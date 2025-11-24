Maturidade financeira e contábil eleva previsibilidade

A longevidade empresarial é sustentada por uma base de gestão financeira e contábil madura. O que isso envolve: controles de caixa, custos e registros contábeis padronizados; como se materializa: por meio de processos documentados, tecnologia de apoio e indicadores gerenciais; por quê: para operar com previsibilidade, controlar riscos e responder com agilidade a mudanças de cenário.

Segundo o Sebrae, estudos sobre taxa de sobrevivência de empresas no Brasil mostram diferenças entre setores e indicam que disciplina financeira e controles confiáveis contribuem para a continuidade dos negócios. Essa referência orienta políticas internas de gestão de riscos e calibra projeções a partir do comportamento observado das empresas no tempo.

A maturidade financeira abrange o controle do fluxo de caixa, a gestão eficiente de custos e a elaboração de projeções realistas. A maturidade contábil assegura registros completos e tempestivos, aderência às normas e geração de informações confiáveis para decisão.

“Quando finanças e contabilidade trabalham com dados íntegros e processos claros, a empresa antecipa riscos e decide com mais segurança”, afirma Adriana Matos, COO da Person.

Sem essa estrutura, a organização fica mais exposta a passivos ocultos, desequilíbrios de capital de giro e investimentos mal embasados. Em cenários de instabilidade, a falta de processos reduz a capacidade de adaptação e de captura de oportunidades.

A capacidade de gerar relatórios integrados e auditáveis é outro ponto central. A combinação de informações financeiras e contábeis bem estruturadas oferece visão completa de desempenho, facilita a avaliação de estratégias e permite correções de rota antes que problemas se agravem.

A maturidade também aumenta a atratividade para investidores e parceiros. Empresas com histórico consistente, processos documentados e indicadores claros transmitem confiança e demonstram capacidade de cumprir compromissos no longo prazo.

Ao investir em estrutura financeira e contábil robusta, a organização cria alicerces para atravessar ciclos econômicos, sustentar crescimento e preservar relevância no mercado.

