Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Emissão de vistos EB-1 e EB-2 registram alta

Emissão de vistos permanentes para brasileiros aumentou em alguns meses de 2024 e 2025, em meio a medidas migratórias mais rígidas do governo Trump...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/11/2025 às 17h29
Emissão de vistos EB-1 e EB-2 registram alta
Imagem de Freepik

Nos oito primeiros meses de 2024, foram emitidos 2.142 vistos permanentes das categorias EB-1 e EB-2 — modalidades destinadas a profissionais com habilidades extraordinárias ou formação acadêmica avançada — para brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. O total representa aumento de 58% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados do Departamento de Estado americano, divulgados pela BBC.

Mesmo sob políticas migratórias mais rígidas do atual governo americano, o movimento de brasileiros interessados em residência permanente continua em expansão. Entre janeiro e abril deste ano, os vistos temporários para brasileiros caíram 23,7%, enquanto as autorizações permanentes avançaram 10,5% e aquelas destinadas a trabalho ou negócios cresceram 22,5%, de acordo com dados do governo americano noticiados pelo Infomoney.

Murtaz Navsariwala, advogado especialista em imigração para os Estados Unidos e fundador do escritório de imigração Murtaz Law, observa que, desde a volta de Donald Trump à presidência, surgiram receios sobre os vistos EB2-NIW e EB1-A. No entanto, ele ressalta que é fundamental compreender a realidade jurídica deste contexto migratório.

Até o momento, não houve mudanças nas leis que regem essas categorias, que continuam válidas e operantes. O que observamos, sim, é uma análise mais completa dos critérios por parte da imigração, o que torna ainda mais essencial apresentar um caso sólido, coerente e estrategicamente estruturado desde o início

O advogado esclarece que a legislação aplicável aos vistos EB2-NIW e EB1-A permanece inalterada em 2025, mas aponta que houve um aumento nos pedidos de evidências. Isso não significa uma mudança dos critérios, mas sim de uma aplicação desses mesmos critérios de forma mais exigente, o que torna ainda mais crucial apresentar uma petição bem estruturada e tecnicamente robusta.

Segundo Navsariwala, o erro mais cometido por brasileiros ao tentar imigrar sem apoio jurídico especializado no contexto atual é acreditar que a qualidade do currículo por si só garante a aprovação. Em 2025, isso não basta. É essencial entender como o agente avaliador quer ver o perfil e quais são as tendências atuais de análise. Petições genéricas, mal estruturadas ou desconectadas das exigências reais têm muito mais chance de negativa.

Operação estratégica e lançamento de ebook especializado

A Murtaz Law intensificou o trabalho estratégico e pautado em precisão técnica, com o objetivo de oferecer mais segurança e clareza aos seus clientes durante esse período. O escritório acompanha de perto as tendências e decisões da United States Citizenship and Immigration Services (USCIS, ou Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, em português).

Observamos, inclusive, os tipos mais comuns de Requests for Evidence (pedidos de evidência, em português), e usamos essas informações para ajustar desde o início como construímos e apresentamos cada caso. Também reforçamos a análise prévia e mantemos uma comunicação com o cliente com foco em segurança jurídica e planejamento sólido

Para auxiliar o público com essas dúvidas, o escritório acaba de lançar o e-book gratuito "Murtaz Law Green Card em meio à crise: EB2-NIW e EB1-A sob o Governo Trump (2025)". O material busca ajudar famílias e profissionais brasileiros a entender os impactos reais da crise imigratória. Segundo o especialista, o conteúdo foi pensado para diferenciar fato de especulação e mostrar, de forma acessível, o que realmente mudou e o que permanece estável.

"Em tempos de incerteza, criar pânico se tornou uma maneira fácil de atrair curtidas e compartilhamentos. Nosso papel é oferecer clareza, com base em dados verificáveis e análise técnica. Para quem busca segurança e planejamento, é uma ferramenta objetiva em meio ao barulho das redes", afirma Navsariwala.

Perfis considerados ideais para a categoria

O especialista destaca que os perfis profissionais que ainda encontram oportunidades consistentes de imigração legal via EB2-NIW e EB1-A, mesmo em meio a incertezas, são profissionais com trajetória consistente, projetos de impacto mensurável e documentação bem preparada.

De acordo com o advogado, áreas como tecnologia, energia, saúde, ciência e educação seguem altamente valorizadas pelos Estados Unidos, e em momentos de instabilidade, o sistema tende a valorizar ainda mais o mérito individual, justamente o que essas categorias avaliam.

"O momento exige cautela, mas também estratégia. Quem tem perfil para EB2-NIW ou EB1-A, não deve desistir por conta de ruídos políticos. Os Estados Unidos continuam valorizando talentos individuais e projetos impactantes mesmo em tempos de crise. Se o caso é forte, tecnicamente bem apresentado e estruturado com seriedade, o sistema pode continuar funcionando", conclui o advogado.

Para mais informações, basta acessar: pt.murtazlaw.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 dias

Setur encerra Roadshow Internacional no Chile com foco no turismo em todas as estações

Foto: Divulgação /SeturA Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) concluiu o último Roadshow Internacional de 2025, realizado em S...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 4 dias

SETUR Encerra roadshow internacional no Chile, focando no turismo de quatro estações

Fotos: Divulgação/SeturA Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (SETUR) concluiu o último Roadshow Internacional de 2025, realizado em S...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 1 semana

SETUR e Embaixada do Brasil no Peru estreitam laços para fortalecer conectividade aérea e turismo

Fotos: Divulgação/SETURA Secretária de Estado do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, cumpriu agenda estratégica na Embaixada do Brasil no Peru...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Santa Catarina ganha nova rota turística e de incentivo ao surfe de ondas grandes

Laje da Jagua em Jaguaruna é procurada pelos surfistas de ondas gigantes –Foto: Divulgação / Secretaria de Turismo de JaguarunaReconhecida por seu ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Santa Catarina estreia em feira de negócios turísticos em Gramado com mais de 100 coexpositores

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), marcará presença no 37º Festuris, realizado no Serra Park, em Gra...

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
27° Sensação
1.56 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Estudo revela que 77% das empresas brasileiras usam Cloud
Senado Federal Há 13 minutos

Izalci Lucas defende anistia para Bolsonaro
Justiça Há 14 minutos

Saiba os crimes cometidos por Bolsonaro e 6 aliados na trama golpista
Câmara Há 14 minutos

Deputados criticam ausência de Lewandowski em audiência e cobram responsabilização
Câmara Há 14 minutos

Governador do Rio defende mais recursos para combate ao crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,15%
Euro
R$ 6,23 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 497,956,20 -1,77%
Ibovespa
155,902,60 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias