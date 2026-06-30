Quarta, 01 de Julho de 2026
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Educação financeira na escola segue para o Plenário

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (30) proposta que inclui a educação financeira como tema transversal e integrador n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
30/06/2026 às 18h11
Educação financeira na escola segue para o Plenário
Projeto aprovado na Comissão de Educação prevê a abordagem do tema nos ensinos fundamental e médio - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (30) proposta que inclui a educação financeira como tema transversal e integrador nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. A abordagem transversal significa que o assunto poderá ser tratado em diferentes áreas do conhecimento, sem a necessidade de criação de uma disciplina específica.

O PL 2.979/2023 , da deputada Any Ortiz (Cidadania-RS), foi aprovado sob a forma de texto alternativo da senadora Teresa Leitão (PT-PE) e agora segue para o Plenário.

De acordo com o projeto, a educação financeira já consta na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, entre os Temas Contemporâneos Transversais e Integradores, devendo ser trabalhada de forma articulada entre diferentes componentes curriculares, como matemática, história e geografia. Porém, a aplicação dessa orientação ainda é limitada e carece de implementação estruturada na maioria das redes de ensino. O que o PL faz é incorporar a norma à legislação brasileira, inscrita na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( LDB - Lei 9.394, de 1996 ).

Segundo Teresa, o tema contribui para a formação cidadã dos estudantes ao desenvolver a capacidade de tomar decisões conscientes e responsáveis sobre consumo, trabalho e planejamento de vida. A relatora destaca que o assunto ganha relevância diante dos elevados índices de endividamento das famílias e da dificuldade de acesso a conhecimentos básicos sobre finanças.

De acordo com a relatora, a inclusão do tema na própria LDB reforça o compromisso dos sistemas de ensino com sua efetiva aplicação, sem comprometer a autonomia pedagógica das escolas e sem impor a criação de uma nova disciplina. O objetivo é fortalecer a presença do tema nos projetos pedagógicos e nas práticas educacionais.

"Trata-se de oferecer ferramentas que contribuam para o enfrentamento dos ciclos de pobreza historicamente perpetuados, promovendo uma relação mais sustentável com as finanças, a construção da estabilidade econômica e a possibilidade de uma vida mais equilibrada", ressalta a relatora no parecer, que foi lido na reunião pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

Educação fiscal

Teresa apresentou texto substitutivo para que a abordagem não fique restrita à dimensão financeira. Ela defendeu que a educação deve abordar aspectos fiscais, previdenciários e securitários, de modo a ampliar a capacidade do cidadão de compreender seus direitos e deveres perante o Estado e o mercado.

A senadora define o que seria educação fiscal: a compreensão crítica sobre finanças e tributos, abrangendo a sua importância para financiar as políticas públicas e a necessidade do controle social dos recursos. Para ela, esse conhecimento contribui para a formação de cidadãos conscientes, participativos, comprometidos com o exercício pleno da cidadania e com a construção de uma sociedade mais solidária e democrática.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Girão critica decisão do TST que condenou Ortobom por falta de mulheres na chefia

Em pronunciamento por videoconferência nesta terça-feira (30), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou decisão do Tribunal Superior do Trabalho ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Condecorado pela Assembleia Legislativa do RS, Paim relembra trajetória

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), o senador Paulo Paim (PT-RS) agradeceu à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por tê-l...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Humberto Costa critica publicidade das bets durante a Copa do Mundo

O senador Humberto Costa (PT-PE) criticou a publicidade das bets feita durante as transmissões da Copa do Mundo. Durante pronunciamento em Plenário...

 Legislação já previa a realização de campanhas contra o câncer infantil, mas não determinava o conteúdo - Foto: Hias/Governo do CE
Senado Federal Há 6 horas

Nova lei prevê divulgação de sintomas para facilitar diagnóstico do câncer infantil

As campanhas de conscientização sobre o câncer em crianças e adolescentes deverão dar prioridade à divulgação dos principais sintomas e sinais clín...

 - Foto: okskaz/iStockphoto
Senado Federal Há 7 horas

Lei torna obrigatória certificação de boas práticas para registro de medicamentos

O Brasil tornou obrigatória, para o registro de medicamentos e insumos farmacêuticos nacionais e importados, a certificação em Boas Práticas de Fab...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 19°
16° Sensação
0.74 km/h Vento
99% Umidade
100% (14.41mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quinta
16°
Sexta
11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Segunda
15° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que permite a prefeituras vender ônibus escolar adquirido com recursos federais
Economia Há 4 horas

Fila do INSS cai ao menor nível em 21 meses, com 1,8 milhão de pedidos
Geral Há 4 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
Política Há 4 horas

“Melhor arma que um país pode ter é alimento”, diz Lula
Tecnologia Há 4 horas

ForMóbile abre edição 2026 com foco em inovação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 321,096,99 +0,18%
Ibovespa
172,024,13 pts -0.68%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7053 (30/06/26)
02
15
54
63
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3723 (30/06/26)
02
04
05
06
07
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias