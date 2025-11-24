Segunda, 24 de Novembro de 2025
Prisma RD Station reforça IA aplicada a marketing e vendas

Unidade de negócio da TOTVS ampliou integração entre marketing e vendas com novos recursos de inteligência artificial, automação e análise de dados...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/11/2025 às 18h07
Green Fotografia

A RD Station, unidade de negócios da TOTVS, apresentou durante o RD Summit 2025 a 2ª edição do Prisma, evento oficial de lançamentos que revela as principais inovações e a visão de produto da unidade. O Prisma 2025 consolidou a estratégia de expandir o uso de inteligência artificial (IA) em toda a jornada de marketing, vendas e relacionamento, com soluções voltadas à eficiência operacional, integração e análise de dados e personalização para geração de resultados.

Segundo o cofundador e diretor de Engenharia e Produto da RD Station, Bruno Ghisi, a segunda edição do Prisma reflete um ponto de inflexão na forma como as empresas operam marketing e vendas.

"O crescimento sustentável depende menos de seguir playbooks fixos e mais de entender o contexto de cada operação. A era de um modelo único acabou; o próximo ciclo será caso a caso, com a IA habilitando personalização e decisão contextual", explicou o executivo.

Dados da pesquisa Panorama RD Station, realizada com mais de 4 mil empresas, apontam que os principais desafios das equipes são os silos entre marketing e vendas, a ineficiência de processos manuais e a dependência excessiva de um único canal — pontos que as novas soluções resolvem com automação e IA integrada.

Novas soluções e recursos com IA

Entre os principais anúncios, destacam-se: Rê da RD — copiloto de IA disponível em todos os produtos da plataforma, que auxilia usuários na operação, análise de dados e identificação de oportunidades de crescimento; MCP (Model Context Protocol) — nova tecnologia  que conecta copilotos e assistentes virtuais aos dados de produto, ampliando a capacidade de decisão contextual; Radar GEO — ferramenta gratuita que analisa o conteúdo de sites e avalia o quanto estão preparados para serem corretamente mencionados por modelos de linguagem de IA; RD Tracker — funcionalidade que recomenda produtos com base no comportamento de navegação do usuário, apoiando estratégias de e-commerce; Agente de IA para WhatsApp — recurso que permite a atualização e o acesso a informações do CRM diretamente pelo aplicativo, com comandos de texto ou voz. Qualificação inteligente — automatiza a coleta de dados estratégicos dos leads no RD Station Conversas, organiza sua entrada no funil e entrega contatos mais preparados para conversão.

Outras novidades incluem recursos de envio inteligente de e-mails, com definição automática do melhor momento para disparo de campanhas, e recomendações personalizadas de produtos. Também houve melhorias nos módulos de CRM e Conversas, com geração automática de listas, enriquecimento de dados e agentes especializados para funis complexos. A lista completa de soluções está disponível em www.rdstation.com/prisma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
