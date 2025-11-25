Emissão de vistos EB-1 e EB-2 registram alta

Nos oito primeiros meses de 2024, foram emitidos 2.142 vistos permanentes das categorias EB-1 e EB-2 — modalidades destinadas a profissionais com habilidades extraordinárias ou formação acadêmica avançada — para brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. O total representa aumento de 58% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados do Departamento de Estado americano, divulgados pela BBC.

Mesmo sob políticas migratórias mais rígidas do atual governo americano, o movimento de brasileiros interessados em residência permanente continua em expansão. Entre janeiro e abril deste ano, os vistos temporários para brasileiros caíram 23,7%, enquanto as autorizações permanentes avançaram 10,5% e aquelas destinadas a trabalho ou negócios cresceram 22,5%, de acordo com dados do governo americano noticiados pelo Infomoney.

Murtaz Navsariwala, advogado especialista em imigração para os Estados Unidos e fundador do escritório de imigração Murtaz Law, observa que, desde a volta de Donald Trump à presidência, surgiram receios sobre os vistos EB2-NIW e EB1-A. No entanto, ele ressalta que é fundamental compreender a realidade jurídica deste contexto migratório.

Até o momento, não houve mudanças nas leis que regem essas categorias, que continuam válidas e operantes. O que observamos, sim, é uma análise mais completa dos critérios por parte da imigração, o que torna ainda mais essencial apresentar um caso sólido, coerente e estrategicamente estruturado desde o início

O advogado esclarece que a legislação aplicável aos vistos EB2-NIW e EB1-A permanece inalterada em 2025, mas aponta que houve um aumento nos pedidos de evidências. Isso não significa uma mudança dos critérios, mas sim de uma aplicação desses mesmos critérios de forma mais exigente, o que torna ainda mais crucial apresentar uma petição bem estruturada e tecnicamente robusta.

Segundo Navsariwala, o erro mais cometido por brasileiros ao tentar imigrar sem apoio jurídico especializado no contexto atual é acreditar que a qualidade do currículo por si só garante a aprovação. Em 2025, isso não basta. É essencial entender como o agente avaliador quer ver o perfil e quais são as tendências atuais de análise. Petições genéricas, mal estruturadas ou desconectadas das exigências reais têm muito mais chance de negativa.

Operação estratégica e lançamento de ebook especializado

A Murtaz Law intensificou o trabalho estratégico e pautado em precisão técnica, com o objetivo de oferecer mais segurança e clareza aos seus clientes durante esse período. O escritório acompanha de perto as tendências e decisões da United States Citizenship and Immigration Services (USCIS, ou Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, em português).

Observamos, inclusive, os tipos mais comuns de Requests for Evidence (pedidos de evidência, em português), e usamos essas informações para ajustar desde o início como construímos e apresentamos cada caso. Também reforçamos a análise prévia e mantemos uma comunicação com o cliente com foco em segurança jurídica e planejamento sólido

Para auxiliar o público com essas dúvidas, o escritório acaba de lançar o e-book gratuito "Murtaz Law Green Card em meio à crise: EB2-NIW e EB1-A sob o Governo Trump (2025)". O material busca ajudar famílias e profissionais brasileiros a entender os impactos reais da crise imigratória. Segundo o especialista, o conteúdo foi pensado para diferenciar fato de especulação e mostrar, de forma acessível, o que realmente mudou e o que permanece estável.

"Em tempos de incerteza, criar pânico se tornou uma maneira fácil de atrair curtidas e compartilhamentos. Nosso papel é oferecer clareza, com base em dados verificáveis e análise técnica. Para quem busca segurança e planejamento, é uma ferramenta objetiva em meio ao barulho das redes", afirma Navsariwala.

Perfis considerados ideais para a categoria

O especialista destaca que os perfis profissionais que ainda encontram oportunidades consistentes de imigração legal via EB2-NIW e EB1-A, mesmo em meio a incertezas, são profissionais com trajetória consistente, projetos de impacto mensurável e documentação bem preparada.

De acordo com o advogado, áreas como tecnologia, energia, saúde, ciência e educação seguem altamente valorizadas pelos Estados Unidos, e em momentos de instabilidade, o sistema tende a valorizar ainda mais o mérito individual, justamente o que essas categorias avaliam.

"O momento exige cautela, mas também estratégia. Quem tem perfil para EB2-NIW ou EB1-A, não deve desistir por conta de ruídos políticos. Os Estados Unidos continuam valorizando talentos individuais e projetos impactantes mesmo em tempos de crise. Se o caso é forte, tecnicamente bem apresentado e estruturado com seriedade, o sistema pode continuar funcionando", conclui o advogado.

Para mais informações, basta acessar: pt.murtazlaw.com/