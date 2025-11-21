Sexta, 21 de Novembro de 2025
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uso de apps espiões dispara e põe segurança infantil em alerta

Levantamento da ESET e da iniciativa Digipais mostra avanço de softwares que espionam crianças e adolescentes; especialistas explicam como identifi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/11/2025 às 11h19
Uso de apps espiões dispara e põe segurança infantil em alerta
Imagem de freepik

O uso crescente de softwares espiões em celulares e tablets de crianças e adolescentes tem despertado preocupação entre especialistas em segurança digital. Segundo a ESET e sua iniciativa educativa Digipais, programas conhecidos como spyware e stalkerware estão se disseminando de forma silenciosa, comprometendo a privacidade e a segurança de menores de idade. A empresa explica que esses aplicativos maliciosos podem ser instalados sem que o usuário perceba, permitindo que terceiros monitorem atividades, acessem câmeras, microfones e dados pessoais, ou mesmo manipulem mensagens e senhas. 

Embora compartilhem funcionalidades semelhantes, o spyware e o stalkerware diferem em seus propósitos, de acordo com a ESET. O primeiro é voltado ao roubo de informações confidenciais, como credenciais bancárias e históricos de navegação, enquanto o segundo é usado para vigiar pessoas conhecidas, geralmente em contextos de relacionamentos abusivos, assédio ou controle excessivo.

“As infecções por spyware podem ocorrer de muitas formas: ao clicar em links falsos, abrir anexos de e-mails fraudulentos ou baixar aplicativos aparentemente inofensivos que escondem funções de espionagem. Já o software de assédio costuma ser instalado manualmente por alguém com acesso físico ao dispositivo”, explica Camilo Gutierrez Amaya, chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET América Latina.

Em 2024, a ESET identificou um canal no Telegram que distribuía o spyware Ratel, disfarçado de jogo Hamster Kombat. O malware sequestrava mensagens SMS e permitia que criminosos pagassem assinaturas e serviços com o dinheiro da vítima sem que ela percebesse. O aplicativo falso não exibia interface e, ao ser aberto, pedia acesso às notificações para interceptar comunicações e ocultar alertas legítimos.

Já o stalkerware, segundo Gutierrez, é mais difícil de identificar. Ele pode operar disfarçado sob o nome e ícone de outro aplicativo, executando-se em segundo plano para registrar localização, comportamento e uso do aparelho. Em 2021, a ESET analisou 86 aplicativos de vigilância para Android e detectou falhas graves de segurança em 58 deles, expondo tanto as vítimas quanto os próprios agressores ao risco de roubo de dados e invasão de contas.

“A diferença entre o stalkerware e os aplicativos de controle parental é a transparência. Enquanto as ferramentas para pais são criadas para proteger e acompanhar as crianças de forma ética, o stalkerware atua em segredo. Por isso, é essencial que o monitoramento digital seja feito com diálogo e consentimento, explicando às crianças o propósito e o alcance dessas ferramentas”, afirma Gutierrez.

Como identificar aplicativos suspeitos

A ESET explica que, entre os sinais de alerta, estão o comportamento anormal do dispositivo, como superaquecimento, consumo elevado de bateria e de dados ou travamentos recorrentes, e a presença de aplicativos desconhecidos, com nomes genéricos como “Serviço do sistema” ou “Administrador do dispositivo”. Mudanças automáticas nas configurações de privacidade, ativação repentina do GPS ou luz da câmera que pisca sem uso também podem indicar a presença de um software espião.

Além disso, segundo o especialista, alguns desses programas têm a capacidade de registrar em tempo real tudo o que acontece na tela do celular. Eles podem capturar imagens, mensagens, senhas digitadas e até conversas em aplicativos de bate-papo, armazenando essas informações de forma temporária antes de enviá-las automaticamente aos invasores.

Versões mais sofisticadas desses aplicativos conseguem, ainda, ocultar totalmente sua presença no menu principal do dispositivo, dificultando a detecção manual. Mesmo quando são desinstaladas, algumas deixam resquícios de código malicioso capazes de continuar coletando dados ou reativar o acesso remoto, conforme explicado pela empresa de segurança digital.

Por isso, o especialista recomenda o uso de ferramentas de segurança confiáveis, capazes de identificar e eliminar ameaças mesmo quando elas tentam se esconder sob permissões do sistema. “Os antivírus atuais contam com tecnologias de análise comportamental que conseguem detectar esse tipo de atividade suspeita, como gravações não autorizadas ou transmissões de dados anormais, permitindo uma limpeza completa do dispositivo e reduzindo os riscos de novas infecções”, orienta Camilo Gutierrez Amaya, da ESET.

O que fazer se o aparelho foi comprometido

Caso haja suspeita de infecção, o primeiro passo é agir rapidamente. A orientação inicial da ESET é instalar um antivírus confiável, preferencialmente de uma empresa reconhecida, e garantir que o software esteja atualizado com as últimas definições de segurança. Essa medida, explica Gutierrez, é essencial para detectar ameaças recentes, que muitas vezes se disfarçam de aplicativos legítimos para escapar da identificação.

Em seguida, o especialista recomenda desconectar o aparelho da internet, seja do Wi-Fi ou da rede móvel, para impedir que os invasores mantenham acesso remoto ao dispositivo ou continuem enviando e recebendo informações. Com o aparelho offline, o usuário deve realizar uma varredura completa do sistema, examinando todos os arquivos e aplicativos instalados.

Segundo a ESET, se o antivírus apontar a presença de um programa suspeito, o ideal é removê-lo imediatamente e, se possível, reiniciar o dispositivo no modo de segurança para garantir que nenhum processo oculto permaneça ativo. A empresa explica ainda que, após a limpeza, é fundamental alterar todas as senhas associadas ao celular, incluindo e-mails, redes sociais, aplicativos bancários e serviços em nuvem, já que esses dados podem ter sido interceptados.

“Mais do que soluções técnicas, a prevenção começa com educação digital. As famílias devem adotar hábitos simples, como cobrir a câmera quando não estiver em uso, ensinar as crianças a bloquear seus dispositivos, usar senhas fortes e ativar a autenticação multifator. Mas o essencial é promover confiança e diálogo constante entre pais e filhos”, orienta Luis Lubeck, mentor educativo e membro da diretoria da ONG Argentina Cibersegura.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Emccamp
Tecnologia Há 1 hora

Imóveis populares passam a ter automação residencial

Crescimento das smart homes incentiva construtora mineira a ampliar adoção do conceito Smart Apê para 90% dos projetos até 2026

 Unsplash
Tecnologia Há 3 horas

DWV e WEGOW debatem o corretor do futuro

Webinar mostra como a inteligência artificial está transformando a rotina dos corretores, acelerando vendas e criando novas oportunidades no setor

 Divulgação/NASA Sciense
Tecnologia Há 2 dias

Inovação aberta deve impulsionar nova fase da economia

SOSA Leaders Forum reúne lideranças empresariais, investidores, governo e academia para fortalecer a inovação tecnológica no Brasil. A iniciativa i...

 100 Open Startups
Tecnologia Há 2 dias

Hoff Analytics vence mais uma vez a categoria Construtech

A empresa conquistou o primeiro lugar em 2024 e repete o feito em 2025, consolidando sua posição como uma das principais referências em inteligênci...
Tecnologia Há 2 dias

Fintech Bull é a mais nova associada da ABCD

Empresa, que iniciou a operação neste ano, projeta transacionar R$ 1 bilhão em crédito nos próximos 12 meses por meio de sua plataforma

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 30°
29° Sensação
3.94 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h08 Pôr do sol
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 13°
Segunda
25° 14°
Terça
29° 13°
Quarta
30° 14°
Últimas notícias
Entretenimento Há 16 minutos

Black Friday de Verdade 2025 traz monitoramento de preços nessa última semana
Tecnologia Há 1 hora

Imóveis populares passam a ter automação residencial
Geral Há 1 hora

Lançamento de foguete sul-coreano da base de Alcântara é adiado
Obras Há 1 hora

Investimentos do governo Leite revitalizam edificações históricas do Rio Grande do Sul
Saúde Há 2 horas

Tratamento personalizado promove emagrecimento seguro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +1,54%
Euro
R$ 6,21 +1,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 487,158,13 -2,15%
Ibovespa
154,655,40 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias