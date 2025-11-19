Quarta, 19 de Novembro de 2025
Fintech Bull é a mais nova associada da ABCD

Empresa, que iniciou a operação neste ano, projeta transacionar R$ 1 bilhão em crédito nos próximos 12 meses por meio de sua plataforma

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/11/2025 às 14h28

Representante das fintechs de crédito, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) anuncia a Bull como sua nova associada. Em operação desde agosto deste ano, a fintech chegou ao mercado com a proposta de simplificar o acesso a produtos de crédito por meio de uma plataforma modular e white-label de Credit as a Service (Caas).

A Bull tem se consolidado como uma das principais plataformas de crédito do país ao viabilizar a nova modalidade de Crédito do Trabalhador, lançada pelo governo em março deste ano. A solução marca uma expansão do mercado de consignado privado, permitindo que empresas, financeiras ou não, ofereçam crédito de forma segura e integrada para sua base de clientes. Com tecnologia proprietária e operação completa, a Bull combina gestão de risco, infraestrutura e compliance em um único ambiente, facilitando a entrada de novos players e ampliando o acesso ao crédito com agilidade e segurança.

“Nossa solução permite que as empresas lancem produtos de crédito em semanas, da originação à cobrança, com tecnologia, inteligência e operação integradas”, detalha Juliana Freitas, CEO da Bull. Após recente aporte de R$ 10 milhões em rodada pré-seed, a fintech, de acordo com Juliana, tem planos de transacionar R$ 1 bilhão em crédito nos próximos 12 meses, estabelecendo-se como referência em CaaS no Brasil.

Sobre a chegada à ABCD, a executiva destaca que a iniciativa reforça o compromisso da empresa com as boas práticas de mercado e o desenvolvimento responsável do ecossistema de crédito digital no Brasil.

“A filiação também representa um passo importante na consolidação da Bull como referência em tecnologia e transparência no setor, permitindo à empresa participar das discussões regulatórias, compartilhar conhecimento técnico e colaborar com outras instituições na construção de um ambiente mais seguro, inovador e inclusivo para o crédito no país”, completa a CEO.

Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, celebra o fortalecimento da associação neste momento em que muitas questões relacionadas aos negócios das fintechs estão em pauta. “Expandir nossa representatividade amplifica e aprimora nossa participação em debates e pleitos do setor de crédito digital”, afirma.

Mais informações sobre as fintechs que integram a ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/membros-associados/.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
