ABB vai eletrificar mina de lítio Thacker Pass, nos Estados Unidos

A fabricante de equipamentos elétricos ABB anunciou um contrato com a mineradora Lithium Americas Corp. para eletrificar Thacker Pass, um dos maiores depósitos de lítio já identificados e de potencial comprovado nos Estados Unidos, localizado no Norte de Nevada.

A ABB será responsável por criar pacotes de eletrificação para todas as fases da extração, com conjuntos de cubículos, centros de controle de motores, inversores de frequência, sistemas auxiliares de distribuição e de gerenciamento de energia, abrangendo todos os processos, da extração ao beneficiamento mineral.

Especificadas para operação em ambientes hostis, as tecnologias serão disponibilizadas em módulos otimizados, já prontos para implantação, e integradas às plataformas digitais da ABB, que vão monitorar a saúde de ativos, os indicadores de produtividade e otimizar o uso de energia ao longo de toda a extração.

A ABB ficará a cargo do processo de engenharia, desde a concepção de soluções de eletrificação, automação e digitalização até as respectivas implementações finais. As equipes da empresa já trabalham com os times de engenharia e de procurement da Lithium Americas e da construtora Bechtel para definir as primeiras especificações e prioridades da eletrificação.

“A parceria com a ABB é um marco em nossa jornada para produzir lítio em Thacker Pass com responsabilidade e segurança”, afirmou Richard Gerspacher, EVP de Capital Projects da Lithium Americas. “A tecnologia e a expertise da empresa vão apoiar a disponibilização de lítio para o mercado americano, com benefícios econômicos para trabalhadores, empresas e comunidades.”

A ABB tem experiência na eletrificação aplicada à mineração, com implantações já realizadas em todos os tipos de minas, em diversas partes do mundo. O portfólio da empresa reúne soluções para viabilizar a transição energética do segmento por meio da integração de tecnologias de eletrificação, automação e digitalização.

Thacker Pass tem previsão de iniciar operações em 2027. Quando operacional, o projeto deverá disponibilizar até 40 mil toneladas anuais de carbonato de lítio, volume suficiente para produzir baterias para cerca de 800 mil automóveis elétricos por ano, segundo a ABB.