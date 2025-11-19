Quarta, 19 de Novembro de 2025
Comissão aprova CEP rural para facilitar localização de propriedades no campo

Projeto de lei seguirá para análise do Senado, a menos que haja pedido para que seja votado pelo Plenário da Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/11/2025 às 11h27
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2898/21 , que concede às propriedades rurais o direito de ter um código de georreferenciamento para fins de identificação e localização.

O texto, do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), altera a Lei dos Serviços Postais . A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP). A análise no colegiado ficou restrita aos aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa do texto.

Também já aprovado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural ; e de Ciência, Tecnologia e Inovação , o projeto, que tramita em caráter conclusivo, seguirá para o Senado Federal, a menos que haja pedido para que seja votado pelo Plenário da Câmara.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

