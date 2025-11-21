Sexta, 21 de Novembro de 2025
SETUR Encerra roadshow internacional no Chile, focando no turismo de quatro estações

Fotos: Divulgação/SeturA Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (SETUR) concluiu o último Roadshow Internacional de 2025, realizado em S...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
21/11/2025 às 16h16
SETUR Encerra roadshow internacional no Chile, focando no turismo de quatro estações
Fotos: Divulgação/Setur

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (SETUR) concluiu o último Roadshow Internacional de 2025, realizado em Santiago, no Chile. A ação, que integra o plano de Governo para a internacionalização do estado, reforçou a presença de Santa Catarina em um importante mercado emissor para o seu crescimento.

A comitiva catarinense contou com 40 coexpositores, entre representantes de municípios e diversos equipamentos turísticos, que tiveram a oportunidade de expor seus produtos para mais de 120 agentes e operadores chilenos.

O Chile é atualmente um mercado extremamente aquecido, com cerca de 10 voos diários diretos para Florianópolis durante a temporada. A estratégia de promoção na capital chilena buscou ir além da tradicional imagem de sol e praia, apresentando roteiros diversificados que destacam as Quatro Estações de Santa Catarina.

A agenda do Roadshow incluiu reuniões estratégicas com empresas aéreas essenciais, como SKY Airlines e JetSMART, visando a otimização e a expansão da conectividade. Além disso, a SETUR cumpriu agenda na Embaixada do Chile, fortalecendo os laços institucionais e aproximando ainda mais o estado do país.

“Encerramos nosso calendário de roadshows internacionais com chave de ouro em Santiago. O sucesso desta missão demonstra que o Chile compreende a diversidade de Santa Catarina, além do verão. As reuniões com as companhias aéreas e o contato direto com mais de 120 operadores são cruciais para garantirmos que o alto fluxo de turistas chilenos seja mantido durante todo o ano, consolidando nossa estratégia de internacionalização do turismo. Saímos dessa etapa com 6 Famtours agendadas para iniciarem ainda esse ano na serra, meio oeste, sul e outras regiões. Essa é uma das formas mais efetivas de mostrar todo o estado de Santa Catarina para os chilenos,” afirmou a Secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
