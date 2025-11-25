Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empreendedorismo materno: 75% iniciam após se tornarem mães

Levantamento realizado pela Shopee com 3.200 vendedores da plataforma mostra o empreendedorismo digital como um caminho de autonomia para mães

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/11/2025 às 19h14
Empreendedorismo materno: 75% iniciam após se tornarem mães
Shopee

A maternidade é um ponto de virada na vida de milhares de mulheres, trazendo novas prioridades e a busca por oportunidades que unam propósito e flexibilidade. Uma pesquisa realizada pela Shopee com 3.200 lojistas revela que entre as vendedoras com filhos, 75% iniciaram sua jornada empreendedora somente após se tornarem mães.

Em um cenário emque lares chefiados por mulheres estão em crescimento, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os marketplaces se consolidam como uma ferramenta de autonomia. A busca por flexibilidade (29%) e independência financeira (29%) é o principal motivador para elas empreenderem, unindo o sustento do lar com a criação da família e o tempo de qualidade com os filhos.

O estudo mostra ainda que o negócio vai além da renda. Para 21% das entrevistadas, a realização pessoal é o principal benefício de empreender, colocando o empreendimento como um espaço de expressão e conquista individual. A maioria sente que a maternidade influencia positivamente sua trajetória empreendedora: 22% afirmam que a experiência as fez enxergar novas oportunidades de mercado, enquanto 17% dizem que se tornaram mais organizadas e resilientes.

A busca pela flexibilidade também se desdobra em uma gestão mais estratégica do tempo, já que para 84% das mães, a rotina de casa influencia diretamente a organização de sua operação. Quase metade delas dedica mais de seis horas por dia a sua loja online.

"O digital abriu portas que antes não existiam para muitas empreendedoras, especialmente para as mães. Na Shopee, elas encontram um ambiente que permite começar do zero com facilidade e empreender no próprio ritmo. Essas mães representam a força e a resiliência do empreendedorismo feminino. Oferecemos ferramentas, treinamentos e capacitações que ajudam essas mulheres a profissionalizar seus negócios, alcançar sonhos e construir uma vida melhor para si e para família", afirma Leila Carcagnoli, head de Categoria na Shopee.

Mãe emprendedora

Esse movimento ganha vida na história da vendedora da Shopee, Jéssica Andrade, fundadora do Empório Botânico e do ateliê Stilo Garden, especializado em arranjos exclusivos de plantas naturais desidratadas. Após construir uma carreira sólida como executiva em grandes empresas, o nascimento de sua filha a impulsionou a buscar um trabalho com mais propósito e presença. 

O projeto, que começou como uma iniciativa solo durante a licença-maternidade como uma forma de conciliar cuidado, renda e paixão, se transformou em negócio e hoje o ateliê já emprega 20 pessoas. Atualmente, as vendas pela Shopee representam 50% do faturamento da empresa. 

"A maternidade me trouxe coragem e clareza para construir algo que fosse meu, mas que também me permitisse estar próxima da minha filha. Na Shopee, encontrei visibilidade, clientes e ferramentas que me ajudaram a transformar esse sonho em um negócio real. Hoje, encontro o equilíbrio entre o papel de mãe e o de empresária", afirma Jéssica.

A trajetória da Juliana, fundadora da Ana Baby Store, também mostra como a maternidade pode ser o ponto de partida para novos caminhos. Inspirada pelo nascimento da filha e pelo desejo de empreender, ela identificou uma oportunidade na falta de produtos infantis de qualidade em sua cidade e decidiu criar seu próprio negócio.

No início, as vendas aconteciam de forma orgânica, para amigos e conhecidos. Mas, determinada a crescer, Juliana decidiu apostar no digital.  Menos de uma semana após entrar na Shopee, ela realizou a primeira venda e viu seu negócio decolar.

A expansão foi tão grande que Juliana e o marido se mudaram para Nova Hamburgo (RS) para acompanhar o ritmo das vendas. Hoje, a Ana Baby Store opera em um espaço de 400 metros quadrados, conta com uma equipe com quatro colaboradores, está no fulfillment da Shopee e já ultrapassou 400 mil pedidos. 

"A maternidade abriu meus olhos para o que eu realmente queria, ter o próprio negócio, ter mais liberdade e oferecer uma vida melhor à minha família. A Shopee não apenas impulsionou a minha loja, a plataforma tornou possível realizar sonhos que antes pareciam distantes", afirma Juliana. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Contexto
Tecnologia Há 1 hora

Lupa de Ouro reconhece projeto da Servier

Pela segunda vez consecutiva, o laboratório Servier do Brasil foi reconhecido com o prêmio Lupa de Ouro, promovido pelo Sindicato da Indústria de P...

 Macke Consultoria
Tecnologia Há 2 horas

IA e revisão por pares: o que muda nas regras da Lei do Bem

De acordo com a Macke Consultoria, a nova portaria do MCTI, que introduz a revisão por pares e análises automatizadas e estatísticas para subsidiar...

 Divulgação/TOTVS
Tecnologia Há 2 horas

Estudo revela que 77% das empresas brasileiras usam Cloud

Levantamento realizado pela TOTVS, em parceria com a H2R Insights & Trends, revela que a adoção da nuvem é uma realidade consolidada, com foco em s...

 iStock
Tecnologia Há 3 horas

Brasiline lança solução para medir maturidade digital

Empresa oferece diagnóstico no formato gratuito, baseado em padrão internacional, com foco em avaliar vulnerabilidades e fortalecer a ciberseguranç...

 Imagem de aleksandarlittlewolf Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Manutenção regular evita falhas na operação da fossa séptica

Especialista da Desentupidora Suporte explica como a manutenção preventiva da fossa séptica evita entupimentos, vazamentos e riscos de contaminação

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
23° Sensação
1.18 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Política Há 10 minutos

Senado marca sabatina de Messias para 10 de dezembro
Justiça Há 10 minutos

Moraes comunica Câmara sobre perda do mandato de Ramagem
Acidente Fatal Há 13 minutos

Colisão frontal na RS-406 mata médico de Passo Fundo
Agricultura Há 26 minutos

Governador reforça apoio emergencial a produtores em Rio das Antas e acompanha levantamento das perdas em lavouras
Câmara Há 26 minutos

Relator detalha mudanças em proposta de Fundo Nacional da Igualdade Racial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,24%
Euro
R$ 6,22 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,025,69 -1,66%
Ibovespa
155,910,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias