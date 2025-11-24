Terça, 25 de Novembro de 2025
ABB vai eletrificar mina de lítio Thacker Pass, nos Estados Unidos

Em fase de implantação, Thacker Pass, em Nevada, terá sistema elétrico concebido e comissionado pela empresa 

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/11/2025 às 23h52

A fabricante de equipamentos elétricos ABB anunciou um contrato com a mineradora Lithium Americas Corp. para eletrificar Thacker Pass, um dos maiores depósitos de lítio já identificados e de potencial comprovado nos Estados Unidos, localizado no Norte de Nevada. 

A ABB será responsável por criar pacotes de eletrificação para todas as fases da extração, com conjuntos de cubículos, centros de controle de motores, inversores de frequência, sistemas auxiliares de distribuição e de gerenciamento de energia, abrangendo todos os processos, da extração ao beneficiamento mineral. 

Especificadas para operação em ambientes hostis, as tecnologias serão disponibilizadas em módulos otimizados, já prontos para implantação, e integradas às plataformas digitais da ABB, que vão monitorar a saúde de ativos, os indicadores de produtividade e otimizar o uso de energia ao longo de toda a extração. 

A ABB ficará a cargo do processo de engenharia, desde a concepção de soluções de eletrificação, automação e digitalização até as respectivas implementações finais. As equipes da empresa já trabalham com os times de engenharia e de procurement da Lithium Americas e da construtora Bechtel para definir as primeiras especificações e prioridades da eletrificação. 

“A parceria com a ABB é um marco em nossa jornada para produzir lítio em Thacker Pass com responsabilidade e segurança”, afirmou Richard Gerspacher, EVP de Capital Projects da Lithium Americas. “A tecnologia e a expertise da empresa vão apoiar a disponibilização de lítio para o mercado americano, com benefícios econômicos para trabalhadores, empresas e comunidades.” 

A ABB tem experiência na eletrificação aplicada à mineração, com implantações já realizadas em todos os tipos de minas, em diversas partes do mundo. O portfólio da empresa reúne soluções para viabilizar a transição energética do segmento por meio da integração de tecnologias de eletrificação, automação e digitalização. 

Thacker Pass tem previsão de iniciar operações em 2027. Quando operacional, o projeto deverá disponibilizar até 40 mil toneladas anuais de carbonato de lítio, volume suficiente para produzir baterias para cerca de 800 mil automóveis elétricos por ano, segundo a ABB. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
