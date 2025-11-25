Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cetrel realiza monitoramento da qualidade do ar em Belém

Em parceria com o Governo do Pará e usando tecnologia de ponta, ação ocorrerá mesmo após a COP30

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/11/2025 às 13h58

Durante este mês de novembro, mesmo após a COP30 (realizada de 10 a 21 de novembro), uma estação de monitoramento da qualidade do ar está instalada no Parque da Cidade, ampliando o acompanhamento em tempo real da qualidade do ar na capital paraense.

A iniciativa integra os esforços conjuntos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS PA) e da Cetrel para promover uma COP30 mais sustentável, reforçando o compromisso com a transparência ambiental e a ciência aplicada, visando à proteção da saúde e do meio ambiente.

A tecnologia, já aplicada pela Cetrel para indústrias brasileiras, é capaz de monitorar poluentes atmosféricos previstos na Resolução CONAMA 506/2024, como material particulado (MP10 e MP2,5), ozônio (O₃), dióxido de nitrogênio (NO₂), dióxido de enxofre (SO₂) e monóxido de carbono (CO), além de parâmetros meteorológicos como velocidade e direção dos ventos, precipitação, temperatura, umidade do ar e radiação solar.

O monitoramento segue ativo e estendido por todo o período posterior ao evento, formando uma base contínua de dados que apoia avaliações ambientais de curto e médio prazo. As informações geradas poderão contribuir para a atuação de órgãos públicos, pesquisadores e iniciativas de conscientização sobre a importância da qualidade do ar para a saúde e para a sustentabilidade das cidades.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pixabay
Tecnologia Há 55 minutos

Equipes de cirurgia fetal realizam procedimento inédito

Recém-nascido com teratoma intrapericárdico gigante foi tratado com a técnica EXIT-to-resection. Criança está saudável aos 18 meses

 Pixabay
Tecnologia Há 3 horas

Tecnologia de crédito da Bettr apoia 30 milhões de usuários

Empresa da Ant International impulsiona crescimento de MPMEs em mercados emergentes

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Até 2027, IA deve ser integrada a cada software empresarial

Conforme relatório da Deloitte, mesmo em cenários mais conservadores, a previsão é de que a IA generativa seja incorporada a cada produto digital o...
Tecnologia Há 16 horas

ABB vai eletrificar mina de lítio Thacker Pass, nos Estados Unidos

Em fase de implantação, Thacker Pass, em Nevada, terá sistema elétrico concebido e comissionado pela empresa 

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 17 horas

UniFECAF lança cursos focados em creators e influenciadores

Novas formações incluem graduação inédita e curso livre voltado ao início da carreira digital.

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
29° Sensação
3.13 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 20 minutos

Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista
Justiça Há 20 minutos

STF determina execução das penas de Bolsonaro e mais réus do Núcleo 1
INSS Há 44 minutos

Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça
Sicredi Raízes Há 54 minutos

Feirão Sicredi Raízes chega a Tenente Portela com condições imperdíveis
Tecnologia Há 54 minutos

Equipes de cirurgia fetal realizam procedimento inédito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,28%
Euro
R$ 6,22 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 495,928,87 -2,04%
Ibovespa
155,678,16 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias