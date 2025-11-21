Sexta, 21 de Novembro de 2025
MEC reforça critérios sobre a pós-graduação médica

Com o aumento da oferta de cursos de especialização, especialistas reforçam a importância da regulação do Ministério da Educação (MEC) para garanti...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/11/2025 às 16h59
Com o aumento da oferta de cursos de especialização no Brasil, o Ministério da Educação (MEC) reforçou a importância das normas que determinam a validade dos programas de pós-graduação lato sensu. As diretrizes orientam instituições de ensino superior e auxiliam profissionais na identificação de formações alinhadas às exigências acadêmicas previstas na legislação educacional.

Segundo o Dr. Faustino Júnior, especialista em Direito Médico, a conformidade com as normas do MEC define a legitimidade dos certificados emitidos por instituições autorizadas. "O MEC estabelece critérios que asseguram que cursos de pós-graduação tenham validade e atendam às normas educacionais vigentes", afirma.

As regras para o funcionamento de cursos lato sensu são definidas pela Resolução CNE/CES nº 1/2018, que orienta instituições em todo o país e serve como referência para a estruturação dos programas de pós-graduação lato sensu. O documento estabelece requisitos como carga horária mínima de 360 horas, qualificação docente e critérios estruturais que devem ser observados pelas instituições ofertantes.

Segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), o Brasil possui mais de 635 mil médicos ativos. Nesse contexto, o Dr. Faustino destaca que "a pós-graduação desempenha papel na atualização profissional e no aprofundamento teórico de diversas áreas da saúde".

A conformidade com as normas do MEC também impacta o uso profissional dos certificados. De acordo com o Dr. Faustino, "o reconhecimento acadêmico permite que o médico utilize o certificado para fins profissionais e jurídicos, reduzindo dúvidas sobre a validade da formação".

Ainda segundo ele, "as diretrizes estabelecidas pelo MEC ajudam a orientar a oferta educacional e a dar clareza aos estudantes que buscam especialização".

