SETUR Encerra roadshow internacional no Chile, focando no turismo de quatro estações

Fotos: Divulgação/Setur

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (SETUR) concluiu o último Roadshow Internacional de 2025, realizado em Santiago, no Chile. A ação, que integra o plano de Governo para a internacionalização do estado, reforçou a presença de Santa Catarina em um importante mercado emissor para o seu crescimento.

A comitiva catarinense contou com 40 coexpositores, entre representantes de municípios e diversos equipamentos turísticos, que tiveram a oportunidade de expor seus produtos para mais de 120 agentes e operadores chilenos.

O Chile é atualmente um mercado extremamente aquecido, com cerca de 10 voos diários diretos para Florianópolis durante a temporada. A estratégia de promoção na capital chilena buscou ir além da tradicional imagem de sol e praia, apresentando roteiros diversificados que destacam as Quatro Estações de Santa Catarina.

A agenda do Roadshow incluiu reuniões estratégicas com empresas aéreas essenciais, como SKY Airlines e JetSMART, visando a otimização e a expansão da conectividade. Além disso, a SETUR cumpriu agenda na Embaixada do Chile, fortalecendo os laços institucionais e aproximando ainda mais o estado do país.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Encerramos nosso calendário de roadshows internacionais com chave de ouro em Santiago. O sucesso desta missão demonstra que o Chile compreende a diversidade de Santa Catarina, além do verão. As reuniões com as companhias aéreas e o contato direto com mais de 120 operadores são cruciais para garantirmos que o alto fluxo de turistas chilenos seja mantido durante todo o ano, consolidando nossa estratégia de internacionalização do turismo. Saímos dessa etapa com 6 Famtours agendadas para iniciarem ainda esse ano na serra, meio oeste, sul e outras regiões. Essa é uma das formas mais efetivas de mostrar todo o estado de Santa Catarina para os chilenos,” afirmou a Secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.