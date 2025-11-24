AliExpress antecipa campanha de Black Friday no Brasil

Segunda, 24 de Novembro de 2025
O AliExpress, plataforma global do Alibaba International Digital Commerce Group, anunciou a antecipação de sua campanha oficial de Black Friday, que será realizada entre 20 e 30 de novembro. A ação ocorre na sequência do 11.11, principal campanha anual da plataforma, e mantém benefícios apresentados no início do mês, incluindo descontos de até 90% e a presença de marcas nacionais e internacionais.

Durante os dez dias de promoções, consumidores terão acesso a funcionalidades como a ferramenta de busca do AliExpress, que permite comparar preços de produtos a partir da captura de imagem pela câmera do celular. Ativações gamificadas no aplicativo e transmissões de live commerce também estarão disponíveis ao longo do período.

A mecânica de compras em grupo, utilizada no 11.11, continuará ativa na Black Friday. Usuários que formarem grupos dentro do aplicativo poderão acessar descontos progressivos em produtos selecionados.

De acordo com Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil, a Black Friday dá continuidade às ações implementadas no início de novembro. Segundo a executiva, a plataforma seguirá destacando o uso da ferramenta de busca, o canal Marcas+ e a programação de lives durante o mês.

O canal Marcas+, lançado no 11.11, seguirá com a oferta de produtos de marcas nacionais e internacionais. Durante a campanha, o AliExpress dará visibilidade a categorias como eletrônicos, áudio, acessórios e dispositivos inteligentes.

A estratégia de live commerce também será mantida, com transmissões apresentadas por influenciadores, especialistas e marcas parceiras. As lives incluirão demonstrações de produtos, cupons, ofertas e conteúdos informativos para apoiar consumidores no processo de compra.

