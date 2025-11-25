Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estudo revela que 77% das empresas brasileiras usam Cloud

Levantamento realizado pela TOTVS, em parceria com a H2R Insights & Trends, revela que a adoção da nuvem é uma realidade consolidada, com foco em s...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/11/2025 às 18h19
Estudo revela que 77% das empresas brasileiras usam Cloud
Divulgação/TOTVS

A migração para a nuvem não é mais uma tendência, mas uma realidade consolidada no mercado corporativo brasileiro. Isso é o que aponta a pesquisa Panorama Cloud nas empresas brasileiras, realizada pela TOTVS, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, em parceria com a H2R Insights & Trends. O estudo aponta que 77% das empresas presentes no Universo TOTVS 2025 já utilizam serviços de cloud em suas operações. O estudo, que ouviu 391 profissionais de TI, oferece um retrato detalhado sobre a maturidade, os desafios e as oportunidades da computação em nuvem no Brasil. A pesquisa revela que a maioria das empresas não está apenas em fase de experimentação, mas que a nuvem já é uma tecnologia profundamente utilizada em suas estratégias. Do total de empresas que utilizam a nuvem, 61% afirmam adotá-la de forma plena, o que indica que as soluções de cloud já estão incorporadas ao núcleo das operações, transformando a maneira como operam, crescem e inovam. Outros 16% estão em estágios iniciais, representando um grupo em transição que avança gradualmente para integrar a nuvem ao seu ecossistema.

"Os dados são um indicador claro de uma mudança de paradigma. O que antes era uma aposta tecnológica, agora é a infraestrutura fundamental que sustenta a agenda de negócios. As empresas brasileiras não estão apenas migrando, estão reformulando suas operações em torno da nuvem para ganhar segurança e escalabilidade. Essa maturidade nos permite focar em desafios mais estratégicos, como alavancar a nuvem para acelerar a inovação e a diferenciação competitiva, indo muito além de apenas otimizar custos", afirma Gustavo Bastos, vice-presidente de Plataformas da TOTVS.

Otimismo e visão estratégica marcam a jornada para a nuvem

Entre os principais motivos que impulsionam as empresas a adotarem a nuvem, segurança e compliance lideram, com 54% das menções, estabelecendo a base de confiança para outras iniciativas. Em seguida, vêm escalabilidade (45%), que permite que a infraestrutura esteja preparada para acompanhar o crescimento dos negócios, e inovação e agilidade (37%), fatores cada vez mais decisivos em um cenário de constante transformação.

"A segurança e a escalabilidade não são mais vistas como diferenciais, mas como a base para qualquer estratégia de crescimento. Na TOTVS, vamos além: com a TOTVS Cloud, nossa nuvem de propósito específico, com mais de 12 zonas de disponibilidade distribuídas pelo Brasil, entregamos as modalidades SaaS, PaaS e IaaS sob medida para as empresas. E com a plataforma T-Cloud, transformamos essa infraestrutura em um verdadeiro ecossistema, em que a confiabilidade se soma à inovação e produtividade, acelerando o crescimento das empresas que escolhem avançar conosco", complementa Bastos.

Barreiras e a busca por serviços flexíveis

Para os 23% de empresas que ainda não utilizam cloud, as barreiras para a adoção são claras. A capacidade de investimento (54%) aparece como o principal obstáculo, indicando que as limitações orçamentárias ainda são um fator decisivo. Além disso, a falta de apoio da gestão (31%) e a preocupação com a segurança (29%) surgem como barreiras importantes, apontando para a necessidade de maior alinhamento interno e de mais informações para mitigar percepções de risco.

O levantamento também mostra que a demanda por serviços de nuvem no Brasil é diversificada, refletindo a complexidade das necessidades corporativas. A abordagem SaaS (Software como Serviço) aparece com 59%, IaaS (Infraestrutura como Serviço), com 57%, e PaaS (Plataforma como Serviço), com 37%. Essa combinação revela que as empresas buscam, ao mesmo tempo, otimizar processos com ferramentas especializadas e prontas para uso e, ao mesmo tempo, manter a flexibilidade para desenvolver ou escalar infraestruturas conforme suas necessidades específicas.

Metodologia

A pesquisa Panorama Cloud nas empresas brasileiras foi realizada de forma presencial durante o Universo TOTVS 2025, nos dias 17 e 18 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Foram coletadas 391 entrevistas com profissionais de Tecnologia da Informação (TI) de diversas regiões do Brasil, utilizando uma metodologia quantitativa. Os segmentos de manufatura e prestação de serviços tiveram maior representatividade amostral, totalizando 45%.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Macke Consultoria
Tecnologia Há 42 segundos

IA e revisão por pares: o que muda nas regras da Lei do Bem

De acordo com a Macke Consultoria, a nova portaria do MCTI, que introduz a revisão por pares e análises automatizadas e estatísticas para subsidiar...

 iStock
Tecnologia Há 35 minutos

Brasiline lança solução para medir maturidade digital

Empresa oferece diagnóstico no formato gratuito, baseado em padrão internacional, com foco em avaliar vulnerabilidades e fortalecer a ciberseguranç...

 Imagem de aleksandarlittlewolf Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Manutenção regular evita falhas na operação da fossa séptica

Especialista da Desentupidora Suporte explica como a manutenção preventiva da fossa séptica evita entupimentos, vazamentos e riscos de contaminação

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Construção de fossa séptica exige atenção às regrasv

Em média, 29,5% das casas do país não têm acesso a esgoto; diretor da Desentupidora Suporte explica como construir uma fossa séptica de forma corre...

 Pixabay
Tecnologia Há 3 horas

Equipes de cirurgia fetal realizam procedimento inédito

Recém-nascido com teratoma intrapericárdico gigante foi tratado com a técnica EXIT-to-resection. Criança está saudável aos 18 meses

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
27° Sensação
1.56 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Estudo revela que 77% das empresas brasileiras usam Cloud
Senado Federal Há 13 minutos

Izalci Lucas defende anistia para Bolsonaro
Justiça Há 14 minutos

Saiba os crimes cometidos por Bolsonaro e 6 aliados na trama golpista
Câmara Há 14 minutos

Deputados criticam ausência de Lewandowski em audiência e cobram responsabilização
Câmara Há 14 minutos

Governador do Rio defende mais recursos para combate ao crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,15%
Euro
R$ 6,23 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 497,956,20 -1,77%
Ibovespa
155,902,60 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias