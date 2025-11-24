Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cresce a busca por certificações em segurança da informação no mercado

O crescente interesse por certificações de segurança da informação tem ampliado a busca por preparo técnico, estudo estruturado e capacitação profi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/11/2025 às 22h08
Cresce a busca por certificações em segurança da informação no mercado
GEMINI

Com a elevação dos riscos cibernéticos e a ampliação da dependência tecnológica, a procura por certificações de segurança da informação tem aumentado de forma consistente entre profissionais e organizações. Um relatório global da ISACA aponta que 63% das empresas enfrentam dificuldade para preencher vagas técnicas na área, o que tem impulsionado a busca por exames internacionais que validam competências específicas.

Entre as certificações mais procuradas, estão CompTIA Security+, Certified Ethical Hacker (CEH), ISO 27001 Lead Auditor, CISSP e CCISO, cada uma voltada a níveis distintos de maturidade profissional. Especialistas explicam que a escolha do exame depende do estágio de carreira, já que algumas certificações introduzem conceitos fundamentais, enquanto outras exigem experiência comprovada e domínio de práticas avançadas.

Segundo dados recentes da (ISC)², certificações como CISSP e CCISO registraram crescimento significativo na demanda em 2024, reflexo do aumento de funções estratégicas em segurança dentro das empresas. Esses exames, porém, exigem preparo contínuo, domínio conceitual e compreensão prática dos controles de segurança.

Para Dsario Caraponale, porta-voz técnico da Strong Security Brasil, o processo de preparação deve considerar estudo aprofundado, orientação especializada e análise prévia dos requisitos de cada exame. Ele destaca que muitos profissionais enfrentam dificuldade por não conhecerem o escopo completo das certificações. “A preparação estruturada e o domínio das bases técnicas são fatores determinantes para a obtenção de certificações de segurança da informação”, afirma.

Simulados, estudos dirigidos e contato com conteúdos atualizados são apontados como recursos essenciais, especialmente para certificações que envolvem provas de longa duração ou que utilizam bancos de questões adaptativas. Além disso, guias oficiais e exames práticos contribuem para familiarizar o candidato com o formato da avaliação.

De acordo com dados de mercado, a manutenção de certificações também se tornou parte relevante do crescimento profissional. Em exames como o CISSP, por exemplo, é necessário cumprir créditos anuais de educação continuada para manter a credencial ativa, o que tem incentivado a participação em cursos, eventos e atualizações periódicas.

Analistas destacam que a crescente adoção de padrões internacionais pelas empresas brasileiras reforça a importância da qualificação contínua. Com a evolução das ameaças cibernéticas e a expansão da digitalização, as certificações tornaram-se não apenas um diferencial competitivo, mas um requisito para posições estratégicas e operacionais em segurança da informação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 1 minuto

UniFECAF lança cursos focados em creators e influenciadores

Novas formações incluem graduação inédita e curso livre voltado ao início da carreira digital.

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 16 minutos

Novo marco do EAD redefine ensino e impulsiona ofertas

Marco regulatório do MEC estabelece parâmetros mais rígidos e impulsiona a modernização das instituições.

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Comunidade de IA reúne profissionais e promove colaboração em projetos

Em entrevista, Mozart Marin fala sobre o lançamento da comunidade AI Alliance, um espaço de colaboração real entre profissionais e empresas que apl...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Maturidade financeira e contábil eleva previsibilidade

Estruturas financeiras e contábeis maduras oferecem previsibilidade, reduzem riscos e apoiam decisões estratégicas. Essa base fortalece a sustentab...

 Freepik/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Em inovação, Brasil segue distante de potências tecnológicas

País investe cinco vezes menos que líderes como Israel e Coreia do Sul, mas iniciativas do setor industrial mostram caminhos promissores, segundo e...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 26°
19° Sensação
1.54 km/h Vento
84% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Novo marco do EAD redefine ensino e impulsiona ofertas
Tecnologia Há 1 hora

Cresce a busca por certificações em segurança da informação no mercado
Tecnologia Há 2 horas

Comunidade de IA reúne profissionais e promove colaboração em projetos
Geral Há 2 horas

Queda de granizo atinge mais de 34 mil pessoas em Erechim
Tecnologia Há 2 horas

Maturidade financeira e contábil eleva previsibilidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 501,953,47 -1,20%
Ibovespa
155,277,56 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias