Cetrel realiza monitoramento da qualidade do ar em Belém

Durante este mês de novembro, mesmo após a COP30 (realizada de 10 a 21 de novembro), uma estação de monitoramento da qualidade do ar está instalada no Parque da Cidade, ampliando o acompanhamento em tempo real da qualidade do ar na capital paraense.



A iniciativa integra os esforços conjuntos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS PA) e da Cetrel para promover uma COP30 mais sustentável, reforçando o compromisso com a transparência ambiental e a ciência aplicada, visando à proteção da saúde e do meio ambiente.



A tecnologia, já aplicada pela Cetrel para indústrias brasileiras, é capaz de monitorar poluentes atmosféricos previstos na Resolução CONAMA 506/2024, como material particulado (MP10 e MP2,5), ozônio (O₃), dióxido de nitrogênio (NO₂), dióxido de enxofre (SO₂) e monóxido de carbono (CO), além de parâmetros meteorológicos como velocidade e direção dos ventos, precipitação, temperatura, umidade do ar e radiação solar.

O monitoramento segue ativo e estendido por todo o período posterior ao evento, formando uma base contínua de dados que apoia avaliações ambientais de curto e médio prazo. As informações geradas poderão contribuir para a atuação de órgãos públicos, pesquisadores e iniciativas de conscientização sobre a importância da qualidade do ar para a saúde e para a sustentabilidade das cidades.