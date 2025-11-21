Sexta, 21 de Novembro de 2025
Kwai Summit premia campanhas no universo de vídeos curtos

Evento do Kwai reuniu lideranças para discutir tendências do mercado e apresentar campanhas premiadas pelo Kwai Ad Awards

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/11/2025 às 18h28
Freepik

O crescimento das estratégias de brandformance (ou seja, que unem construção de marca e performance) e a ampliação do uso de vídeos curtos em campanhas digitais foram temas centrais do Kwai Summit 2025, evento realizado em 12 de novembro, em São Paulo. A iniciativa, promovida pela unidade de negócios do Kwai, reuniu profissionais de marketing, publicidade e comunicação para debater tendências do setor, compartilhar análises e destacar cases recentes de impacto no mercado.

Durante o encontro, o Kwai apresentou a segunda edição do Kwai Ad Awards, premiação para campanhas criativas que integra criadores de conteúdos e resultados de performance. A edição ampliou categorias e incorporou métricas voltadas à evolução do ecossistema de conteúdo e mídia no ambiente digital.

De acordo com Heloisa Goldman, head de indústria do Kwai for Business, o amadurecimento das estratégias no formato reflete um movimento mais amplo do mercado. "Chegamos à segunda edição com campanhas que traduzem criar conexões com o público e transformar conteúdo em resultado", afirma.

A avaliação dos trabalhos foi conduzida por um júri formado por líderes de agências e anunciantes, incluindo representantes de Ogilvy, VML, Mutato, Sony Pictures e Natura, que analisaram aspectos como criatividade, storytelling, impacto cultural, uso de dados e integração multiplataforma.

A seguir, os cases vencedores do Kwai Ad Awards 2025 nas categorias:

Anunciante do Ano

Vencedor: Mercado Livre – Agência: Zetabe / UM
Integrou branding, performance e mensuração, utilizando todo o portfólio da plataforma para gerar crescimento incremental e estabelecer novos padrões de eficiência.

Brilhou no Kwai

Vencedor: Serasa
Feirão Limpa Nome transformou renegociação de dívidas em conversa acessível, alcançando +6.000 acordos, redução de 54% no CPA e aumento expressivo de Brand Awareness.

Campanhas Sazonais do Ano

Vencedor: Caixa – Agência: Propeg
Ligou o sorteio da Quina de São João à tradição junina, alcançando 59 milhões de visualizações e contribuindo para recorde histórico de prêmio.

Case do Ano

Vencedor: O Boticário – Agência: Ideia 3 (Salvador)
Série "O Boticário Revendas" celebrou revendedoras, gerando +9.900 novas revendas e mais de 6 milhões de views, unindo narrativa e captação.

Collab de Milhões

Vencedor: Maizena – Agência: Initiative (IPG Media Brands)
TeleKwai usou de cultura no São João, somando +23 pts em Ad Recall e 3,5 milhões de visualizações com campanha multiplataforma Kwai + TV aberta.

Marca que Virou Conteúdo

Vencedor: Bombril – Agência: Bombril (in-house)
Levou o tema junino para o Kwai com TeleKwai e criadores regionais, elevando o Ad Recall em +25,87 pts e fortalecendo intenção de compra.

Raiz do Brasil – Melhor Campanha Regional

Vencedor: Sebrae – Agência: Artplan
Com "Compre do Pequeno", mobilizou todo o país para apoiar pequenos negócios, gerando 6 milhões de engajamentos e mais de R$ 1 milhão em vendas em dois dias.

TeleKwai de Ouro

Vencedor: Paramount+ – Agência: VML
Reinterpretou produções com criadores de conteúdos brasileiros, alcançando 21 milhões de pessoas e elevando métricas de lembrança de marca.

Reconhecimento Criativo

Vencedor: Superbet – Agência: SAMY
Projetos como "Andreoli Modo On" e "Rota 32" trabalharam o marketing esportivo no Kwai, somando +3 bilhões de impressões e 93% de percepção.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
