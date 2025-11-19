Hoff Analytics vence mais uma vez a categoria Construtech

Na noite de 17 de novembro, no Copacabana Palace, ocorreu mais uma edição do 100 Open Startups, plataforma internacional voltada à geração de negócios entre grandes empresas e startups. Entre as categorias avaliadas, a Hoff Analytics conquistou, assim como em 2024, o primeiro lugar na categoria Construtech.

Oferecendo soluções para times comerciais, de inteligência de mercado e de marketing, a empresa conta que reúne uma série de cases que mostram sua atuação no setor. O mais recente foi o lançamento do indicador StartObras, desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT). O projeto mede o ritmo de obras iniciadas no Brasil, com recortes detalhados por tipo, volume, regiões, microrregiões e municípios, além de permitir comparativos entre períodos.

Para Wesley Bichoff, fundador da Hoff, o avanço dos cases ao longo de 2025 evidenciam a maturidade da empresa no mercado. Segundo ele, a conquista do primeiro lugar na categoria Construtech pelo segundo ano consecutivo reforça essa consistência.

"2025 tem sido um ano em que nossos cases falaram por nós. Do trabalho com grandes indústrias conhecidas no mercado ao StartObras com a ABRAMAT, mostramos que, para nós, inovação não é discurso, é entrega. Repetir o primeiro lugar na categoria Construtech comprova que estamos no caminho certo e que o mercado reconhece isso", reforça Wesley.

O fundador da empresa afirma que o resultado de 2025 representa a continuidade de um percurso construído ao longo dos últimos anos. "Essas conquistas não começaram agora. Foram dois anos consecutivos ficando em terceiro lugar, sempre buscando evoluir e entender como poderíamos entregar melhor. Chegar ao primeiro lugar em 2024 e repetir o resultado em 2025 mostra que aquela consistência inicial se transformou em liderança", comenta.

Em sua última fala, o fundador destaca que a conquista marca o encerramento da participação da empresa no ranking para que outras soluções inovadoras também possam ganhar visibilidade.