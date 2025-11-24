Segunda, 24 de Novembro de 2025
Selbetti lança novo serviço de SOC no Brasil

Security Operations Center tem foco em resposta avançada a incidentes e proteção proativa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/11/2025 às 18h28
Adobe Stock/Reprodução

A Selbetti anuncia seu serviço de Security Operations Center (SOC), uma estrutura centralizada e altamente especializada em monitoramento, detecção, resposta e prevenção de ameaças cibernéticas.

Com tecnologia de ponta e equipe multidisciplinar, o SOC da Selbetti oferece monitoramento contínuo (8x5 ou 24x7x365), análise comportamental com uso de inteligência artificial (IA), threat hunting, resposta a incidentes, análise forense, gestão de vulnerabilidades e proteção de marca (Digital Risk Protection Service) — monitorando inclusive riscos na web, deep web e dark web.

"Nosso SOC foi estruturado para oferecer uma resposta proativa e integrada, capaz de reduzir riscos e otimizar custos de segurança. O serviço é resultado direto da união de expertises e tecnologias adquiridas em movimentos estratégicos da Selbetti, o que garante maturidade e confiabilidade desde o primeiro dia de operação", Luiz Claudio Rossi, arquiteto de Soluções da Selbetti.

Segurança integrada à jornada digital

"O SOC da Selbetti vai além da entrega de um serviço de segurança: ele se conecta a toda a jornada digital do cliente, integrando-se de forma fluida às demais soluções tecnológicas que já oferecemos. Com um único parceiro, a empresa concentra a gestão de sua segurança e de sua transformação digital, ganhando agilidade, eficiência e uma visão unificada de todo o seu ambiente", explica Gabriel Pedroso, head de Cibersegurança da Selbetti.

Essa base tecnológica é potencializada por uma camada de Security Orchestration, Automation and Response (SOAR), que automatiza e orquestra respostas, acelerando a mitigação de incidentes. O serviço também incorpora análise comportamental com uso de inteligência artificial, permitindo identificar padrões anômalos e antecipar ataques sofisticados antes que causem impacto.

Todo esse ecossistema é operado por equipes especializadas — como Blue Team, Red Team, CSIRT, Hunt, Threat Intelligence, DevSecOps e Governança. A operação é sustentada por uma infraestrutura própria, composta por data centers TIER 3 redundantes localizados em Barueri e Campinas (SP).

O modelo de entrega permite que empresas iniciem com monitoramento essencial e evoluam para serviços completos, acompanhando a maturidade e as necessidades do negócio.

