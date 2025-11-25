Tecnologia de crédito da Bettr apoia 30 milhões de usuários

A Bettr, uma das provedoras de serviços e tecnologia financeira inclusiva pertencentes à Ant International, anunciou o lançamento de sua solução proprietária de tecnologia de crédito, desenvolvida para ajudar plataformas digitais a construir e expandir seus negócios de crédito, atendendo melhor micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em mercados emergentes.

As soluções de tecnologia de crédito da Bettr já permitiram que mais de 30 milhões de clientes tivessem acesso a serviços de crédito por meio de seus parceiros até o final de outubro de 2025 — um crescimento de três vezes em relação ao mesmo período de 2024, com as MPMEs figurando entre os principais segmentos que impulsionaram esse crescimento.

O International Finance Corporation (IFC) estima que exista um déficit de financiamento de US$ 8 trilhões para MPMEs em mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Com o avanço de plataformas globais, desde o e-commerce até o delivery, muitas estão buscando oferecer serviços de crédito personalizados para apoiar melhor as MPMEs que operam em seus ecossistemas.

A Bettr oferece soluções de tecnologia de crédito, que englobam SaaS (Software-as-a-Service), RaaS (Risk-as-a-Service) e DaaS (Data-as-a-Service) baseadas em dados alternativos. O portfólio abrangente de soluções apoia os parceiros em todas as etapas — desde a incubação das operações de crédito até o crescimento em escala — ajudando-os a fortalecer o engajamento dos clientes e gerar crescimento sustentável de receita.

As soluções de crédito da Bettr utilizam capacidades de análise de crédito baseadas em dados alternativos para atender diversos setores, com uma ampla variedade de casos de uso em mais de 20 mercados.

A Inteligência de Dados Alternativos ajudará a transformar fontes de dados locais e esparsas em atributos de crédito confiáveis, por meio da aplicação de inteligência artificial avançada. "Utilizando aprendizado de máquina, modelos de linguagem de grande porte, redes heterogêneas e redes neurais profundas, essa tecnologia apoia os credores na construção de perfis de risco abrangentes e precisos para MPMEs, aprimorando a avaliação de crédito e possibilitando decisões de crédito dinâmicas e em tempo real", explica Quan Yu, diretora-geral de Serviços de Crédito Global da Ant International.

"Como produto principal, o Motor de Crédito baseado em IA e dados alternativos para avaliação e tomada de decisão de crédito pode reduzir a implementação de políticas de crédito por plataformas parceiras e instituições financeiras de semanas para minutos", completa Yu. Os parceiros que adotam essa solução precisam apenas arrastar diferentes módulos de uma biblioteca de modelos integrada, que cobre estratégias-chave como subscrição e limites, em uma interface sem necessidade de código, para criar facilmente suas próprias políticas de crédito.

Além disso, a empresa planeja lançar, em um futuro próximo, um "bot de estratégias", capaz de desenhar políticas de crédito personalizadas com base na dinâmica do mercado e nos objetivos de cada parceiro.

A Bettr também está desenvolvendo agentes de IA para diversos cenários, incluindo avaliação de risco, detecção de fraude e atendimento personalizado ao cliente, permitindo que as plataformas digitais ofereçam serviços financeiros mais inclusivos para as MPMEs.

O lançamento é marcado pela expansão da parceria com a Dock, uma das provedoras de tecnologia de pagamentos e serviços financeiros no Brasil, para ampliar a implementação das soluções, começando pelo Brasil e, posteriormente, expandindo para outros mercados da América Latina. Por meio do ecossistema da Dock, que reúne mais de 400 bancos, fintechs e empresas de diversos setores, a colaboração ajudará plataformas digitais a oferecer crédito e apoio financeiro às MPMEs.

"O empreendedorismo é uma característica marcante no Brasil, e muitas das iniciativas desenvolvidas pelas MPMEs dependem de acesso a financiamento para crescer e se desenvolver. Um pequeno artesão, por exemplo, pode se beneficiar imensamente de uma plataforma tecnológica que amplie o alcance do seu negócio e até o ajude a exportar sua arte para o mundo", afirmou Antonio Soares, CEO da Dock. "Existe uma grande oportunidade de negócios na concessão de crédito a esses empreendedores, mas o impacto vai além disso: temos a chance de fortalecê-los economicamente e impulsionar ainda mais a inclusão financeira. Por meio da parceria entre a Dock e a Ant International, acredito que contribuiremos para construir um ecossistema financeiro mais inclusivo e sustentável no país."

"Os mercados emergentes estão impulsionando o crescimento global, sustentados por milhões de MPMEs com potencial ainda não explorado. O que elas precisam são as ferramentas e os parceiros certos para realizar", afirmou Quan Yu, diretora-geral de Serviços de Crédito Global da Ant International. "Nosso objetivo é equipar as plataformas digitais com a infraestrutura, tecnologia e produtos necessários para incorporar serviços de crédito diretamente em seus ecossistemas. Assim, essas plataformas poderão alcançar MPMEs desatendidas em larga escala, de forma rápida e sustentável. Essa abordagem já está em prática em cerca de 20 mercados, e continuaremos expandindo seu impacto."