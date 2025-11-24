UniFECAF lança cursos focados em creators e influenciadores

A UniFECAF anunciou o lançamento de uma graduação em Creator e Digital Influencer e de um curso livre chamado Creator Starter. As formações serão oferecidas de forma online, com aulas assíncronas e ao vivo, e têm como objetivo atender à demanda crescente por capacitação na economia digital, ampliando o acesso a conteúdos práticos sobre criação e gestão de presença online.

A graduação apresenta quatro eixos principais. O primeiro aborda identidade digital, para orientar o aluno a desenvolver uma presença consistente nas redes e transformar a produção de conteúdo em carreira. Outro módulo ensina a montagem de um mídia kit profissional, recurso essencial para apresentação a marcas. Há ainda conteúdos sobre fontes de monetização digital e estratégias para definir nicho, persona e comunicação eficaz.

O curso Creator Starter funciona como porta de entrada para quem busca estruturar os primeiros passos na criação de conteúdo. O programa traz técnicas iniciais para organização da presença digital e introduz formas de monetizar na internet.

As aulas contarão com profissionais atuantes no mercado, como Carol Siqueira, Daniel Orleans, Diego Cidade, Priscila Beatrice e Tayro Toledo.

O grupo reúne especialistas em criação de conteúdo, posicionamento digital, produção audiovisual e gestão de comunidades online. Cada professor atuará com foco prático, trazendo experiências do dia a dia da creator economy para dentro do curso. Segundo Tayro Toledo, a proposta é formar profissionais mais preparados para atuar em um mercado competitivo. "Estamos preparando criadores para ir além da produção espontânea. Queremos dar estrutura para quem busca transformar sua presença em negócio real, com planejamento, técnica e visão de longo prazo", afirma.

Segundo levantamento da plataforma Startups, apenas 22% dos 200 maiores creators do Brasil monetizam seus conteúdos em 2025, de acordo com a pesquisa "Qual o Cenário da Creator Economy no Brasil?", realizada pela Favikon em parceria com a agência People2Biz. O estudo mostra que, mesmo entre influenciadores de grande alcance, a monetização direta por marcas ainda é limitada, o que leva muitos a diversificar a renda com produtos, cursos e programas de afiliados.

Diante de um mercado em rápida expansão e cada vez mais disputado, a UniFECAF direciona seus esforços para a profissionalização dos criadores. A instituição busca preencher a lacuna de formação existente no setor ao oferecer conteúdos voltados à gestão de carreira, monetização e posicionamento estratégico. A expectativa é que a qualificação técnica contribua para elevar o nível de atuação dos novos profissionais e acompanhar o ritmo de crescimento da economia digital.