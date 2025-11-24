Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comunidade de IA reúne profissionais e promove colaboração em projetos

Em entrevista, Mozart Marin fala sobre o lançamento da comunidade AI Alliance, um espaço de colaboração real entre profissionais e empresas que apl...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/11/2025 às 21h32
Comunidade de IA reúne profissionais e promove colaboração em projetos
Banco de imagens Freepik

A adoção de IA nas empresas brasileiras avança: um estudo da IBM indica que 95% das empresas relatam progresso em suas estratégias de IA e 48% já observam retorno positivo sobre os investimentos. Pesquisas complementares da Intel apontam que o Brasil lidera a confiança na adoção de IA e que 32% das empresas brasileiras pesquisadas se consideram extremamente preparadas para aproveitar a IA nos próximos dois anos, acima da média global de 27%. Uma pesquisa da Bain & Company registra que 67% das empresas brasileiras consideram a IA uma prioridade estratégica, 14% têm alcançado mais produtividade e crescimento financeiro.

Nesse contexto, surge a AI Alliance, comunidade de inteligência artificial com um propósito claro: criar um espaço de colaboração real entre profissionais e empresas que aplicam inteligência artificial de forma prática e estratégica. A proposta é compartilhar conhecimento, sistematizar boas práticas e debater governança de IA, privacidade e uso responsável de dados.

A iniciativa idealizada por Mozart Marin, engenheiro de Dados e IA e Chief Data & AI Officer da DeltaAITO, organiza uma comunidade de IA corporativa dedicada à colaboração, governança de IA, privacidade e formação em IA, em um contexto de adoção de IA no Brasil em crescimento.

Entrevista com Mozart Marin sobre a comunidade de inteligência artificial:

1) Qual é o objetivo da comunidade?

Marin: “O objetivo da comunidade AI Alliance é criar um espaço de troca de conhecimento com um olhar mais estratégico. A comunidade atua como uma rede corporativa, com governança, curadoria e foco em resultados concretos. O objetivo é transformar o entusiasmo em prática e a prática em valor real para as empresas.”

2) Quem participa da comunidade?

Marin: “Participam da comunidade AI Alliance empresários, investidores, executivos de grandes empresas, profissionais altamente qualificados em dados, engenharia, automação, inteligência artificial, liderança, desenvolvimento humano e inteligência emocional, conectando o lado técnico e o lado humano da transformação com IA. A comunidade AI Alliance é o ponto de encontro entre quem lidera, ensina, investe e transforma, promovendo um ciclo contínuo de colaboração, aprendizado e impacto real. Nos últimos anos, percebi que, em uma empresa com 500 pessoas, por exemplo, menos de 10% trabalha efetivamente com IA. A comunidade quer ser um espaço para esses profissionais que trabalham efetivamente com IA, porque, apesar do entusiasmo, eles enfrentam muitos desafios na implementação dos seus projetos.”

3) Como você observa o papel das mulheres na área de IA e tecnologia?

Marin: “Diversidade não é bandeira, é realidade. Sempre fez parte da minha vida, dentro e fora do trabalho. Sou pai de duas meninas e casado com uma mulher extraordinária, profissional competente do mercado de tecnologia, que é minha parceira em tudo. Ao longo da carreira, tive o privilégio de trabalhar com mulheres que me ensinaram muito sobre equilíbrio, sensibilidade e força. Mas o mercado de tecnologia, infelizmente, reflete desigualdades. Segundo a pesquisa ‘AI’s Missing Link: The Gender Gap in the Talent Pool’, as mulheres representam apenas 22% dos profissionais de IA e somente 14% ocupam cargos de liderança. Isso precisa mudar. Acredito que a busca pela equidade de gênero nas áreas de TI e IA é fundamental, porque quero que as minhas filhas possam estudar o que elas quiserem, não o que a sociedade impõe para elas.”

4) Quais barreiras ainda dificultam a adoção de IA nas empresas?

Marin: “As principais barreiras para adoção de IA são culturais e estratégicas: falta prioridade da liderança, disciplina organizacional e formação de competências, com desafios adicionais em privacidade, governança e uso responsável de dados. Inteligência artificial não é ferramenta, é processo. Requer prioridade da liderança, visão de longo prazo e clareza sobre o valor que se quer gerar. Sem isso, IA vira ‘pauta bonita’, como, infelizmente, acontece com ESG muitas vezes.”

5) Há procura por formação em IA?

Marin: “Sim, há demanda por letramento em IA para liderança e treinamentos práticos. De acordo com o Global Skills Report 2025 da Coursera, o Brasil registrou um crescimento de 282% nas matrículas em cursos de inteligência artificial generativa em 2024, em comparação com o ano anterior. Pensando em apoiar as pessoas que desejam aplicar IA em problemas reais, com resultados mensuráveis, a comunidade disponibiliza o LIA, Liderança em Inteligência Artificial.”

6) Quais temas sobre IA estão no radar da comunidade atualmente?

Marin: “Três grandes temas estão no centro das discussões atualmente: (1) governança de IA nas empresas e regulação, que evoluem rapidamente e exigem mais maturidade, ética e transparência; (2) privacidade em IA e uso responsável de dados, sobretudo em um momento em que os modelos generativos ampliam as possibilidades, mas também os riscos; e (3) formação de talentos com diversidade e propósito, porque IA sem pluralidade, inteligência emocional e desenvolvimento humano não gera transformação sustentável. O papel da comunidade AI Alliance é traduzir esses temas em ações práticas.”

7) Quais são os próximos passos da comunidade?

Marin: “Estão em estruturação encontros executivos, grupos de trabalho e fóruns temáticos para discutir tendências, casos de uso e governança de IA em ambientes corporativos. Também está prevista a realização do AI Alliance Summit, um evento anual para discutir tendências, cases e o futuro da IA corporativa.”

8) Como participar da comunidade AI Alliance?

Marin: Para participar gratuitamente da comunidade de inteligência artificial, basta acessar: https://chat.whatsapp.com/Dfa1uzTXJqQHFALuQwbnGX?mode=ems_copy_c

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 10 minutos

Novo marco do EAD redefine ensino e impulsiona ofertas

Marco regulatório do MEC estabelece parâmetros mais rígidos e impulsiona a modernização das instituições.

 GEMINI
Tecnologia Há 1 hora

Cresce a busca por certificações em segurança da informação no mercado

O crescente interesse por certificações de segurança da informação tem ampliado a busca por preparo técnico, estudo estruturado e capacitação profi...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Maturidade financeira e contábil eleva previsibilidade

Estruturas financeiras e contábeis maduras oferecem previsibilidade, reduzem riscos e apoiam decisões estratégicas. Essa base fortalece a sustentab...

 Freepik/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Em inovação, Brasil segue distante de potências tecnológicas

País investe cinco vezes menos que líderes como Israel e Coreia do Sul, mas iniciativas do setor industrial mostram caminhos promissores, segundo e...

 Divulgação Benner
Tecnologia Há 3 horas

Nova era da gestão prioriza dados e eficiência analítica

O futuro dos sistemas de gestão passará por menos operação e mais análises, com foco na interpretação e uso estratégico das informações.

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 26°
19° Sensação
1.54 km/h Vento
84% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Novo marco do EAD redefine ensino e impulsiona ofertas
Tecnologia Há 1 hora

Cresce a busca por certificações em segurança da informação no mercado
Tecnologia Há 2 horas

Comunidade de IA reúne profissionais e promove colaboração em projetos
Geral Há 2 horas

Queda de granizo atinge mais de 34 mil pessoas em Erechim
Tecnologia Há 2 horas

Maturidade financeira e contábil eleva previsibilidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 501,953,47 -1,20%
Ibovespa
155,277,56 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias