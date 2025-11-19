Quarta, 19 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Popó e Wanderlei Silva se unem na campanha 11.11 AliExpress

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/11/2025 às 11h58
O AliExpress anunciou, em coletiva de imprensa realizada no dia 6 de novembro, o início de sua campanha do 11.11, que nesta edição traz o conceito "Aliados por Desconto" e reforça a data já consolidada no varejo nacional. Entre os dias 11 e 19 de novembro, o AliExpress vai oferecer até 90% OFF para compras em grupos e até 20% de cashback em compras em plataformas parceiras, além de ações interativas e ofertas exclusivas. A iniciativa incentiva os consumidores brasileiros a unirem forças para desbloquear descontos coletivos e aproveitar os melhores preços.

"O 11.11 já é data marcada no calendário dos brasileiros e, este ano, queremos levar ainda mais formas de aproveitar. A campanha ‘Aliados por Desconto’ celebra a união, mesmo entre opostos, e mostra que todos têm algo em comum, principalmente quando falamos de aproveitar a melhor época do ano para fazer compras", afirma Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil. "Nesta edição, os consumidores terão acesso aos maiores descontos da nossa história, vantagens adicionais para compras em grupo e grandes marcas nacionais e internacionais participando do festival", complementa.

Quanto mais aliados, mais barato fica

Para este 11.11, o AliExpress aposta em uma dinâmica diferente. Grupos de compras formados por consumidores irão gerar descontos progressivos. Quanto mais pessoas se unirem, maior será a redução no preço final, com produtos chegando a até 90% OFF.

Equipes de Popó e Wanderlei Silva juntos de verdade

Para simbolizar o conceito de "Aliados por Desconto", o AliExpress uniu Popó e Wanderlei Silva, dois atletas brasileiros e suas equipes. Os rivais se encontram novamente em um ringue, mas com um objetivo: garantir os melhores descontos do ano. No vídeo da campanha, a dupla protagoniza um encontro que celebra a ideia de que rivalidades podem ser deixadas de lado quando há um propósito em comum e se tornam grandes aliados. Se juntam a eles, membros de suas equipes como Werdum, Iago Freitas, Thor D.Silva, Dida e criadores de conteúdo que conectam a plataforma a comunidades como esportes, games, tecnologia, beleza e lifestyle, refletindo nichos da cultura brasileira que se unem pelo benefício coletivo.

Grandes marcas de todo mundo estreiam novo canal Marcas +

O festival também conta com a inauguração do Marcas+, um canal dedicado a produtos de marcas e itens com especificações de alta qualidade. O canal opera com um processo de curadoria para a seleção dos produtos.

24 horas de lives com grandes marcas brasileiras e internacionais

Os consumidores brasileiros ainda vão poder aproveitar as 24 horas de livecommerce, transmitidas simultaneamente pelo aplicativo do AliExpress e pelo YouTube, com apresentação de creators e especialistas. Ao longo das transmissões, o público terá acesso a demonstrações ao vivo, surpresas, cupons exclusivos, ofertas relâmpago e uma curadoria especial de produtos. A iniciativa busca aproximar consumidores e criadores, promovendo conteúdo, entretenimento e oportunidades de economia em tempo real.

