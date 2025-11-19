Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Grupo Atalhos lança Hyre, plataforma de streaming para conteúdos profissionais

Novo produto oferece séries educativas e ferramentas de inteligência artificial para apoiar profissionais na busca por destaque e oportunidades no ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/11/2025 às 11h27

O Grupo Atalhos divulgou ao mercado o lançamento da Hyre, uma plataforma de streaming voltada ao desenvolvimento profissional e à empregabilidade. Inspirada em modelos de consumo sob demanda, a Hyre propõe uma experiência semelhante à de serviços de entretenimento, oferecendo séries educativas e ferramentas digitais para apoiar profissionais em busca de exposição no mercado de trabalho.

A proposta da plataforma é transformar o aprendizado sobre carreira e posicionamento profissional em uma experiência interativa. Em vez de cursos tradicionais, o conteúdo é apresentado no formato de séries, nas quais especialistas compartilham histórias, casos reais e estratégias sobre temas como otimização de currículos, posicionamento no LinkedIn e comunicação com recrutadores.

Além dos conteúdos audiovisuais, a Hyre reúne um conjunto de ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA). Entre elas estão soluções para análise de currículos com compatibilidade para sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), geração automatizada de comentários e mensagens para recrutadores, criação de fotos profissionais e automação na busca por oportunidades.

Outra particularidade é o acesso a um painel com mais de 4 mil recrutadores cadastrados e à área Talent Pool, na qual usuários podem disponibilizar currículos e perfis para serem visualizados por headhunters e profissionais de recursos humanos.

A Hyre é uma solução do Grupo Atalhos, holding especializada na gestão de carreira de influenciadores digitais e profissionais atuantes no LinkedIn. Segundo os fundadores, Ederson Dé Manoel e Luciano Duarte, o objetivo da nova plataforma é oferecer um ambiente digital unindo capacitação, tecnologia e visibilidade profissional.

Durante o período de testes, mais de 500 interessados se inscreveram gratuitamente para utilizar os recursos da Hyre. Atualmente, o acesso à plataforma é feito por meio de assinaturas mensais, que garantem acesso por 1 ano, disponíveis no site da Hyreflix.

Com o lançamento, o Grupo Atalhos amplia seu portfólio de soluções voltadas à empregabilidade e à presença profissional no ambiente digital, apostando num formato que combina informação e entretenimento para abordar temas relacionados à carreira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 16 minutos

ChrysaLabs passa a ser a primeira tecnologia de detecção proximal de solo de contato direto validada por um auditor terceirizado a ser usada sob o VM0042 da Verra

A validação do Bureau Veritas estabelece uma nova referência para precisão, transparência e escalabilidade na medição de carbono do solo, tornando ...

 AliExpress
Tecnologia Há 1 hora

Popó e Wanderlei Silva se unem na campanha 11.11 AliExpress

De acordo com anuncio realizado em coletiva de imprensa no dia 6 de novembro, o AliExpress lançou sua campanha 11.11 com o conceito “Aliados por De...

 Crédito: Divulgaçao Yakult
Tecnologia Há 3 horas

Fábrica da Yakult em Santa Catarina recebe certificação internacional

Unidade Fruticasa, instalada em Lages, é responsável pelo processamento de maçãs para produção do Suco de Maçã Yakult

 shutterstock
Tecnologia Há 3 horas

Centro Edson Bueno amplia estrutura para pesquisa médica

O Centro Edson Bueno integra aprendizado e desenvolvimento, que capacitará profissionais, especialmente latino-americanos, em inovação aplicada à s...

 Freepik / Divulgação
Tecnologia Há 22 horas

Ecora, certificadora de carbono, atuará em todos os biomas

Nova empresa, fruto de parceria entre Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), Bradesco e Fundo Ecogreen, tem como objetivos r...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.45 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

ChrysaLabs passa a ser a primeira tecnologia de detecção proximal de solo de contato direto validada por um auditor terceirizado a ser usada sob o VM0042 da Verra
Câmara Há 14 minutos

Deputados esperam ampliar apoio a projetos de lei sobre mudanças do clima após a COP30
Educação Há 14 minutos

Governo Leite realiza pagamento de mais de 73 mil bolsas do Programa Todo Jovem na Escola
Direitos Humanos Há 14 minutos

Pensão para filhos de vítimas de feminicídio deve ser paga em dezembro
Geral Há 14 minutos

Polícia combate Comando Vermelho na Vila Kennedy, no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,23%
Euro
R$ 6,16 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,964,88 -3,11%
Ibovespa
155,717,56 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias