa de Ouro, promovido pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma). A farmacêutica ficou em 2º lugar na categoria Marketing Digital, com o case de sucesso do programa de suporte ao paciente “Sempre Cuidando”, que reúne mais de 400 mil pacientes com doenças crônicas. Considerado o Oscar do marketing farmacêutico, a cerimônia aconteceu em 13/11, em São Paulo, e premiou os destaques em 25 categorias, após uma análise criteriosa de mais de 510 projetos inscritos.

O Sempre Cuidando consiste em um ecossistema digital que oferece apoio aos pacientes que usam os medicamentos da Servier e que vivem com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, síndrome coronariana e doença venosa crônica. Entre as ferramentas do programa estão parcerias diversas, além da produção e distribuição de conteúdos digitais com foco em prevenção e hábitos saudáveis.

“A proposta do Sempre Cuidando é reduzir os vazios entre uma consulta e outra, ajudando o paciente a manter o tratamento em dia e a cuidar melhor da saúde no cotidiano. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com o paciente e com a inovação, mostrando como as estratégias digitais podem contribuir com a sua jornada de cuidado com a saúde, promovendo engajamento, adesão ao tratamento e melhores hábitos de vida”, afirma Muriel Carvalho, diretora de Operações Regionais CMVD da Servier na América Latina.

Além da conquista do prêmio este ano, em 2024, a empresa conquistou o segundo lugar na categoria produtos de prescrição cardiovasculares, trato alimentar e metabolismo, com uma campanha focada no tratamento da hipertensão arterial, reforçando o papel da companhia no cuidado a pacientes com doenças cardiometabólicas no Brasil.

