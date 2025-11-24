Pearson lança Coach de Comunicação IA com Microsoft

A Pearson, empresa global de aprendizagem ao longo da vida, anuncia o lançamento do Communication Coach, um produto de aprendizagem alimentado por inteligência artificial (IA) desenvolvido como parte dos esforços de coinovação da empresa com a Microsoft. Integrado ao Microsoft 365, o Communication Coach foi projetado para melhorar a capacidade de comunicação de falantes nativos e não nativos de inglês e pode ser adaptado a qualquer nível de profissional que queira aprimorar suas habilidades de comunicação.

O Communication Coach da Pearson analisa a fala, dados de comunicação e interações de reuniões de um funcionário. Em seguida, combina esses dados com a ciência e o conteúdo de aprendizagem da Pearson. Como resultado, o Communication Coach oferece dicas e feedback em tempo real sobre gramática, vocabulário, tom, expressão, clareza e interações profissionais.

A nova ferramenta é sustentada pelo mecanismo de inteligência de habilidades da Pearson, que se baseia em conjuntos de dados de propriedades da companhia, como Faethm e Credly, uma plataforma de certificação. Além disso, a solução pode recorrer a plataformas específicas da empresa e ser ajustada com o Microsoft 365 Copilot. O Communication Coach ainda está alinhado com o Global Scale of English da Pearson, ferramenta proprietária da empresa para avaliar a proficiência na língua inglesa.

"Todos sabemos que boas habilidades de comunicação são um dos critérios centrais para ter um bom desempenho no trabalho. O Communication Coach é a maneira de a Pearson ajudar as pessoas a desenvolver essa habilidade crítica. Ao integrar dicas e conselhos úteis em produtos que milhões de pessoas usam todos os dias, podemos aumentar nossa capacidade de ajudar as pessoas a progredir e ter sucesso", disse Vishaal Gupta, presidente de Soluções de Aprendizagem Empresarial da Pearson. "Junto com a Microsoft, estamos ajudando as pessoas a desenvolver sua capacidade de comunicação, oferecendo aprendizagem de baixo estresse diretamente no fluxo de trabalho, onde podem transmitir seus pontos de vista de forma eficaz e progredir com confiança".

"Na Microsoft, acreditamos que a IA deve capacitar as pessoas — não apenas os processos", disse Ranveer Chandra, vice-presidente de Ajuste do Copilot na Microsoft. "Junto com a Pearson, estamos levando o desenvolvimento de habilidades com IA, ajustado aos dados da organização, diretamente no fluxo de trabalho, ajudando as pessoas a acelerar a forma como aprendem, comunicam e crescem em suas carreiras. Ao incorporar ferramentas inteligentes e personalizadas em produtos como Teams e Copilot, oferecemos soluções centradas no ser humano que impulsionam o progresso significativo — para cada funcionário, em cada função".

A ser lançado no Brasil e em outros mercados internacionais, a Pearson está entre as primeiras empresas de aprendizagem a integrar suas capacidades apoiadas pela ciência da aprendizagem nos fluxos de trabalho do Microsoft 365 para ajudar milhões de pessoas a desenvolver as habilidades para ter sucesso em suas carreiras. Com base na parceria entre Microsoft e Pearson anunciada no início do ano, o Communication Coach foi apresentado em preview na Microsoft Ignite 2025, com pilotos e disponibilidade geral em 2026.

"Lançar no Brasil uma solução que deve escalar globalmente e que combina ciência da aprendizagem com inteligência artificial para desenvolver continuamente habilidades humanas é altamente significativo. Em um mundo em que a comunicação é cada vez mais estratégica, o Communication Coach tem potencial para apoiar empresas e profissionais em áreas que impactam diretamente os resultados de negócios", afirmou Cinthia Nespoli, CEO da Pearson Brasil.