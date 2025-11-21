Especialistas analisam se vale escrever blog na era das IAs

O avanço das tecnologias de inteligência artificial (IA) está redefinindo a forma como conteúdos digitais são planejados, produzidos e consumidos. Ferramentas baseadas em modelos de linguagem conseguem gerar textos rapidamente, otimizar artigos para mecanismos de busca e sugerir pautas com base em dados de comportamento do público. Segundo um artigo da Gaspers.ai, cerca de 70% das empresas que atuam em marketing digital já utilizam algum tipo de automação de conteúdo.

A automação da produção textual não é uma tendência recente. Desde o surgimento dos primeiros algoritmos de geração de textos, há cerca de duas décadas, empresas de tecnologia vêm investindo em sistemas capazes de criar notícias, resumos e relatórios financeiros. A evolução acelerada nos últimos cinco anos, com o desenvolvimento de modelos de linguagem como GPT, BERT e outros, ampliou a capacidade de gerar conteúdo com coerência e relevância.

Apesar do crescimento da automação, blogs e artigos continuam exercendo papel estratégico para empresas e profissionais. Dados publicados pelo portal E-Commerce Brasil indicam que 63% dos profissionais de marketing consideram que o conteúdo escrito ainda gera tráfego qualificado e contribui para as conversões.

Além disso, setores específicos, como saúde, direito e educação, exigem precisão, contexto ético e interpretação de nuances que muitas vezes estão além da capacidade da IA. Artigos sobre políticas públicas, regulamentações ou temas científicos demandam validação de fontes, compreensão contextual e análise crítica, reforçando a necessidade do autor humano.

A visão dos especialistas

Segundo Rafael Monteiro, sócio da agência de marketing Fizzing 360°, a IA não substitui totalmente o autor humano. "Os algoritmos aprendem com dados já existentes. A originalidade e o contexto sociocultural de um texto humano ainda são diferenciais significativos", afirma. Para Rafael, a tendência é que a IA funcione como suporte no processo de criação de artigos e postagens, auxiliando redatores sem eliminar a necessidade da interpretação humana.

Pesquisas recentes indicam que textos produzidos integralmente por IA podem gerar economia de tempo, mas frequentemente apresentam problemas de consistência, imprecisão em dados complexos e falta de contextualização cultural. Dessa forma, revisores humanos continuam essenciais para garantir qualidade, clareza e confiabilidade.

Modelos híbridos e estratégias digitais

Muitas empresas adotam modelos híbridos de produção, combinando IA e trabalho humano. A tecnologia é utilizada em pesquisa de palavras-chave, revisão gramatical e estruturação de pautas, enquanto o conteúdo interpretativo e analítico permanece sob responsabilidade de redatores.

Os blogs continuam estratégicos para SEO. Segundo dados da HubSpot publicados pela Agência Gulp, empresas com blogs ativos geram, em média, 67% mais leads do que aquelas que não publicam regularmente. Além disso, a produção constante de conteúdo fortalece o posicionamento da marca em tópicos específicos e melhora a percepção de autoridade do domínio perante mecanismos de busca, aumentando a visibilidade de forma orgânica e sustentável.

Tendências na leitura e consumo de conteúdo

O consumo de conteúdo está se tornando mais multimodal: leitores buscam textos que complementem vídeos, apresentações ou relatórios interativos, exigindo que a produção escrita seja adaptável e contextualizada.

A transparência no uso de IA na produção textual tornou-se prática comum em redações e agências. Algumas organizações internacionais recomendam identificar quando o conteúdo foi gerado ou auxiliado por IA, preservando a confiança do leitor e evitando problemas de credibilidade.

Outra questão também é em relação à credibilidade da informação em grandes veículos de comunicação. Segundo o Observatório da Imprensa, embora 43% dos leitores ou consumidores afirmem confiar na imprensa, quase 60% dos brasileiros ainda desconfiam do que é divulgado por portais, jornais e telejornais no país.

O papel do autor humano no futuro digital

Rafael Monteiro, da Fizzing 360º, sinaliza também que o papel do autor humano deve evoluir para funções mais estratégicas, como análise crítica, curadoria de informações e validação de dados. A escrita de blogs e artigos permanece relevante, mas assume um formato mais colaborativo, técnico e orientado por métricas, enquanto a IA amplia a eficiência e personalização da produção textual.

"A combinação de tecnologia e autoria humana tende a definir os próximos anos da produção de conteúdo digital, mantendo a relevância dos blogs mesmo em um cenário de crescente automação. A integração de tecnologias de inteligência artificial (IA) tem como objetivo otimizar e agilizar diferentes processos de produção e análise de informações. No entanto, a participação humana permanece essencial para assegurar a qualidade dos resultados, especialmente em atividades que envolvem interpretação, criatividade e avaliação crítica", conclui.