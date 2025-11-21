Sexta, 21 de Novembro de 2025
DWV e WEGOW debatem o corretor do futuro

Webinar mostra como a inteligência artificial está transformando a rotina dos corretores, acelerando vendas e criando novas oportunidades no setor

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/11/2025 às 11h58
DWV e WEGOW debatem o corretor do futuro
Unsplash

A DWV, plataforma de inteligência de mercado para o setor imobiliário, e a WEGOW, empresa especializada em tecnologia e inteligência artificial aplicada aos negócios, anunciam a LIVE DWV + WEGOW – O impacto da Inteligência Artificial no Mercado Imobiliário. O evento acontece no dia 1º de dezembro, às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal Segredos Imobiliários, no YouTube.

O encontro pretende mostrar, de forma prática e direta, como a inteligência artificial está mudando a maneira de vender imóveis no Brasil, da prospecção ao fechamento, e por que os corretores que dominarem essa tecnologia agora ocuparão as posições mais estratégicas do próximo ciclo imobiliário. O evento é online, gratuito e aberto a profissionais de todo o país.

Durante a live, Dagoberto Fagundes, cofundador da DWV, e Adriano Cruz, especialista em tecnologia e fundador da WEGOW, demonstrarão como aplicar IA para criar argumentos de venda mais fortes, otimizar o atendimento, identificar oportunidades de negócio com precisão e automatizar tarefas repetitivas.

“O corretor que aprender a usar IA agora vai ocupar as posições mais estratégicas do próximo ciclo imobiliário”, afirma Fagundes. “Este é o momento de reposicionar a atuação profissional e se preparar para a transformação mais profunda que o setor já viveu”, completa.

Comprometida com o desenvolvimento contínuo do mercado, a DWV reforça na live a importância da educação profissional, da atualização constante e do acompanhamento de tendências para enfrentar um setor cada vez mais competitivo. A empresa tem intensificado iniciativas de formação, conteúdos técnicos e análises de dados que ajudam corretores, imobiliárias e incorporadoras a compreender as mudanças do mercado — da digitalização acelerada ao avanço da inteligência de mercado — e a se preparar para novas exigências de performance, relacionamento e especialização.

Serviço:
LIVE DWV + WEGOW – O impacto da Inteligência Artificial no Mercado Imobiliário
Data: 1º de dezembro de 2025
Horário: 19h
Local: Canal Segredos Imobiliários (YouTube)
Inscrições gratuitas aqui.

