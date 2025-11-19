Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dados otimizam a gestão de equipes na era da omnicanalidade

Integração entre canais físicos e digitais exige alinhamento às necessidades do cliente. José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL ® WFM, de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/11/2025 às 13h28
Dados otimizam a gestão de equipes na era da omnicanalidade
Canva

A omnicanalidade, termo derivado do inglês omnichannel, é uma estratégia que integra múltiplos canais de contato — físicos e digitais — para oferecer uma experiência consistente e conectada ao cliente em todas as interações. Segundo pesquisa da Opinion Box, 77% dos consumidores brasileiros já compraram em mais de um canal da mesma marca.

Algumas empresas ainda tratam suas operações de forma isolada, deixando de alinhar a integração entre canais às necessidades do consumidor e de aproveitar o grande volume de informações disponível para aprimorar processos de atendimento e vendas, como destaca uma notícia do portal E-Commerce Brasil.

José Pedro Fernandes, vice-presidente da empresa de soluções tecnológicas para gestão da força de trabalho SISQUAL ® WFM, pontua que os principais desafios enfrentados pelas empresas ao tentar alinhar a gestão de equipes com uma estratégia omnicanal eficaz é sincronizar pessoas, processos e tecnologia.

"Muitas empresas ainda operam com equipes separadas por canal, loja física, e-commerce, apoio ao cliente, o que dificulta uma visão global da operação. Além disso, gerir horários, folgas, competências e níveis de serviço em tempo real é uma tarefa complexa", aponta o gestor.

De acordo com o executivo, o conceito de omnicanalidade aplicado à gestão de equipes dentro das empresas pode ser definido como a capacidade de garantir consistência operacional e qualidade de atendimento em todos os canais de contato, físicos ou digitais. Ou seja, o cliente deve ter a mesma experiência positiva em uma loja, no call center, ao usar o chat online ou interagir pelas redes sociais.

"Na prática, isso só é possível quando a empresa coordena os seus recursos humanos de forma inteligente, garantindo que cada equipe está dimensionada de acordo com a procura de cada canal. Por exemplo, um supermercado com loja física e loja online precisa de sincronizar as equipes de atendimento, caixa, picking — processo de separação de produtos — e entrega", esclarece José Pedro Fernandes.

O gestor ressalta que a ominicanalidade pode contribuir para uma experiência mais consistente tanto para o cliente, que tem uma jornada fluida, quanto para o colaborador, que passa a trabalhar com processos mais conectados e previsíveis.

"Por exemplo, num grande varejista alimentar, se um sistema de Workforce Management (WFM) identificar um aumento súbito de pedidos de click & collect (compre e retire), pode reforçar automaticamente a equipe de expedição e notificar supervisores e colaboradores em tempo real", exemplifica o vice-presidente.

O executivo reforça que essa agilidade evita atrasos e frustrações, tanto para o cliente que espera pela sua encomenda como para os trabalhadores, que têm maior clareza sobre prioridades e tarefas.

Para José Pedro Fernandes, a omnicanalidade torna a disponibilidade e a eficiência da força de trabalho variáveis e dinâmicas. Segundo ele, se a empresa não tiver visibilidade e flexibilidade para realocar equipes entre canais, pode resultar em excesso de profissionais em determinados canais e escassez em outros.

"Com a tecnologia conseguimos prever picos e quedas de procura, redistribuir equipes e ajustar horários automaticamente. Isso garante que há sempre a pessoa certa, no local certo e na hora certa, sem desperdício de recursos e sem comprometer a experiência do cliente", afirma o gestor.

Soluções de gestão para operações multicanais

A SISQUAL ® WFM possui uma solução desenvolvida com o objetivo de transformar a complexidade operacional em decisões automatizadas e inteligentes e auxiliar as organizações a gerir melhor seus times em um contexto de múltiplos canais.

O sistema da empresa tem como premissa possibilitar às empresas prever a procura em cada canal, loja ou serviço, com base em dados históricos, eventos locais e sazonalidade; agendar equipes automaticamente com base em competências, contratos e preferências; monitorar em tempo real níveis de serviço e cumprimento de metas e oferecer autoatendimento aos colaboradores, permitindo-lhes trocar turnos, pedir folgas e ver os seus horários via aplicativo.

A tecnologia de WFM pode atuar como facilitadora para equilibrar a demanda e a força de trabalho em diferentes frentes de atendimento. O vice-presidente da SISQUAL® WFM explica que o WFM conecta dados de procura à disponibilidade de pessoal, combinando algoritmos de previsão com informações de assiduidade, competências e preferências dos colaboradores.

"Em vez de decisões reativas, as empresas podem agir de forma proativa e baseada em dados. Se um canal começa a ter mais volume — por exemplo, um pico de pedidos de entrega em casa, devido ao mau tempo — o sistema identifica a variação e realoca equipes do armazém ou da loja. Isso pode manter a eficiência operacional e a satisfação da equipe", detalha o gestor.

José Pedro Fernandes acredita que o mercado de trabalho entra numa fase em que a previsão inteligente e a flexibilidade humana se fortalecem mutuamente. Para ele, a análise de dados é o facilitador dessa transformação, ajudando as organizações a manter o foco na entrega de valor ao cliente e na qualidade de vida dos colaboradores.

"Vejo três grandes tendências a consolidar-se: a automação preditiva, com plataformas que utilizam inteligência artificial para antecipar picos de procura com mais precisão; a gestão centrada no colaborador, que dá às equipes maior autonomia na definição de horários e contribui para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional; e a convergência total dos dados operacionais, que integra loja, logística e digital para permitir decisões mais rápidas e consistentes", conclui.

Para saber mais sobre as soluções da SISQUAL ® WFM, basta acessar:
sisqualwfm.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 20 minutos

ChrysaLabs passa a ser a primeira tecnologia de detecção proximal de solo de contato direto validada por um auditor terceirizado a ser usada sob o VM0042 da Verra

A validação do Bureau Veritas estabelece uma nova referência para precisão, transparência e escalabilidade na medição de carbono do solo, tornando ...

 AliExpress
Tecnologia Há 2 horas

Popó e Wanderlei Silva se unem na campanha 11.11 AliExpress

De acordo com anuncio realizado em coletiva de imprensa no dia 6 de novembro, o AliExpress lançou sua campanha 11.11 com o conceito “Aliados por De...
Tecnologia Há 2 horas

Grupo Atalhos lança Hyre, plataforma de streaming para conteúdos profissionais

Novo produto oferece séries educativas e ferramentas de inteligência artificial para apoiar profissionais na busca por destaque e oportunidades no ...

 Crédito: Divulgaçao Yakult
Tecnologia Há 3 horas

Fábrica da Yakult em Santa Catarina recebe certificação internacional

Unidade Fruticasa, instalada em Lages, é responsável pelo processamento de maçãs para produção do Suco de Maçã Yakult

 shutterstock
Tecnologia Há 3 horas

Centro Edson Bueno amplia estrutura para pesquisa médica

O Centro Edson Bueno integra aprendizado e desenvolvimento, que capacitará profissionais, especialmente latino-americanos, em inovação aplicada à s...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.45 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

ChrysaLabs passa a ser a primeira tecnologia de detecção proximal de solo de contato direto validada por um auditor terceirizado a ser usada sob o VM0042 da Verra
Câmara Há 14 minutos

Deputados esperam ampliar apoio a projetos de lei sobre mudanças do clima após a COP30
Educação Há 14 minutos

Governo Leite realiza pagamento de mais de 73 mil bolsas do Programa Todo Jovem na Escola
Direitos Humanos Há 14 minutos

Pensão para filhos de vítimas de feminicídio deve ser paga em dezembro
Geral Há 14 minutos

Polícia combate Comando Vermelho na Vila Kennedy, no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,23%
Euro
R$ 6,16 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,964,88 -3,11%
Ibovespa
155,717,56 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias