Segunda, 24 de Novembro de 2025
YORK reforça presença no Brasil com foco em expansão do mercado de AVACR

Marca da Johnson Controls oferece soluções integradas para setores como data centers, complexos corporativos, shopping centers, hospitais e indústrias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/11/2025 às 19h03

Presente em mais de 150 países, a Johnson Controls conduz uma campanha de consolidação de sua marca YORK no mercado brasileiro de AVACR (Aquecimento, Ventilação, Ar-condicionado e Refrigeração). A meta é reforçar a YORK como referência em climatização para empreendimentos de grande porte, destacando sua integração com as soluções digitais e de automação predial e toda estrutura de serviços da Johnson Controls.

Com o aumento exponencial da demanda por soluções de AVACR em segmentos como data centers, complexos corporativos, shopping centers, hospitais e indústrias, a YORK vem ampliando sua oferta de chillers de última geração, como a linha YMAE, que, além de ser modular e escalável, traz eficiência energética devido a seu consumo reduzido de água e uso de refrigerantes com baixo GWP (potencial de aquecimento global).

Além da abundância de fontes renováveis, favorece a expansão do setor AVACR no país a resolução do Ministério de Minas e Energia que estabelece o Índice Mínimo de Eficiência Energética para novos projetos de construção civil, a ser implementado nos próximos anos.

"Os setores público e privado estão cada vez mais empenhados em se adequar a essa nova realidade energética, não apenas para cumprirem suas metas de descarbonização, mas também para se manterem em linha com a tendência pró-conforto que tem sido a tônica no mercado, e essa norma do governo federal deve acelerar ainda mais esse processo", afirma Adhemar Magrini Liza, General Manager para o Brasil da Johnson Controls.

O grupo, que em 2025 celebra 140 anos no mercado global, e a YORK, que neste ano comemora seu 150º aniversário, oferecem para o mercado brasileiro um pacote completo de climatização com chillers, AHUs e fan-coils integrados com soluções digitais, sistemas de automação e monitoramento em nuvem, o que permite otimização da performance, controle de consumo e manutenção preditiva dos equipamentos.

A YORK fornece sistemas de AVACR projetados sob medida para cada segmento:

  • Data centers - soluções com redundância e alta performance de grande  confiabilidade e disponibilidade 24x7;
  • Edificações corporativas e comerciais - soluções inteligentes e integradas à automação predial;
  • Hospitais e edifícios de missão crítica - sistemas de controle preciso de temperatura e qualidade do ar;
  • Shopping centers e varejo - modernização de plantas existentes com foco em eficiência e redução de custos operacionais;
  • Indústria - sistemas robustos e sustentáveis para aplicações contínuas.


Com a oferta de soluções customizadas, a YORK busca oferecer desempenho, eficiência e durabilidade de seus produtos, além de ampla cobertura de serviços e manutenção, incluindo peças originais de fábrica a preços competitivos e com estoque local. "O pós-venda técnico especializado e com suporte contínuo é um diferencial da Johnson Controls no Brasil, fortalecendo o vínculo com nossos clientes e assegurando maior estabilidade operacional com menor custo no longo prazo", conclui Adhemar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
