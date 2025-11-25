Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Manutenção regular evita falhas na operação da fossa séptica

Especialista da Desentupidora Suporte explica como a manutenção preventiva da fossa séptica evita entupimentos, vazamentos e riscos de contaminação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/11/2025 às 17h12
Manutenção regular evita falhas na operação da fossa séptica
Imagem de aleksandarlittlewolf Freepik

O conjunto fossa séptica e filtro anaeróbio funciona como uma alternativa para tratar o esgoto doméstico em áreas que não contam com rede pública de coleta e tratamento. O tratamento começa na fossa séptica, onde o esgoto passa por um tanque que separa a parte sólida da líquida por sedimentação. Os sólidos se acumulam no fundo como lodo, enquanto gases são liberados, motivo pelo qual a abertura do tanque exige cuidado.

A fração líquida segue então para um segundo tanque, o filtro anaeróbio, onde se desenvolve um biofilme de microrganismos responsáveis por degradar a matéria orgânica. Depois dessa etapa, o efluente já tratado é enviado ao sumidouro, onde é drenado no solo. As informações são da cartilha "Fossa séptica e filtro anaeróbio: conceitos e dicas de manutenção", do Instituto Federal Catarinense.

Para garantir uma manutenção periódica e segura, Diógenes Renato, diretor da Desentupidora Suporte, reforça a importância de contratar uma empresa especializada, que faça o serviço de limpa fossa com um caminhão auto-vácuo e dê o destino correto ao resíduo.

"Uma fossa séptica é um sistema biológico, não um buraco sem fundo. Com o tempo, o lodo (a parte sólida) se acumula no fundo. Se não for removido, esse lodo começa a entupir a saída para o sumidouro, e o sistema todo para de funcionar", afirma. Segundo ele, a manutenção preventiva evita emergências, como transbordamentos, mau cheiro e retorno de dejetos para dentro da residência. Além disso, preserva a vida útil do sistema.

"Quando a fossa é limpa no prazo certo, evitamos que o lodo escape e entupa o sumidouro. Desentupir ou refazer um sumidouro é uma obra cara, muito mais cara que a manutenção", alerta. Ainda de acordo com o especialista, o primeiro passo do processo é avaliar o nível de lodo para verificar se está dentro do esperado. Em seguida, a empresa realiza a sucção com o caminhão, mas nunca esvazia completamente o tanque.

"É importante deixar cerca de 10% do lodo antigo, pois as bactérias ali ajudam o sistema a reiniciar o processo biológico. Também verificamos se as tubulações de entrada e saída estão livres e se a estrutura (paredes) da fossa está íntegra", detalha.

O equipamento principal da manutenção é o caminhão auto-vácuo, equipado com uma bomba de alta potência que suga os resíduos para um tanque selado. Essa ferramenta evita qualquer contato humano com o esgoto e impede a contaminação do local. A equipe que executa a tarefa deve ser treinada, utilizar todos os EPI 's necessários e, ao final, garantir o descarte legalizado em uma Estação de Tratamento de Esgoto.

Manutenção evita entupimentos, vazamentos e riscos à saúde

Entre os problemas mais comuns que podem ser evitados mantendo a limpeza de fossa em dia, Renato destaca o entupimento. Segundo ele, os primeiros sinais são ralos lentos e mau cheiro. Se ignorados, o sistema pode transbordar.

"A fossa vaza, contamina o quintal e o esgoto pode voltar para dentro de casa. O pior problema de longo prazo é a ‘impermeabilização’ do sumidouro: o excesso de lodo sela o solo, e ele para de absorver a água. Nesse caso, só construindo outro", alerta. O profissional lembra que o esgoto cru contém bactérias, vírus e parasitas e que um vazamento pode contaminar o solo e atingir o lençol freático, comprometendo a água de poços da região.

"É um risco direto de saúde pública, podendo causar condições como diarreia e hepatite. Além disso, o esgoto exposto atrai ratos, baratas e outros vetores de doenças", alerta.

Outro cuidado essencial, segundo o diretor da Suporte, é jamais jogar papel higiênico, absorventes, fio dental ou qualquer objeto no vaso sanitário. "O óleo de cozinha também pode ser outro vilão! Ele nunca deve ir para a pia, pois endurece na fossa e causa entupimento. Também é bom evitar o excesso de produtos químicos, como água sanitária, pois eles matam as bactérias que fazem a fossa funcionar", informa.

Renato reforça que a manutenção é um investimento na saúde da família e na valorização do imóvel. "Ninguém quer ter problemas com esgoto. É um serviço preventivo, que sai muito mais barato do que consertar um sistema que parou de funcionar ou que contamina o terreno. É fazer o certo", conclui.

Para mais informações sobre esse tipo de serviço, basta contatar a Desentupidora Suporte, que atua em São Paulo (SP): https://www.desentupidorasuporte.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Macke Consultoria
Tecnologia Há 5 minutos

IA e revisão por pares: o que muda nas regras da Lei do Bem

De acordo com a Macke Consultoria, a nova portaria do MCTI, que introduz a revisão por pares e análises automatizadas e estatísticas para subsidiar...

 Divulgação/TOTVS
Tecnologia Há 20 minutos

Estudo revela que 77% das empresas brasileiras usam Cloud

Levantamento realizado pela TOTVS, em parceria com a H2R Insights & Trends, revela que a adoção da nuvem é uma realidade consolidada, com foco em s...

 iStock
Tecnologia Há 39 minutos

Brasiline lança solução para medir maturidade digital

Empresa oferece diagnóstico no formato gratuito, baseado em padrão internacional, com foco em avaliar vulnerabilidades e fortalecer a ciberseguranç...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Construção de fossa séptica exige atenção às regrasv

Em média, 29,5% das casas do país não têm acesso a esgoto; diretor da Desentupidora Suporte explica como construir uma fossa séptica de forma corre...

 Pixabay
Tecnologia Há 3 horas

Equipes de cirurgia fetal realizam procedimento inédito

Recém-nascido com teratoma intrapericárdico gigante foi tratado com a técnica EXIT-to-resection. Criança está saudável aos 18 meses

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
27° Sensação
1.56 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Estudo revela que 77% das empresas brasileiras usam Cloud
Senado Federal Há 13 minutos

Izalci Lucas defende anistia para Bolsonaro
Justiça Há 14 minutos

Saiba os crimes cometidos por Bolsonaro e 6 aliados na trama golpista
Câmara Há 14 minutos

Deputados criticam ausência de Lewandowski em audiência e cobram responsabilização
Câmara Há 14 minutos

Governador do Rio defende mais recursos para combate ao crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,15%
Euro
R$ 6,23 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 497,956,20 -1,77%
Ibovespa
155,902,60 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias